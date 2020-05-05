Corona virüs Türkiye tablosu son durum: Kaç vaka var, son ölüm sayısı nedir? 5 Mayıs Covid 19 (koronavirüs) İstanbul, Ankara, İzmir risk haritası
Sağlık Bakanlığı corona virüs günlük tablosu, dünya geneli vaka ve ölüm tablosunda veriler güncellenirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Korona virüsü günlük tablosunda, vaka ve ölüm sayısındaki düşüş dikkat çekti. 5 Mayıs korona virüs tablosuyla ilgili açıklama yapan Bakan Koca, "Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi"dedi. Dünya genelinde de korona virüsü son durum tablosu yeniden şekillenmeye devam ediyor. Salgının en çok etkilediği ülkelerden biri olan Amerika'da ise henüz durum kontrol altına alınabilmiş değil. Bir milyon vakanın aşıdığı ülkede ölüm sayısı da 68 bini aşarak korkunç senaryo devam ediyor. İspanya ve İtalya'da ilk günlere oranlara biraz daha salgın durumu hafiflerken ülkelerde sınırlamalar gevşetilmeye başlandı. Peki Türkiye'de son durum ne 5 Mayıs vaka ve ölüm sayıları ne zaman açıklanacak? İşte Türkiye ve dünyadan son gelişmeler
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Corona Virüsü dünya geneli vaka sayısı 3.598.324 olurken, toplam iyileşen kişi sayısı 1.171.569 oldu. Dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 251.832 kişi oldu.
Corona virüs son durum bilgileri 5 Mayıs Corona günlük tablosunda belli oldu. 4 Mayıs Corona günlük tablosu gündeme gelirken dünyada ülkelere göre koronavirüs vaka ve ölüm sayıları da değişti. Corona Virüsü (koronavirüs) dünya geneli vaka haritasında son güncelleme yapıldı. Avrupa'nın bazı ülkelerinde olumlu gelişmeler yaşanırken Amerika'da vaka ve ölüm sayısı her geçen gün artıyor. Corona Virüsünün en çok etki gösterdiği bir diğer ülke ise İngiltere. Son günlerde artan vakaların dikkat çektiği Rusya'da toplam vaka sayısı çok kısa bir sürede 155 bine ulaştı. Rusya'da toplam ölüm sayısı ise 1.451 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizdeki son verileri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile değerlendirdi. Türkiye'de vaka ve ölüm sayısında düşüş yaşanırken, iyileşen hasta sayısında da yaşanan artış dikkat çekti. Peki dünya geneli Corona virüs haritasında son gelişmeler nedir? Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurduğu 4 Mayıs Türkiye tablosundaki son durumu vatandaşlar ile paylaştığı.İşte 4 Mayıs, Corona Virüsü risk haritası ve covid-19 dünya ve Türkiye'de anlık ve güncel veriler..
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü son durum tablosunu açıkladı. Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız.
Corona virüsü günlük tablosunda son 24 saatte 33 bin 283 test yapılırken, yeni vaka sayısı bin 832 oldu. Bugün 59 kişi vefat ederken toplam can kaybı 3 bin 520 oldu. Bugün iyileşen kişi sayısı se 5 bin 119 oldu.
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Fahrettin Koca 4 Mayıs Türkiye tablosunu açıkladıSon 24 saatte iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark, artmaya devam etti. Test sayısında, düne göre yaklaşık 11.000 artışa rağmen, yeni tanı sayısı azaldı. Hastalığa yeni bir fırsat tanımazsak kontrol bizim elimizde
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TÜRKİYE'DE SON DURUM
Ülkemizde corona virüsü vakalarında görülen düşüş dikkat çekiyor. 126.045 kişi toplamda corona virüsüne yakalanırken, bu hastaların 63.151'i corona virüsüne yenmeyi başardı. Türkiye corona virüsü tedavisinde dünya genelinde en çok iyileşen hasta sayısına sahip ülkeler arasında yerini aldı. Son verilere göre toplamda 3.397 vatandışımız ise hayatını kaybetti.
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Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ve son veriler hakkındaki yorumu; 11 MART’TAN BU YANA, İLK KEZ BUGÜN, iyileşen hasta sayımız, mevcut Koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak.
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AMERİKA'DA SON DURUM
Vaka sayısının hızla tırmandığı ve şuana kadar en çok vakanın görüldüğü ülke olan Amerika toplamda 1.180.634 vaka ile corona virüsü salgınında zor günler geçiren ülkeler arasında yer alıyor. ABD'de güncellenen son verilere göre 68.934 kişi hayatını kaybederken, 187 bini aşkın kişi de iyileşerek corona virüsünü yenmeyi başardı. Ülkedeki en yüksek vaka sayısı New York şehrinde görülürken son verilere göre 174 bin kişi sadece New York'ta corona virüsüne yakalanmış durumda.
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İSPANYA'DA SON DURUM
Corona Virüs salgının en çok etki ettiği ve can kayıplarının yüksek olduğu ülkelerden biri olan İspanya'da son verilere göre 218.011 kişi corona virüsüne yakalanmış olduğu görülüyor. Ülkede toplam iyileşen sayısı 121.343 kişi olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 25.428 kişi oldu. Ülkede, bugünden itibaren iş hayatı ve sosyal hayatta "kademeli normalleşme" süreci başlıyor.
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İTALYA'DA SON DURUM
İtalya'da corona virüsü son verilerine göre toplam vaka sayısı 210.717 kişi olurken, Hayatını kaybeden kişilerin sayısı 28.884 oldu. İyileşenlerin sayısı ise 81.654 kişi olarak veriler güncellendi.
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İNGİLTERE'DE SON DURUM
Hastalığın ilk günün bu yana dünyanın tersine aldığı kararlarla dikkat çeken İngiltere'de toplamda 191.832 vaka görülürken, Bu vakalardan sadece 910 kişi corona virüsüne yenmeyi başardı. Tedavi oranı en düşük ülke olan İngiltere'de corona virüsü nedeniyle 28.809 kişi hayatını kaybetti.
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ALMANYA'DA SON DURUM
Tedavi sayısının en yüksek olduğu ülkelerden biri olan Almanya'da 166.152 kişi corona virüsüne yakalanmıştı. Ülkedeki hastaların 135.100'ü corona virüsünü yenmeyi başarırken, Almanya'da toplam 6.993 kişi hayatını kaybetti.
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FRANSA'DA SON DURUM
Fransa'da toplamda 169.583 kişi hayatını kaybederken, 25.204 kişi ise hayatını kaybetti. Ülkede toplam 51.476 kişi ise corona virüsünü yenerek sağlığına kavuştu.
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RUSYA'DA SON DURUM
Rusya'da toplam vaka sayısı 155.370 kişi olurken, şuana kadar 1.451 kişi hayatını kaybetti. 19.865 kişi ise iyileşerek sağlığına kavuştu
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İsrail'de halk kısıtlamaları protesto etti
Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise son 24 saatte ölüm görülmedi. Ülkede salgının yavaşlamasıyla yeniden ziyarete açılan turistik yerlere ziyaretçiler akın etti.
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İran'da, koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal sınırlamaların uygulanmasıyla ilgili az tehlikeli olarak nitelendirilen beyaz bölgelerde yarından itibaren camiler ibadete açılacak. İsfahan kentinde ise kapatılan otellerin yarın açılacağı bildirildi.
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen nüfusunun yarısının koronavirüsten etkilenebileceği uyarısında bulundu.
Burundi'de salgına rağmen iktidar partisi, hiçbir hijyen ve sosyal mesafe önlemi almadan, on binlerce kişinin katıldığı seçim mitingi düzenledi.
Binlerce İsrailli, Kudüs, Tel Aviv, Bir'us Seb'a ve Kefr Kasım kentlerinde Kovid-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamaları protesto etti.
Dünya genelinde tedbirler kaldırılıyor
Hindistan'da silahlı kuvvetler, başkent Yeni Delhi, Mumbai, Laknov, Goa, Çennai gibi şehirlerde salgınla ön safta mücadele eden sağlık görevlileri için gösteri uçuşu düzenledi.
Bulgaristan'da, lokantaların teras ve bahçe bölümlerinin yanı sıra stadyumların koşu pistleri, yüzme havuzları, tenis kortları ve diğer bazı spor tesisleri yeniden hizmete açılacak.
Güney Kore'de kapalı tutulan kamu tesisleri yeniden açılacak. Müze, park ve spor merkezi gibi tesislerin 6 Mayıs itibarıyla açılacağı, öğrencilerin okullara geri dönüşlerinin ise kademeli şekilde olacağı bildirildi.
Yunanistan’da bugünden itibaren kilise ve camilerde bireysel ibadetlere izin verileceği bildirilirken, berber, kuaför ve çiçekçiler gibi bazı dükkanlar açılacak, liselerde derslere başlanacak.
Mısır makamları, Kovid-19 nedeniyle kapatılan camilerde ramazanın son 10 gününde cemaatsiz teravih namazı kılınabileceğini duyurdu.
Irak'ın Kerkük kentinde, salgın nedeniyle son iki ayda ikinci kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi.