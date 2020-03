Corona Virüsü Türkiye'de 30 mart son durum: Vaka ve ölüm sayısı.. Sağlık Bakanlığı Türkiye Covid 19 tablosu takip ekranı

İran'da 35 günlük bebekte virüse rastlandı

Can kaybının 2 bin 640, vaka sayısının ise 38 bin 309'a yükseldiği İran'da, Rezevi Horasan Eyaleti'ne bağlı Günabad ilçesinde, 35 günlük bir bebekte Kovid-19 tespit edildi.

ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 191'e çıkarken, dünyada Kovid-19 vaka sayısında ilk sırada yer alan ülkede, bu sayı 124 bin 686 olarak kaydedildi.

ABD'nin Los Angeles şehrinde, Kovid-19 belirtileriyle başvurduğu sağlık ocağından "sigortası olmadığı" gerekçesiyle geri çevrilen genç hayatını kaybetti.

Ülkede salgınının merkezi haline gelen New York eyaleti ile komşuları New Jersey ve Connecticut eyaletlerinde yaşayanlara "14 gün boyunca zorunlu olmayan tüm iç seyahatlerden kaçınmaları" uyarısı yapıldı.

Çin'de salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 300'e, vaka sayısı da 81 bin 439'a ulaştı.