Corona virüs testi nasıl yapılır? Corona olduğumu nasıl anlarım? Online koronavirüs test ekranı
Corona virüsü testi nerede yapılır? sorusu, corona virüsünden şüphelenenlerin araştırdığı konuların başında geliyor. Yüksek ateş ve öksürüğün corona belirtilerinden en belirleyici semtom olduğunu uzmanlar dile getirirken, 'Corona olduğumu nasıl anlarım?' sorusunun yanıtını merak edenler için Sağlık Bakanlığı online koronavirüs test sitesini hizmete açtı. Covid-19 belirtileri taşıdığını düşünen veya corona taşıyıp taşımadığını öğrenmek isteyenler, corona test ekranı aracılığı ile kendilerine yöneltilen sorulara yanıt veriyor. Peki, corona virüs testi nasıl yapılır? İşte, Sağlık Bakanlığı online corona virüs testi ve konuyla ilgili bilgiler.
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Corona virüsü taşıdığını düşünenler için tavsiye niteliğinde olan online corona virüs testi Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete açıldı. Sağlık kuruluşlarına gitmeden ilk etapta korona virüs testiyle kentilerine sorulan bazı sorula yanıt veren vatandaşlar, corona mı oldum? sorusuna yönelik bilgi alabiliyorlar. Bakanlığın özel olarak corona virüsüne karşı açtığı web sitesinde kişisel bilgiler doldurularak giriş yapılıyor. İşte, online koronavirüs testi uygulamasının detayları...
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CORONA VİRÜS TESTİ ONLİNE NASIL YAPILIR?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yönlendirmesi ile oluşturulan web sayfası yapay zeka yani makine öğrenimi algoritması ile çalışıyor. "Korona Önlem" uygulamasına kimlik bilgileri ile giriş yapılıyor. Dakikalar içerisinde koronavirüs riskleri hakkında ön değerlendirme sonuçlarına ulaşılabiliyor. Ön değerlendirmenin yüksek riskli çıkması halinde ise uygulama, bir sağlık tesisinin ziyaret edilmesini öneriyor.
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Uygulama sayfasında "Son 14 gün içerisinde seyahat edilen ülke", "Son 14 gün içerisinde herhangi bir sağlık merkezinde bulunulup bulunulmadığı", "Son 14 gün içerisinde solunum yolu hastalığı (nezle, grip, zatürre vb) olan birisiyle temas olup olmadığı, kronik hastalık sorgusu, sağlık çalışanı olunup olunmadığı, ateş durumu, boğaz ağrısı, göğüs sıkışması" gibi hastalığa dair belirtilerin sorgulanması gibi aşamalar bulunuyor. Verilen cevaplara göre kişinin koronavirüs riski durumuna ulaşılıyor ve sistem, çıkan sonuca göre vatandaşa yönlendirmede bulunuyor.
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CORONO VİRÜS İÇİN GİRİŞTE İSTENİLEN BİLGİLER
*TC KİMLİK NO
*BABA ADINIZ
*DOĞUM YILINIZ
*TELEFON NUMARANIZ (Telefon numaranız acil bir durumda size daha kolay ulaşılabilmek için istenmektedir.)
Coronavirüs alarmından sonra Sağlık Bakanlığı'nın devreye soktuğu sisteme girebilirsiniz ve kolayca testinizi sonlandırabilirsiniz.
Sitede sorulan çeşitli sorular üzerinden kullanıcının corona pozitif çıkma ihtimaline yönelik bir veri sunuluyor. Sistem vatandaşa son 14 gün içerisinde; yurtdışı seyahati, hangi şehirde bulunulduğu, herhangi bir sağlık merkezinde bulunulup bulunulmadığı, solunum yolu hastası biriyle temas olup olmadığı, kronik hastalık geçmişi ve hastalık belirtilerine ilişkin sorular soruyor. TC kimlik numarasıyla bir günde en fazla beş başvuru yapma hakkı bulunuyor.
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Corona testi için vatandaşların öncelikle sisteme giriş yapması gerekiyor. Giriş sayfasında T.C kimlik no, baba adı, doğum yılı ve telefon numarası isteniyor.Sistem, aldığı sonuçlara göre vatandaşa bir ön değerlendirme sunuyor. Ön değerlendirmenin yüksek riskli çıkması halinde sistem, bir sağlık tesisinin ziyaret edilmesini öneriyor.
CORONA TESTİ PCR YÖNTEMİ NEDİR?
Polimeraz zincir reaksiyonu (polymerase chain reaction, PCR ), herhangi bir organizmaya ait DNA'daki istenen bölgelerin çoğaltılmasını sağlayan yönteme verilen addır.
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CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?
Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.