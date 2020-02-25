Corona virüs Tom Cruise'u da "vurdu": Venedik'te film çekimi durduruldu

Birçok futbol maçının yanı sıra moda ve sanat etkinliklerinin hatta ünlü Venedik Karnavalı'nın bile iptal edildiği İtalya'da şu ana kadar 7 kişi hastalık yüzünden hayatını yitirdi. Bu önlemler kapsamında Tom Cruise da 1 Mart'a kadar çekimlerin kaderinin ne olacağını otelinde bekleyecek.