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Haber Giriş: 10 Ağustos 2020 - 19:31,

Corona virüs test sonucu sorgulama: E-Nabız üzerinden koronavirüs test sonucu nasıl öğrenilir?

Corona virüs test sonucu sorgulamaları, Sağlık Bakanlığı'nın E-Nabız uygulaması üzerinden gerçekleşiyor. e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden gerçekleşen E- Nabız girişi ile, hastanelerde yapılan corona virüs test sonuçları bir kaç adımda öğreniliyor. E- Nabız uygulamasından ayrıca, teşhis, tahlil, reçete ve benzer bilgiler de görüntüleniyor. Peki, koronavirüs test sonucu nasıl öğrenilir? İşte, corona virüs test sonuçları sorgulama ekranı ve e nabız girişi ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

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Sağlık hizmetlerinde vatandaşlara online kolaylık sağlayan E Nabız uygulaması, hastanelerde yapılan korona virüs test sonuçlarını mobil üzerinden öğrenme imkanı sağlıyor. Koronavirüsünün ülkemizde görüldüğü ilk günlerde hizmete giren e Nabız korona virüs test sonucu sorgulama ekranı, sisteme kişisel bilgilerin girilmesi ile açılıyor. Test sonuçlarınız için öncelikte, "Tahlillerim" kategorisine girmeniz gerekiyor.

2E NABIZ CORONA VİRÜS TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR
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E NABIZ CORONA VİRÜS TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Koronavirüs testi yaptıran vatandaşların sonuçlara "eNabız" uygulamasından uluşabilecekleri bildirilmişti.

Test sonuçlarınız için ilk olarak e-Nabız (enabiz.gov.tr) sayfasına giriş yapınız. Sisteme girdikten sonra sol ekranda yer alan "Tahlillerim" kategorisine tıklayınız.

Açılan yeni sayfada "Covid 19 test sonuçları" ekranına tıklayınız.

Daha sonra T.C kimlik numarası, cep telefonu numarası, barkot no gibi kişisel bilgilerinizi doldurunuz.

E NABIZ GİRİŞİ YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

3E NABIZ GİRİŞİ NASIL YAPILIR
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E NABIZ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Sisteme girişte kimlik doğrulama iki şekilde mümkün olmaktadır.

1. E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz

Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için “e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum” yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.

2. E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

4E-NABIZ ŞİFREMİ NASIL DEĞİŞTİREBİLİRİM
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E-NABIZ ŞİFREMİ NASIL DEĞİŞTİREBİLİRİM?

e-Nabız’a giriş yaptığınızda, anasayfada sol tarafta profil fotoğrafının altında yer alan “Düzenle” butonuna tıkladığınızda şifre değişikliği ekranı açılacaktır. Bu menüden hem şifre değişikliği yapabilir hem de tüm profil bilgilerinizi değiştirebilirsiniz.

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