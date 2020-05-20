Corona virüs Türkiye ve dünyada son durum tablosu! Korona virüs (koronavirüs) günlük vaka ve ölüm sayısı

Son dakika corona virüsü haberleri gün gün güncellenmeye devam ediyor. Son bilgilere göre 20 Mayıs Türkiye corona virüsü vaka ve ölüm sayısı Covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayımlandı. Türkiye genelinde toplam vaka sayısı 152 bin 587 oldu. Günlük iyileşen hasta sayısı ve günlük vaka sayısı ise koronavirüs tablosunu değiştirdi. Tabloya göre son 24 saatte 972 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 152 bin 587, can kaybı 4 bin 222 oldu. Dünyada corona virüs tablosunda ise vaka sayısı 4 milyon 897 olarak belirtildi. Ölüm sayısı ise 323.286 olarak kayıtlara geçti. İşte, corona virüsü son durum ve korona virüsü dünya haritası tablosuna göre ölüm ve vaka bilgileri...