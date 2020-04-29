Corona virüs talebi yağdı! Buralarda konut sahibi olanlara iyi haber

İŞLEM YAPILMIYOR Verileri değerlendiren Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Salgının etkilerinin ülkemizde görülmeye başlanmasından sonra konut talebinin büyük şehirlerden diğer şehirlere ve özellikle yazlık bölgelere ve yayla evlerine kaydığını görüyoruz. Konut tipi bazında analiz ettiğimizde ise müstakil konutlara ilginin arttığı çok net görülüyor. Bu durum talep edilen konut satış ve kira değerlerinde artışa sebep oldu fakat henüz pazarda bunu karşılayacak işlemlerin olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu fiyat artışının dengeye oturacağını düşünüyoruz” dedi.