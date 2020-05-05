Dünya Haber Giriş: 05 Mayıs 2020 - 19:16 , 05 Mayıs 2020 - 20:07

Corona virüs Türkiye tablosu son durum: Kaç vaka var, son ölüm sayısı nedir? 5 Mayıs Covid 19 (koronavirüs) İstanbul, Ankara, İzmir risk haritası

Sağlık Bakanlığı corona virüs günlük tablosu, dünya geneli vaka ve ölüm tablosunda veriler güncellenirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Korona virüsü günlük tablosunda, vaka ve ölüm sayısındaki düşüş dikkat çekti. 5 Mayıs korona virüs tablosuyla ilgili açıklama yapan Bakan Koca, "Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi"dedi. Dünya genelinde de korona virüsü son durum tablosu yeniden şekillenmeye devam ediyor. Salgının en çok etkilediği ülkelerden biri olan Amerika'da ise henüz durum kontrol altına alınabilmiş değil. Bir milyon vakanın aşıdığı ülkede ölüm sayısı da 68 bini aşarak korkunç senaryo devam ediyor. İspanya ve İtalya'da ilk günlere oranlara biraz daha salgın durumu hafiflerken ülkelerde sınırlamalar gevşetilmeye başlandı. Peki Türkiye'de son durum ne 5 Mayıs vaka ve ölüm sayıları ne zaman açıklanacak? İşte Türkiye ve dünyadan son gelişmeler