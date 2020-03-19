Corona Virüse karşı ABD’lilerin sığınak sitesi! 15 yıldır depoluyor: 'Size demiştim'

DAN LAMBERT: BİR YIL YETECEK KADAR YEMEĞİM VAR Diğer 'kıyamet gününe hazırlananlar' arasında bulunan iki çocuk babası Dan Lambert (67), yıllarca sığınağında depolama yaptığını belirterek, "Evime 800 metre kadar yakında bir sığınakta yiyecek depoluyorum. Şu anda bir yıl yetecek kadar stokum var. Genellikle donmuş ve kuru yiyecekler. İki adet küçük buzdolabı da tamamen dolu denebilir" dedi.