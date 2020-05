Corona virus Türkiye son durum tablosu: Koronavirüs Türkiye vaka ve ölüm sayıları ile en güncel Korona (Covid-19) haritası

New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede gelinen noktada, 15 Mayıs'tan itibaren bazı bölgelerindeki iş yerlerinin tekrar açılabileceğini söyledi.



Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, “İlk vakanın görülmesinden 75 gün sonra, sayılarda azalma görüyoruz ancak hala rakamlar korkunç ve trajik. Herkes tekrar açılmanın bir an önce olmasını istiyor ama uzmanlar bu konuda bizi uyarıyor.” dedi.



New York Valisi, ekonomik açılmaların belirlenen 7 maddelik ölçülere uyan bölgelerde yarından itibaren başlayacağını, fakat neticeleri günlük takip edeceklerini belirtti.



Gidişatı New Yorkluların belirleyeceğini söyleyen Cuomo, “Sizi kim koruyacak ancak kendiniz. Mesela ben bu olay başlayalı annemle hiç bir araya gelmedim. Bu virüs bizi dövmeye devam ediyor ve hakkındaki gerçekler durmadan değişiyor.” ifadesini kullandı.



- İbadethanelerin açılması için erken



İbadethanelerin salgının yayılmasında tehdit oluşturmaya devam ettiğine işaret eden Vali Cuomo, “Kilise, cami ve sinagog gibi ibadethaneler kalabalık toplanma yerleridir. Zaten biz enfekte olmaya bu tarz büyük toplantılarla başladık. İnanç ayrımı olmaksızın, bu tüm ibadethaneler için geçerli.” dedi.



- Çocuklarda görülen Kovid-19 vakalarında artma beklentisiKawasaki sendromu bağlantılı çocuklarda görülen Kovid-19 vakalarını yakından takip ettiklerini belirten Cuomo, “16 eyalet ve 6 Avrupa ülkesinde görülen bu durum için New York öncülük etmektedir. Çocuklar söz konusu olduğunda elimizden geldiğince çabuk olmamız gerekiyor.” şeklinde konuştu.



Salgının en yoğun görüldüğü New York'ta şimdiye kadar yaklaşık 353 bin kişi koronavirüsten etkilenirken, 27 bin 403 kişi ise hayatını kaybetti.



Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD genelinde ise vaka sayısı 1 milyon 444 bine yaklaşırken, ölü sayısı 86 bin 244'e yükseldi.