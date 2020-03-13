Ekonomi Noyan DOĞAN Haber Giriş: 13 Mart 2020 - 07:33 , / 13 Mart 2020 - 08:05

Corona virüsü için özel sağlık sigortası var mı? İşte hastaneye gidince bilmeniz gerekenler

Corona virüsü için pandemi ilan edilmesi ile hem özel hastanelerden alınacak sağlık hizmeti hem de özel sağlık sigortasının kapsamı değişti. Salgın hastalık özel sağlık sigortasının kapsamına girmiyor, tedavi giderlerini devlet karşılıyor. Corona'nın teşhisi de tedavisi de özel hastanelerde yapılamıyor.