Galler Prensi Charles'ın corona virüs testi pozitif çıktı: Ailesine de bulaştırdı mı?

Tüm dünyada yüzbinlerce insanı etkileyen corona virüs (koronavirüs) ve sebep olduğu Covid- 19 hastalığı İngiliz kraliyet ailesine de sıçradı. Kraliçe 2. Elizabeth'ten sonra tahtın ilk sıradaki varisi olan Galler Prensi Charles'ın corona virüs test sonucu pozitif çıktı. Eşi Camilla Parker Bowles'a da test yapıldı onun sonucu ise negatif. Prens Charles, annesi ve ailesinin diğer üyeleriyle 9 Mart'ta toplu olarak katıldıkları geleneksel Commonwealth Day etkinliklerinde bir araya gelmişti.
REUTERS, AFP, AP
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HAFİF BELİRTİLER GÖSTERİYOR
71 yaşındaki Prens Charles'ın durumu ile ilgili olarak Clarence House'dan yapılan resmi açıklamada "Prens hastalığın semptomlarını hafif bir şekilde gösteriyor" denildi. Galler Prensi Charles ile eşi Camilla Parker Bowles'un İskoçya'da kendilerine ait konutta karantinada olduğu belirtildi.
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SAĞLIĞI İYİ EVİNDEN ÇALIŞIYOR
Prens Charlesın koronavirüs testi pozitif çıktı. İngiliz kraliyet konutu Clarence Houseun sözcüsünün yaptığı açıklamada, "Hafif semptomlar sergiliyor, ancak sağlığı yerinde. Son birkaç gündür de evinden çalışıyor. Cornwall Düşesi de test edildi, ancak virüse rastlanmadı. Hükümet ve tıbbi tavsiyelere göre, Prens ve düşes şu anda İskoçya’da karantina altında. Testler Aberdeenshire’daki Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.
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’KİMDEN KAPTIĞINI TESPİT ETMEK MÜMKÜN DEĞİL’
Öte yandan açıklamada, "Son haftalarda gerçekleştirdiği çok sayıda katılım nedeniyle prensin virüsü kimden kaptığını tespit etmek mümkün değil" denildi.Clarence Housetan yapılan açıklamada virüsün Prens Charlesa kimden bulaştığını tespit etmenin mümkün olmadığı ifade edilse de İngiliz medyası, daha önce koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı duyurulan Prens 2. Albertin 10 Martta WaterAid yardım kuruluşunun Londrada düzenlediği yardım etkinliğinde İngiltere Veliaht Prensi Charles ile bir araya geldiğine ve el sıkıştığına dikkat çekti.
VAHDET AYAZ- DHA
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BELİRTİ GÖSTERİNCE TEST YAPILDI
Test sonucu pozitif çıkan Prens Charles ise virüsten etkilenmediği testle belirlenen eşi Camilla Parker Bowles, İskoçya'daki konutlarında fakat farklı odalarda yaşayacaklar. Çiftin, Covid- 19 belirtileri gösterdiği için test yaptırdığı açıklandı.
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9 MART'TA HEP BİRLİKTELERDİ
Prens Charles'ın corona virüs testinin pozitif çıktığının açıklanmasından sonra gözler ailesine çevrildi. Kraliçe ile Prens Charles son olarak 9 Mart'ta düzenlenen Comomnwealth Day etkinliklerinde Westminister'daki etkinlikte bir araya gelmişti. O günden sonra Kraliçe'de eşi Prens Philip ile birlikte Windsor konutunda izolasyona girmişti.
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ANNESİ, EŞİ, OĞLU VE GELİNİ
Westminister'da düzenlenen etkinliğe ailenin neredeyse tüm üyeleri katıldı. O gün protokol sırasında Kraliçe, yanında Prens Charles, eşi Camilla Parker Bowles, Prens William, eşi Kate Middleton oturuyordu. Hemen arkalarındaki sırada ise ailedeki son görevlerini yerine getirmek için Londra'da bulunan Prens Harry ve eşi Meghan Markle ile Prens Charles'ın küçük kardeşi Prens Edward ve eşi Sophie oturuyordu.
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BAŞKA ETKİNLİKLERE DE KATILDI
Büyük olasılıkla Prens Charles'ın iki oğlu ve kardeşi de corona virüs testi yaptırdı ya da yaptıracak. Bu sonuçların ne olacağı ise merak ediliyor. Prens Charles'ın aile üyeleriyle bir araya geldiği bu toplantıdan sonra başka etkinliklere katıldığı da biliniyor.