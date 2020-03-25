Galler Prensi Charles'ın corona virüs testi pozitif çıktı: Ailesine de bulaştırdı mı?

BAŞKA ETKİNLİKLERE DE KATILDI Büyük olasılıkla Prens Charles'ın iki oğlu ve kardeşi de corona virüs testi yaptırdı ya da yaptıracak. Bu sonuçların ne olacağı ise merak ediliyor. Prens Charles'ın aile üyeleriyle bir araya geldiği bu toplantıdan sonra başka etkinliklere katıldığı da biliniyor.