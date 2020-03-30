Corona Virüsü Türkiye'de 30 mart son durum: Vaka ve ölüm sayısı.. Sağlık Bakanlığı Türkiye Covid 19 tablosu takip ekranı
Corona Virüs salgını tüm dünyada hızla artıyor. Ülkemizde de yaşanan gelişmeler Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan veriler ile paylaşılıyor. 30 Mart günü alınan son verilere göre dünya genelinde 723.700 vaka bulurken, 152.032 kişi iyileşerek covid-19'dan kurtuldu. Gene dünya genelide 34.018 kişi maalesef hayatını kaybetti.Corona Virüs Amerika'da ve İtalya'da kritik seviyede ilerliyor. Amerika'dan gelen son dakika haberlerine göre 143.025 vaka sayısı ile artış gözlenirken, İtalya'da vaka sayısı 97.689 kişi oldu. ABD'de 2.514 kişi hayatını kaybederken, 4.865 kişi de virüsten kurtuldu.İtalya'da ise karanlık tablo her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Son verilere göre 10.779 kişinin hayatını kaybetti salgında 13.030 kişi de virüsü yenmeyi başardı.Türkiye'de son durumu ise Fahrettin Koca dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile açıklandı. Geçtiğimiz günlerde aktif hale gelen Türkiye Covid-19 tablosu ile son veriler paylaşıldı. İşte dünya genelinde ve Türkiye'de son durum ve son dakika haberleri
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Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi https://www.saglik.gov.tr/ adresinden güncel veriler akşam saatlerinde paylaşılmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam Türkiye'deki son durumu açıkladı. Ülkemizdeki vaka ve ölüm sayılarını açıklayan Koca, ayrıca dün bazı açıklamalarda da bulundu. CORONA VİRÜSÜ HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ
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TÜRKİYE'DE SON DURUM VAKA VE ÖLÜM VE İYİLEŞEN SAYISI
Türkiye'de 29 Mart pazar akşamı açıklanan son verilere göre test sayısı 9.982 oldu. Bu sayı ile birlikte ülkemizde toplamda 65.446 test uygulanmış oldu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı 9.217 olurken, 23 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu verilerle birlikte hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı toplamda 131 oldu. SAĞLIK BAKANLIĞI COVİD 19 TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN
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Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 568 olurken, entübe hasta sayısı ise 394 kişi olarak açıklandı. Covid 19 hastalığından kurtulan kişi sayısı ise 105 olarak açıklandı.
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SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA SON AÇIKLAMALARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün paylaşılan verilerin ardından açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada sıkça sorulan sorulardan biri olan veri akışı hakkında bu paylaşımları yaptı;
Fahrettin Koca: Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Açıklanan sayısal veriler, kanıta dayalıdır. Doğrudan COVİD-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur. dedi
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Corona Virüs'te son 24 saat ve ülkelerden gelen son durumlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 700 bini geçerken, can kaybı 33 bini aştı. Salgında en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da, ölü sayısı 756 artarak 10 bin 779'a ulaştı. Ülkede Kovid-19 bulaşanların sayısı da 97 bin 689'a çıktı. Başbakan Giuseppe Conte, belediyelere ve ihtiyaç sahiplerine maddi yardım yapılacağını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, daha önce, başlama tarihi 3 Mayıs'a ertelenen profesyonel liglerin, bu tarihte başlamayacağını söyledi. İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 838 artışla 6 bin 528'e yükselirken, vaka sayısı ise 78 bin 797'ye çıktı.
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İran'da 35 günlük bebekte virüse rastlandı Can kaybının 2 bin 640, vaka sayısının ise 38 bin 309'a yükseldiği İran'da, Rezevi Horasan Eyaleti'ne bağlı Günabad ilçesinde, 35 günlük bir bebekte Kovid-19 tespit edildi. ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 191'e çıkarken, dünyada Kovid-19 vaka sayısında ilk sırada yer alan ülkede, bu sayı 124 bin 686 olarak kaydedildi. ABD'nin Los Angeles şehrinde, Kovid-19 belirtileriyle başvurduğu sağlık ocağından "sigortası olmadığı" gerekçesiyle geri çevrilen genç hayatını kaybetti. Ülkede salgınının merkezi haline gelen New York eyaleti ile komşuları New Jersey ve Connecticut eyaletlerinde yaşayanlara "14 gün boyunca zorunlu olmayan tüm iç seyahatlerden kaçınmaları" uyarısı yapıldı. Çin'de salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 300'e, vaka sayısı da 81 bin 439'a ulaştı.
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Avustralya'da Kovid-19 hastaları evden izlenecek
Avustralya, Kovid-19 hastalarının özel bir monitör sistemiyle evlerinde tedavi olmalarını öngören pilot proje için kolları sıvadı.
Avusturya'da vaka sayısı 8 bin 536'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı da 86'ya yükseldi. Ülkede, önlemler kapsamında cami ve ibadethanelerin kapalı olması nedeniyle, kamu yayın kuruluşu Avusturya Radyo ve Televizyonu'nda ilk kez Müslümanlara yönelik dini içerikli program yayımlandı. Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech, ölü sayısının 13, vaka sayısının ise 2 bin 669'a çıktığını duyurdu. Vojtech, 1 Nisan'a kadar ilan edilen acil durumun bir ay daha uzatılmasının faydalı olacağını söyledi. Almanya'da "Temel Dini Bilgiler" ve "Kur’an-ı Kerim" dersleri uzaktan eğitim sistemiyle verilmeye başladı. Dükkan ve iş yerlerinin 11 Nisan'a kadar kapalı kalacağı Yunanistan'da ise vaka sayısı 1156'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı da 38'e yükseldi.
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Korkutan haberler art arda geliyor! Rusya'dan kritik Corona Virüs raporu
Dünya üzerinde 500 binden fazla insanda görülen yeni tip Corona Virüs salgını (Covid-19), 24 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. Şu ana kadar yapılan açıklamalarda uzmanlar gençlerin kronik hastalığı olmadığı sürece çok fazla risk grubunda olmadığını belirtmişti. Ancak arka arkaya İngiltere'de 18 ve 21 yaşındaki iki gencin ölümü kafaları karıştırmaya yetti. Rusya’dan da kritik veriler geldi. Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında dönüştürülen özel Corona Virüs karantina hastanesinden her kesimi kaygılandıran bir haber geldi. Hastane Başhekimi Denis Protsenko, durumları ağır olduğu için yapay solunum cihazına bağlanan hastaların yüzde 40’ının 40 yaşından genç olduğunu açıkladı. Böylece virüsün ‘yaşlılarda etkili olduğu’ haberleri de tartışmalara neden oldu. Hastanenin reanimasyon ünitesinde şu an 17 hastanın bulunduğu bildirildi. Hastaların yaş grubuna göre dağılımı şöyle sıralandı: Yüzde 46’sı 35 ila 64 yaş arası. Yüzde 33,5’i 18 ila 34 yaş; Yüzde 15’i 65 yaşın üzeri. Yüzde 5,5 - çocuklar. Uzmanlar bu istatistiklerin, hastalığa her yaş grubunda insanın yakalanma ihtimalinin yüksek olduğunu gösterdiğini vurguluyor.
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İngiltere’de nüfusun dörtte biri test edilecek
İngiltere’de karantina süresini kısaltmak için yetkililer 17 milyon test alacaklarını duyurdu. Nisan ortasında yapılması planlanan testlerin, parmaktan alınan bir damla kanla 15 dakikada sonuç verdiği ifade edildi.
İngiltere sağlık yetkilileri, tedarikçinin gerekli tıbbi kontrolleri geçmesi halinde 17 milyon test kitinin satın alınmasını planladıklarını açıkladı. Test kiti parmaktan alınan bir damla kan ile 15 dakikada bir kişinin Corona Virüs olup olmadığını belirliyor. İngiltere’de hali hazırda kullanılan ‘antijen’ testler, kişinin ağzından ve burnundan alınan örneklerin laboratuvarda analizini gerektiriyor. Satın alınacak testlerle halkın daha hızlı test edilmesi öngörülüyor. Dünya Sağlık Örgütü Baş Danışmanı Dr. Bruce Aylward, geniş kitlelere uygulanacak test ile virüsün kontrol altına alınabileceğini ifade etmişti. İzlanda ve Norveç geniş çaplı test programlarına başlayacaklarını açıkladı. Almanya ise günde 70 bin test yaptığını belirtmişti. Yetkililer ve uzmanlar, Corona Virüsün ne kadar yayıldığını testler yoluyla öğreneceklerini ve bu verilere bakarak karantina sürelerinin kısalabileceğini öngörüyor.