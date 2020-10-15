Corona virüs testi kaç günde çıkar? Koronavirüs test sonucu e- nabız üzerinden sorgulama
Corona virüs test sonucu sorgulama işlemleri hastanelerde koronavirüs testi yaptıranların yoğunlaştığı konuların başında geliyor. Türkiye'nin koronavirüs gündeminde ücretsiz olarak uygulanan korona virüs testinin sonucu E- Devlet portalına şifre ve TC kimlik numarasıyla giriş yapılarak E- Nabız üzerinden öğreniliyor. Hastanelerde ücretsiz yapılan corona virüs test sonucu Covid 19 Test Sonuçlarını ekranına yansıyor. Peki, corona virüs testi kaç günde çıkar? İşte, Koronavirüs test sonucue nabız sorgulama ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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Koronavirüs test sonuçları Türkiye'nin koronavirüs gündeminde yer almaya devam ediyor. Semptom göstererek hastanelerde covid 19 testi yaptıran vatandaşlar hastaneye gitmeye gerek kalmadan test sonuçları mobil uygulama aracılığı ile öğrenebiliyor. Ayrıca yurtdışına gidecek olan vatandaşların koronavirüs test sonuç raporları Türkçe, İngilizce ya da Almanca olarak indiriliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan korona virüs test sonuçları 3 gün içerisinde sistem üzerinden yayımlanıyor. İşte, ayrıntılar.
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KORONA VİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?
Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları bir kaç gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.
Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.
Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına eNabız uygulamasından ulaşabilir" ifadesine yer verildi.
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E NABIZ CORONA VİRÜS TEST SONUCU NASIL SORGULANIR?
PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC KimlikNumaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilisiniz.
Resimlerde de tarif edildiği üzere yapmanız gereken ;
1- Google Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak.
2- Açılan Sayfada En başta yer alan E- Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.
3 - Açılan E Nabız Sisteminde Covit 19 Test Sonuçlarını tıklamak.
4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.
Vatandaşlar, tahlil sonuçlarına ve kronik hastalık raporlarına e-Nabız üzerinden erişebiliyor. Yurtdışına gidecek olan vatandaşlar test sonuç raporlarını Türkçe, İngilizce ya da Almanca olarak indirebiliyorlar.
Ayrıca, hastanelerde Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında veri bütünlüğünün sağlanabilmesi, tedavi protokollerine yön verecek uygun bir veri havuzunun oluşturulabilmesi amacıyla "e-Nabız Reçetem Sistemi" hayata geçirildi.
Hastaların ve temaslı personelin kullanacağı Kovid-19 ilaçları için reçete düzenlenmesi ve bu reçetelerin hastane eczanelerinden (veya hastane içerisinde gerekli önlemlerin alındığı özel bir bölümden) karşılanması için kurulan sistem ve Halk Sağlığı Yönetim Sistemi ile entegre edildi.
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E NABIZ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
İlk kez e-Nabız kullanıcısı olacak kişiler e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız’a giriş yaparak profil ayarları üzerinden e-Nabız şifresi oluşturmalı ya da kendi Aile Hekimine başvurarak e-Nabız için geçici şifre edinmelidir.
E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir.
112 Acil Servisi E-Nabız’da
E-nabız sistemi ile birlikte acil sağlık sorunlarında hemen ambulansa haber verebilir, bulunduğunuz konumu anında paylaşabilir böylece zaman kayıplarını engelleyebilirsiniz. Bu sistemi yalnızca kendiniz için değil etrafınızdaki herhangi biri içinde kullanabilirsiniz.