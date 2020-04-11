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Haber Giriş: 11 Nisan 2020 - 16:03,

Corona Virüs Türkiye son durum.. Vaka ve ölüm sayıları.. İllere göre corona virüs haritası

Corona Virüsü dünya geneli son durum ve ülkemizde yaşananlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yapılan son Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizdeki son verileri açıkladı. Fahrettin Koca açıkladığı 10 Nisan verilerin göre günlük test sayısının 30 bini aştığını ve vaka sayısının 4.747 olduğunu açıkladı. Ölüm saysının 98 iyileşen hasta sayısının ise 281 olduğunu duyuran Koca uyarılarda bulundu. Peki dünya geneli son dakika haberlerinde hangi gelişmeler yaşanıyor. Son 24 saatte dünyada neler yaşandı? İşte detaylar

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Dünya genelinde toplam vaka sayısı 1.699.019'e ulaşırken, 102.782 kişi covid 19 nedeniyle hayatını kaybetti. Dünya genelinde 376.976 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

AMERİKA CORONA VİRÜS SON DURUM

Amerika'da kritik günler yaşanmaya devam ediyor. Enfekte vaka sayısı 501.609 olurken, bu vakaların, 29.183'ü hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. ABD'de gelen son rakamlara göre 18.777 kişi hayatını kaybetti.

İSPANYA CORONA VİRÜS SON DURUM

İspanya'da salgının boyutu her geçen gün daha da kötü bir hal alıyor. Ülkede son verilere göre 158.273 vaka bulunurken, 16.081 kişi hayatını kaybetti. İspanya'da 55.668 kişi da hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

İTALYA CORONA VİRÜS SON DURUM

Corona Virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da 147.577 vaka bulunuyor.30.455 kişi ülkede virüsten kurtuldu ve sağlığına kavuştu. 18.849 kişi ise hayatını kaybetti.

ALMANYA CORONA VİRÜS SON DURUM

Almanya'da vaka sayısı hızlı bir artış göstermiş fakat ölüm sayısında ve tedavi kısmında kontrol sağlanmış görülüyor.122.171 vakanın olduğu ülkede 2.736 kişi hayatını kaybederken, 53.913 kişi de virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

FRANSA CORONA VİRÜS SON DURUM

Fransa'dan gelen son dakika haberlerine göre ülkede 125.931 vaka bulunuyor. Bunların 25.195'i iyileşerek sağlığına kavuştu ve ülkede 13.215 kişi hayatını kaybetti.

İNGİLTERE CORONA VİRÜS SON DURUM

İngiltere'den gelen son dakika haberlerine göre ülkede son verilere bakıldığında 74.605 vaka bulunuyor. 8.974 kişi hayatını kaybederken, 588 kişi de hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

İRAN CORONA VİRÜS SON DURUM

İran'da 68.192 vaka bulunurken, ülkede 4.232 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.35.465 kişi ise iyileşerek hastalığı yenmeyi başardı.

CORONA VİRÜSÜ SON DURUM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

2TÜRKİYEDE TOPLAM VAKA SAYISI

TÜRKİYE''DE TOPLAM VAKA SAYISI

Corona Virüsü salgını ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ederken, ülkelerde vaka sayıları artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son paylaştığı verilerde Türkiye'deki vaka ve ölüm sayısını açıkladı. Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; 'Toplam test sayımız 307.210 oldu. Günlük test sayısı 30.864. Bugünkü vefat sayısı 98. Toplam vefat sayısı bin 6 oldu.' dedi. Tüm illerimizde ve ilçelerimizde corona virüs haritası Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanırken, yeşil renk vaka sayılarını mavi renk ilk test sayısını mor renk ise ikinci test sayısını ifade ediyor. Kırmızı renk ise hayatını kaybeden vatandaşlarımızı gösteriyor. Öte yandan, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Bakan Koca, "Özellikle bazı yerlerde ciddi seyrin olduğunu görüyoruz. Ankara İstanbul, İzmir, Trabzon ve Bursa'da vakaların yüksek olduğunu görüyoruz." dedi.. İşte Corona Virüs son 24 saat güncellemeleri

3VAKALARIN YÜKSEK OLDUĞU İLLER

VAKALARIN YÜKSEK OLDUĞU İLLER

Özellikle bazı yerlerde ciddi seyirin olduğunu görüyoruz. Ankara İstanbul, İzmir, Trabzon ve Bursa'da vakaların yüksek olduğunu görüyoruz.

Bakan Koca ayrıca şu bilgiyi paylaştı:

"Türkiye'de vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,15'tir. Nüfusu 10 milyonu aşan ülkeler arasında 12. sıradayız."

"Yoğun bakım sürecimiz, diğer ülkelere göre özellikle son haftalarda giderek düşmeye başladı." şeklinde konuşan Koca İstanbul'da yoğun bakım ve yatak doluluğu hakkında bilgileri paylaştı:

"İstanbul'da şu anda yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 59,5. Normal yatak doluluk oranı da yüzde 50,2. Şu an bir sorun yok."

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini Twitter'dan paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "24 saatte 4056 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 96 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 42 bin 282, can kaybı 908 oldu" dedi.

Bakan Koca Twitter'dan Türkiye günlük Koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, toplam vaka sayısı 42 bin 282, toplam vefat sayısı ise 908'e yükseldi. Bakan Koca ayrıca, "Hastalarımızdan 296’sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2.142’ye ulaştı. Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'deki son durumu açıkladı. 8 Nisan verilerini kamuoyu ile paylaştı; Hastalarımızdan 264’ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.

İŞTE İL İL VE İLÇELERDE TÜRKİYE SON DURUM HARİTASI

6İSTANBUL CORONA VİRÜS SON DURUM

İSTANBUL CORONA VİRÜS SON DURUM

Koronavirüs İstanbul’da nüfusun yoğun olduğu Bakırköy, Bağcılar, Beşiktaş gibi semtleri kuşatırken, Adalar, Silivri gibi uzak noktalar şanslı. Ankara’da Keçiören ve Yenimahalle’de hem yoğunluk hem de kritik vaka çok. İzmir’de yaklaşık 1500 hasta var, en büyük yoğunluk Konak’ta.İçişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada 45 ilde toplam 156 yerleşim yerinde karantina uygulaması yapıldığı duyuruldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önceki akşam yaptığı açıklamaya göre ise koronavirüs vaka sayısının yüzde 60’ı İstanbul’da. Sağlık Bakanlığı’nın vaka haritasında İstanbul’da hastalık, yapılaşmanın sık, yeşil alanların az olduğu ilçelerde ve sahil kesiminde yoğunlaşıyor.

KUMBURGAZ’A DOĞRU AZALIYOR

Avrupa Yakası’nda, vaka dağılımı Büyükçekmece ilçe merkezini geçtikten sonra, yazlıkların yoğun, kış nüfusunun düşük olduğu Kumburgaz’a doğru hızla azalıyor. Kamiloba, Celaliye, Selimpaşa, Silivri hattında hastalık yok denecek noktaya yaklaşıyor. Avrupa yakasının düşük risk gruplu bir başka ilçesi ise kırsal kesime yayılan Çatalca. Koronavirüsü, çok sayıda köyün yer aldığı, ilçe merkezinde de yerleşimin şehre göre nispeten seyrek olduğu Çatalca’yı şimdilik pas geçmiş görünüyor.

Kuzeye doğru çıkarken son yıllarda yıldızı parlayan Arnavutköy de salgının ele geçiremediği ilçelerden biri haline gelmiş. Nüfusu hızla artan Başakşehir’e, yapılaşmanın seyrek, yeşil alanların kent merkezine göre hayli fazla olması nedeniyle tam sokulamamış hastalık.

KALABALIK İLÇELERE TEHDİT

Esenyurt, Küçükçekmece, Avcılar, Bağcılar, Esenler, Bahçelievler, Bayrampaşa, Bakırköy, Zeytinburnu ve Güngören’daki yoğun yerleşim merkezlerinden beslenen koronavirüs, tarihi yarımadayı da kucaklayıp, Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli üzerinden Rumelihisarı’na kadar kâbus gibi yayılmış. İkinci köprüden sonra azalan yapılaşma Boğaz’ın buradan Karadeniz’e kadar uzanan bu kesiminde hastalığa geçit vermemek için direniyor.

İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakası da benzer bir görüntü sergiliyor. Beykoz’dan Karadeniz’e kadar uzanan hat, Riva, Şile, Polonezköy’e şimdilik kuvvetli risk bölgesi olmaktan çok uzakta.

ADALAR’A FAYTON PİYANGOSU
Hastalığın yayılması, Kavacık’tan sonra güneye doğru yoğunlaşıyor. Anadolu Yakası’nı Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Ataşehir ve Maltepe üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı’na kadar tehdit ediyor. Bu yakada, Silivri gibi İstanbul’un sınır ilçesi Tuzla da riski uzak tutmayı başarmış.

Tabii bir de Adalar var. Evet, faytonlar kaldırılınca canhıraş kalabalığın elini ayağını çekmesi Adalar’a büyük ikramiye olmuş. İstanbul’un koronavirüs haritasında hastalığı işaret eden renkli noktacıkların en az görüldüğü ilçe bu sayede Adalar oldu.

7ANKARADA 1000 COVİD 19 HASTASI

ANKARA'DA 1000 COVİD 19 HASTASI

Başkentte 1000’e yakın COVID-19 hastası bulunuyor. Ankara’nın merkez sayılabilecek Kızılay, Cebeci, Mamak ile Çankaya’nın özellikle Öveçler ve Oran arasındaki bölgesinde hasta yoğunluğu bulunsa da, bunların ciddi vaka sayısı fazla değil. Buralarda testleri pozitif çıkmış ancak fazla şikâyeti olmayan ve evde gözlem altında tutulan kişiler bulunuyor. Keçiören ve Yenimahalle’de ise hem yoğunluk çok hem de kritik vaka sayısı fazla. Çankaya’nın Çayyolu ve Yaşamkent tarafında ise yoğunluk yok denecek kadar az. Ankara’nın merkez ilçelerinde durumu kritik vaka sayıları, “Etimesgut 4, Yenimahalle 9, Çankaya 6, Mamak, 1, Keçiören 5, Sincan 1” olarak biliniyor. Altındağ, Pursaklar ve Gölbaşında ise durumu ciddi vaka sayısı yok.

8İZMİRDE KIYI ŞERİDİ KIRMIZI

İZMİR'DE KIYI ŞERİDİ KIRMIZI

Koronavirüs salgınının İstanbul’un ardından en çok etkilediği il olan İzmir diken üstünde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı rakamlara göre İzmir’de koronavirüse yakalananların sayısı 1500’e ulaşırken, özellikle kıyı şeridinde yer alan ilçelerin salgından daha fazla etkilendiği öğrenildi. Koronavirüs dağılım haritasında en büyük yoğunluğun Konak ilçesine bağlı Mithatpaşa Caddesi ile Karabağlar ilçesine bağlı İhsan Alyanak Mahallesi arasında olduğu görülüyor. Güzelyalı, Göztepe, İnönü Caddesi, Eskiizmir Caddesi, Bozyaka, Hatay ve Üçkuyular’ı kapsayan alanda çok sayıda koronavirüs vakası ve virüse bağlı ölümün yaşandığı dikkat çekiyor.

Karşıyaka, Mavişehir, Çiğli ve Menemen’de de vaka sayıları yüksek. Gaziemir, Aktepe ve Buca’da ise yoğun nüfusa rağmen virüse yakalanan sayısı daha az. Bornova ve Bayraklı’da daha seyrek şekilde görülen vakalarla birlikte yaşanan ölümlerin de daha az olduğu görülüyor.

ARTIK EVDE KALIYORLAR

Bu arada uyarılar ve alınan önlemlerin ardından İzmirliler, Türkiye’de ilk koronavirüs vakalarının görülmeye başlandığı günlere oranla kurallara daha fazla dikkat ediyor. Bir hafta öncesine kadar daha çok dışarı çıkan İzmirlilerin evde kalmaya başladığı, toplu taşım araçlarını kullananların yüzde 80’lere varan oranlarda azaldığı görülüyor. Kemeraltı, Karşıyaka Çarşısı gibi çok yoğun insan trafiğinin yaşandığı bölgelerde giriş-çıkışlara kontrollü izin verilirken, sahil şeridi de spor ve yürüyüş yapanlarla bisikletlilere kapatıldı.

9ZONGULDAK

ZONGULDAK

10SAKARYA

SAKARYA

11KOCAELİ

KOCAELİ

12VAKALARIN YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI

VAKALARIN YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI

Bakan Koca, Kovid-19 tanısı ile takip edilen hastaların Türkiye geneli tablosunu, günlük test sayıları ve pozitif vaka dağılımını, vakaların yaş ve cinsiyete göre dağılımını, vefatların yaş ve cinsiyete göre dağılımını, vakaların pnömoniye (zatürre) dönüş oranlarını gösteren tabloları paylaştı.

Koca, "Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak özellikle bu noktalarda yoğunluğun fazla olduğunu haritadan görmek mümkün." dedi.

Örnek olarak Ankara'da mahalle, mahalle yoğunluğun nerede olduğunu gösteren tabloyu paylaşan Koca, illerdeki hıfzıssıhha kurullarının bu verilerle bölgesel karantina uygulamalarını kolay yapabileceğini dile getirdi.

Koca, pozitif çıkan vaka sayısının yüzde 22'den yüzde 15'e düştüğünü belirterek, "Test sayısı arttıkça, vaka sayısının da azaldığını gösteren bir tablo." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, vakaların yaş ve cinsiyete göre yüzdelik dağılımını göstererek, şunları kaydetti:

"Bütün dünyada olduğu gibi bizde de erkeklerde daha fazla görülüyor. Ağırlıklı vakaların görüldüğü yaş aralığı 20 ila 65 yaş arası. 65 yaş uygulamasının olmadığı dönemde dağılım daha dengeliydi. Ama 65 yaş yasağıyla birlikte bunun ne kadar düştüğünü gösteren önemli bir tablo. Tedbirlerin bu anlamda sonuç verdiğini gösteren, 20 - 65 yaş arası yoğunluğun daha fazla olduğunu, 65 yaş sonrası sokağa çıkma yasağı ile giderek vakaların görülme oranının düştüğünü görüyoruz."

Koca, vefatların 65 - 85 yaş arası yoğunlaştığını, erkeklerde kadınlara göre vefat oranının daha yüksek olduğunu belirtti.

60 yaş altı komorbid hastalığının oranlarına ilişkin paylaştığı tabloda da Koca, "Türkiye'de 60 yaş altı vakalarda ölüm oranının yüksekliğine dair yanlış bilgi vardı. 60 yaş altı komorbid hastalığı olmayanların toplam içindeki payı yüzde 10 olduğunu söylüyoruz." dedi.

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Bakan Koca, Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısının 1582, toplam test sayısının 228 bin 868'e, vaka sayısının ise 34 bin 109'a ulaştığını bildirdi."Bir milyon yüz bini aşkın sağlık çalışanımız adına sizden şunu istiyorum, temastan kaçının, sosyal mesafeyi koruyun, izolasyon kuralını uygulayın. Bugünkü test sayımız 20 bin 23, bugünkü vaka sayımız 3 bin 892. Bugün 76 vatandaşımızı daha kaybettik. 256 vatandaşımız ise şifa buldu."Bakan Koca, Kovid-19 tanısı ile takip edilen hastaların Türkiye geneli tablosunu, günlük test sayıları ve pozitif vaka dağılımını, vakaların yaş ve cinsiyete göre dağılımını, vefatların yaş ve cinsiyete göre dağılımını, vakaların pnömoniye (zatürre) dönüş oranlarını gösteren tabloları paylaştı.

143 NİSANDA AÇIKLANAN SON VERİLER

3 NİSAN'DA AÇIKLANAN SON VERİLER


Türkiye'de ilk vaka

11 Mart'ın ilk saatlerinde Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de ilk vakanın görüldüğünü duyurdu.

DSÖ yeni tip koronavirüsü "pandemi" (küresel salgın) ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere haricinde Avrupa’dan gelen tüm yolculara 30 gün süreyle sınırlarını kapattıklarını duyurdu.

12 Mart'ta Türkiye'de ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verildi.

13 Mart'ta ABD'de Başkan Trump, salgın nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan etti, bu kapsamda federal bütçeden 50 milyar dolar fonun eyaletlere ve bölgelere aktarılacağını açıkladı.

17 Mart'ta Avrupa Birliği (AB), üçüncü ülke vatandaşlarının üye ülkelere ve Schengen bölgesine yapacakları seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi.

Fransa'da ülke genelinde serbest dolaşıma kısıtlama getirilirken, kapsamlı karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

19 Mart'ta salgının ortaya çıktığı Çin'de ilk kez yurt içi kaynaklı yeni vakaya rastlanmadığı bildirildi.

21 Mart'ta Türkiye'de kapsamlı karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

23 Mart'ta İngiltere de karantina tedbirleri uygulamaya kondu.

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