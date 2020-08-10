Corona virüs test sonucu sorgulama: E-Nabız üzerinden koronavirüs test sonucu nasıl öğrenilir?
Corona virüs test sonucu sorgulamaları, Sağlık Bakanlığı'nın E-Nabız uygulaması üzerinden gerçekleşiyor. e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden gerçekleşen E- Nabız girişi ile, hastanelerde yapılan corona virüs test sonuçları bir kaç adımda öğreniliyor. E- Nabız uygulamasından ayrıca, teşhis, tahlil, reçete ve benzer bilgiler de görüntüleniyor. Peki, koronavirüs test sonucu nasıl öğrenilir? İşte, corona virüs test sonuçları sorgulama ekranı ve e nabız girişi ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Sağlık hizmetlerinde vatandaşlara online kolaylık sağlayan E Nabız uygulaması, hastanelerde yapılan korona virüs test sonuçlarını mobil üzerinden öğrenme imkanı sağlıyor. Koronavirüsünün ülkemizde görüldüğü ilk günlerde hizmete giren e Nabız korona virüs test sonucu sorgulama ekranı, sisteme kişisel bilgilerin girilmesi ile açılıyor. Test sonuçlarınız için öncelikte, "Tahlillerim" kategorisine girmeniz gerekiyor.
Sisteme girişte kimlik doğrulama iki şekilde mümkün olmaktadır.
1. E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz
Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için “e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum” yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.
2. E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.
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E-NABIZ ŞİFREMİ NASIL DEĞİŞTİREBİLİRİM?
e-Nabız’a giriş yaptığınızda, anasayfada sol tarafta profil fotoğrafının altında yer alan “Düzenle” butonuna tıkladığınızda şifre değişikliği ekranı açılacaktır. Bu menüden hem şifre değişikliği yapabilir hem de tüm profil bilgilerinizi değiştirebilirsiniz.