Corona Virüs Türkiye haritası son durum: Türkiye'da kaç vaka var, ölüm sayısı nedir? İllere göre vaka sayısı

İLLERE GÖRE CORONA VİRÜS VAKA SAYISI VE İLLERDE SON DURUM Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde genel olarak sakinlik hakimdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu, Ankara ve bazı illerde ise hafta başı olması nedeniyle önceki günlere göre hareketliliğin az da olsa arttığı görüldü.

Başkent Ankara'da şehrin işlek noktalarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade, Sıhhiye, Ulus ve Anadolu Meydanlarında hafta sonu gözlemlenen sessizlik yerini hareketliliğe bıraktı.

Sokağa çıkılmaması çağrılarına, hafta sonu olduğu kadar uyulmadığı görüldü.

Trafik akışının da hafta sonuna göre arttığı meydanlarda güneşli havayı değerlendirmek isteyen az sayıda Ankaralı banklarda oturarak vakit geçirdi.

Belirli noktalarda görev yapan polisler, durdurdukları araçlarda 65 yaş üzeri ya da 20 yaş altında yolcu olup olmadığını ve maske takılıp takılmadığını kontrol etti.

İstanbul

İstanbul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararlarına uyulmasıyla hafta başına sessiz girdi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkmaması için yapılan çağrılar doğrultusunda haftanın ilk gününde park ve sahiller başta olmak üzere vatandaşların gezmeyi tercih ettiği mekanlar sessiz kaldı.

Tarihi Yarımada, Beşiktaş ve Taksim'de yaşlı vatandaşlar ile 20 yaş altı vatandaşların genel olarak çağrıya uyarak evlerinde kaldığı görüldü.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan yarımadadaki tarihi ve turistik mekanlarda, uyarıları dikkate alan ve tedbirlere uyan vatandaşların dışarı çıkmaması nedeniyle sakin günler yaşanmaya devam ediyor.

Eminönü Meydanı ve sahili, Sarayburnu sahili, Topkapı Sarayı girişi önü, Kapalıçarşı çevresi, Saraçhane Parkının sakin olduğu görülürken, Yeni Cami civarı, Ayasofya önü, Sultanahmet Meydanı, Beyazıt Meydanı, Taksim, İstiklal Caddesi'nde de sessizlik hakim oldu.

Esenler Dörtyol Meydan da genel olarak sakin görülürken, buradaki banka önünde vatandaşların kuyruk oluşturduğu gözlendi.

Tramvay, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk görülmezken, toplu taşıma araçlarını kullananların azaldığı ve trafik yoğunluğunun yaşanmadığı görüldü.

Beşiktaş, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ile Galata Kulesi ve çevresi de vatandaşların "evde kal" çağrılarına uyarak dışarı çıkmaması nedeniyle sakin günler geçiriyor.

Ege'de sakinlik hakim

Ege Bölgesi'ndeki illerde, Kovid-19 salgını nedeniyle süren "evde kal" çağrısının etkisiyle sokak ve meydanlarda sakinlik gözlemlendi.

İzmir'de önemli meydanlarının başında gelen Konak tarihi Saat Kulesi ve çevresi boş kalırken, insanların dışarıya zorunlu olmadıkça çıkmadıkları görüldü.

Denizli'de de şehrin en işlek yerlerinden insan yoğunluğunun olmadığı görüldü.

Manisa'da vatandaşların yoğun olduğu alanlar boş kalırken, dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşların da maske takıp tedbir aldıkları gözlemlendi.

Uşak'ta ise kent genelinde vatandaşların kalabalık olduğu alanlar, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Aydın'da da kent genelinde vatandaş yoğunluğunun olmadığı görüldü.

Antalya ve Muğla'daki sahil ve meydanlar sakin

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Antalya'da, "evde kal" çağrısına uyulduğundan sahiller ve meydanlarda sakinlik hakim. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile Lara ve Sarısu plajlarıyla eskiden yoğunluk yaşanan Cumhuriyet Meydanı, Işıklar ve Kazım Özalp caddelerinde çok az sayıda kişinin bulunduğu göze çarpıyor.

Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye'nin genelde kalabalık olan meydanları, sahil ve yürüyüş yolları sakin günler geçiriyor.

Marmaris'teki Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı ile İçmeler sahilleri ile yürüyüş yollarında, havanın güneşli olmasına rağmen alışılmışın dışında sessizlik ve sakinlik yaşanıyor.

Bodrum'un ünlü Paşatarlası ve Kumbahçe plajları ile Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ve Belkız plajlarındaki tenhalık dikkati çekiyor.

Doğu ve Güneydoğu'da çağrı karşılık buldu

Van'da kentin en işlek caddelerinden Cumhuriyet, Kazım Karabekir ve İskele ile Beşyol Meydanı, vatandaşların duyarlı davranmaları sonucu boş kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahil bandı ve göl kıyılarında anons yaparak vatandaşların evlerinde kalması uyarısı yaptı. Giriş çıkışlara kapatılan kentte ekipler, toplu yaşam alanları ve caddelerde denetimler yaptı.

Hakkari, Bitlis ve Muş'ta da vatandaşların "evde kal" çağrılarına uymasıyla en işlek cadde ve meydanlar boş kaldı.

Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyuldu.

65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen kısıtlama ile 1 Ocak 2000'den sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklanmasının ardından valiliklerce hayata geçirilen ilave tedbirlerle denetimler artırıldı.

Vatandaşların tedbirlere uyması ile bölge genelinde cadde, sokak, meydan ve parklarda sakinlik gözlendi.

Normalde yoğunluğun yaşandığı kent meydanlarının uygulanan tedbirler ve denetimlerle boş kaldığı görüldü.

Polis ve jandarma ekipleri de sık sık araçlardan vatandaşlara evde kalmaları konusunda Türkçe ve Kürtçe anonslarla uyarıda bulunuyor.

TrakyaEdirne'de hafta başı olması dolayısıyla bazı vatandaşlar banka önlerinde küçük çaplı yoğunluk oluşturdu.

Kentin en işlek yerleri olan Saraçlar ve Çilingirler caddeleri ile Selimiye Camisi çevresinde çok az sayıda kişi görüldü.

Polis ekipleri Saraçlar Caddesi'ne giren vatandaşların ateşlerini ölçerek uyarılarda bulundu.

Kırklareli'nde vatandaşların büyük çoğunluğunun, hafta başı olmasına rağmen uzmanların "evde kal" çağrısına uyduğu gözlendi.

Vatandaşların önceden yoğunluk oluşturduğu Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Şevket Dingiloğlu Parkı, İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri soğuk havanın da etkisiyle sakin günlerinden birini yaşıyor.

Tekirdağ'da gençlerin sıkça zaman geçirdiği kent merkezindeki Değirmenaltı bölgesi ile sahil dolgu alanı, Hasan Ali Yücel Meydanı, Köprübaşı, Cumhuriyet Meydanı ve Bedesten Çarsısı soğuk havanın da etkisiyle sakin günlerinden birini yaşadı.

Polis ve zabıta ekipleri vatandaşlara evde kalmaları yönünde anons yaptı.

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da sessizlik hakimKonya'da yeni tip koronavirüs salgınına karşı vatandaşlar "evde kal" çağrısına uymayı sürdürüyor.

Yılın her mevsimi yoğun ziyaretçi alan Mevlana Meydanı’nın yanı sıra Alaaddin Bulvarı, Zafer Meydanı, Kültür Park, Kılıçarslan Şehir Meydanı, Konya Büyükşehir Belediye Stadı çevresi ile Otogar ve Kule Kavşağı en sakin günlerini yaşıyor.

Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın yanı sıra İsmet Paşa Caddesi, 1'inci ve 2'nci İstasyon caddelerinde sakinlik sürerken, emeklilerin buluşma mekanı olarak bilinen Cumhuriyet Parkı ile Türk Dil Parkı boş kaldı.

Aksaray'da da şehir merkezindeki meydanlar, işlek cadde ve güzergahlardaki sessizlik devam ediyor. Sokaklardaki az sayıda insansa, polis ve zabıta ekiplerince uyarılıyor.

Afyonkarahisar'da da Kent Meydanı, Yeşilyol ve Ambaryolu caddelerinde insan ve trafik yoğunluğu bulunmuyor.

İhtiyaçları için sokağa çıkan az sayıda vatandaşın "maske" ve "eldiven kullandığı görüldü.Gaziantep, Malatya ve Kahramanmaraş'ta vatandaşlar çağrıya uydu

Gaziantep, Malatya ve Kahramanmaraş'ta vatandaşların, Kovid-19 salgını nedeniyle yapılan "evde kal" çağrılarına uyduğu görüldü.

Gaziantep'te en işlek caddelerinin boş kaldığı gözlenirken, toplu taşıma araçlarını kullanan kişi sayısı da büyük oranda azaldı.

Benzer durumun yaşandığı diğer illerde de kent merkezlerindeki yoğunlukta önemli oranda azalma oldu.

u arada, ekipler dışarı çıkan vatandaşların da sosyal mesafeyi koruması için uyarılarını sürdürüyor.

Doğu Anadolu

Erzurum, Kars, Tunceli, Erzincan, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'ın en işlek, cadde, sokak, meydan, park ve tarihi yerleri vatandaşların dışarı çıkmaması nedeniyle boş kaldı.

Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerde Erzurum'daki en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi ile Havuzbaşı, Yakutiye Kent Meydanı ve Çifte Minareli Medrese gibi yerlerde sessizlik hakim oldu.

Kars'ta da vatandaşlar "evde kal" çağrısına uyarken en işlek Faikbey Caddesi, Kazım Paşa Caddesi ile turistlerin yoğun olarak gezdiği tarihi Kars Kalesi etekleri boş kaldı.

Ağrı'da çağrıya uyan vatandaşlar, en işlek Yeni Van ve Erzurum caddelerini boş bıraktı.

Tunceli'de vatandaşların gündelik hayatta en yoğun olarak kullandığı Sanat Sokağı, Cumhuriyet Caddesi, yeraltı çarşısı üstü ve Seyit Rıza meydanında sessizlik hakimdi.

Ardahan'da Kongre Caddesi olmak üzere, Milli Egemenlik Parkı ve Lise caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Iğdır'da da vatandaşlar yeni tip koronavirüs salgınına karşı "evde kal" çağrısına uydu, Tansu Çiller Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi en sakin günlerini yaşıyor.

Erzincan'da vatandaşların yoğun olarak kullandığı, Ordu Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve Halitpaşa Caddesinin boş kaldığı görüldü.

Rize ve Giresun'da yoğunluk azaldı

Rize ve Giresun'da vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar ve yayımlanan genelgeler üzerine sokağa çıkmıyor.

Söz konusu illerde, koronavirüse karşı alınan ilave tedbirler ve vatandaşların "evde kal" çağrılarına uymasıyla işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde insan ve araç yoğunluğu azaldı.

Giresun'da Atatürk Meydanı ile Gazi Caddesi, Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı, Memişağa Parkı, Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde az sayıda insan ve trafik hareketliliği yaşanıyor.

İç Anadolu'da sessizlik hakim

Kayseri, Sivas, Kırşehir, Kırıkkale, Niğde, Yozgat ve Nevşehir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin işlek cadde, sokak ve meydanları büyük oranda boş kaldı.

Kayseri'de önceki günlerde boş kalan Cumhuriyet Meydanı, Millet Caddesi, Sivas Caddesi, İnönü Bulvarı ve Mimar Sinan Parkı gibi alanlar haftanın ilk günü olması nedeniyle kısmen hareketlendi.

Sivas'ta da kentin işlek caddelerinden Atatürk ve İstasyon Caddesi'nde insan ve araç yoğunluğu azaldı.

Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale'de de vatandaşların "evde kal" çağrılarına uydukları görüldü.

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale ve Bilecik'te cadde ve sokaklar sessizBursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale ve Bilecik'te yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Bursa'da, Kovid-19 salgını öncesinde kalabalık olan bölgelerde yoğunluk yaşanmıyor.

Tarihi Kapalı Çarşı ve Ulu Cami civarı, Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı başta olmak üzere şehrin hareketli bölgelerinin sakin olduğu görüldü.

Polis ekipleri, meydanlara çıkan bazı yollarda önlem alarak, işi olmayanların geçişine izin vermezken zabıtalar da pazar yerlerinde maske denetimi gerçekleştiriyor.

Eskişehir'de kent merkezinde geçmişte yoğunluğun görüldüğü Vilayet Meydanı, İsmet İnönü Caddesi, İki Eylül Caddesi ve Hamamyolu Caddesi, 20 yaşın altındaki vatandaşlara gelen kısıtlamanın ardından sakinleşti.

Balıkesir'de Cumhuriyet Meydanı, Ali Hikmet Paşa Meydanı, Zağnos Paşa Cami, Valilik civarı ve Toplu Taşıma Merkezi gibi daha önce kalabalık olan yerlerde de yoğunluk yaşanmıyor.

Çanakkale'de Demircioğlu Caddesi, Kordon Boyu ve Çarşı Caddesi'nin önceki kalabalık görüntüsü yerini sessizliğe bıraktı.

Bilecik'te de vatandaşlar "evde kal" çağrılarına uygun hareket ediyor. Cumhuriyet Meydanı ve Tevfik Bey Caddesi gibi işlek caddelerinin kalabalık olmadığı görüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, "evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

Doğu Akdeniz'de "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuyorAdana'da, Uğur Mumcu ve 5 Ocak meydanları ile Ziyapaşa Bulvarı ve Atatürk Parkı'nda sessizlik hakim oldu.

Mersin'de, alınan önlemlerin ardından sahil bandı ile Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Mersin İdman Yurdu meydanları ve Cumhuriyet Alanı boş kaldı.

Hatay'da, kentin normalde en işlek alanlarından Cumhuriyet Meydanı ile Büyük Antakya Parkı'nda "evde kal" çağrılarına uyulduğu gözlendi. İskenderun ilçesinde de Atatürk Anıt Alanı ile sahil kordonunda, alınan önlemler kapsamında sakinlik hakim oldu.

Osmaniye'de, Musa Şahin ve Devlet Bahçeli bulvarları, Atatürk Caddesi, Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanları boş kaldı.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyorDoğu Marmara ve Batı Karadeniz'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Kocaeli'de normal günlerde yoğunluk yaşanan birçok meydan ve işlek cadde boş kaldı, D-100 kara yolunda trafiğe çıkan araç sayısında ciddi azalma yaşandı.

Kent Meydanı ile şehrin en işlek caddeleri Fethiye ve İstiklal ile yürüyüş yolunda sessizlik hakim.

Ayrıca İzmit Körfezi'ne kıyısı bulunan ilçelerin sahillerinde de sakinlik yaşanıyor.

Sakarya'da vatandaşlar genelde evde kalmayı tercih etti. Kentin işlek adreslerinden Çark Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Gar Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.

Bolu kent merkezinde haftanın ilk günü olması ve pazar kurulması sebebiyle yoğunluk önceki günlere göre biraz arttı.

Demokrasi Meydanı ve Kent Meydanı ile İzzet Baysal Caddesi'nde pazara gitmek isteyen ve kamu daireleri ile bankalarda işleri olan az sayıda vatandaşın bulunduğu gözlendi.

Düzce'de normal günlerde yoğunluk yaşanan birçok meydan ve işlek cadde boş kaldı.

Vatandaşların "evde kal" çağrısına büyük oranda uymasıyla Anıtpark ile Belediye Meydanı'nda yoğunluk oluşmadı. Normal günlerde insan yoğunluğunun en fazla olduğu İstanbul ve Gaziantep Caddesi ile Spor Sokak sessizlik hakim oldu.

Bartın'da Cumhuriyet Meydanı ve Hükümet Caddesi'nde sadece ihtiyaçlarını karşılamak için az sayıda vatandaşın bulunduğu gözlendi.

Zonguldak'ın en işlek caddelerinden Gazipaşa Caddesi'nde sessizlik hakim olurken, park ve sahillerin de boş kaldığı görüldü.

Karabük'te de vatandaşlar genelde evde kalmayı tercih etti. Kent Meydanı ile şehrin en işlek caddelerinde sessizlik hakim.

Karadeniz "evde kal" çağrısına büyük oranda uyduSamsun'un Atakum sahilindeki yürüyüş yolları, bisiklet yolu, parklar ve spor alanları boş kaldı. Kentin normalde kalabalık olan bölgelerinden Cumhuriyet Meydanı, Kurtuluş Yolu, Mecidiye Caddesi ve Saathane Meydanı'nın yanı sıra işlek cadde ve sokaklarında çok az insan ve trafik hareketliliği yaşanıyor.

Çorum'daki Hürriyet ve Kadeş meydanları ile kentin en işlek noktalarından olan Gazi Caddesi'nde araç ve yaya yoğunluğu çok büyük oranda azaldı.

Sinop'ta sahil kesiminde sakinlik yaşanırken, Çankırı'da Belediye Meydanı, Anıt Alanı ve Atatürk Bulvarı'nda yaya ve araç trafiği azaldı. Tokat, Amasya ve Kastamonu'da da vatandaşların "evde kal" çağrısına uyduğu gözlendi.