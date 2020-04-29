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Ekonomi
Haber Giriş: 29 Nisan 2020 - 07:06,

Corona virüs talebi yağdı! Buralarda konut sahibi olanlara iyi haber

Koronavirüs konut fiyatlarını da etkiledi. Yazlık ve yayla evi gibi müstakil konutlara olan talep fiyat artışına yol açtı. Ülke genelinde müstakil ev fiyatları ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinden bu yana yüzde 25, kira fiyatı ise yüzde 18 yükseldi.

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1

TEKNOLOJİ odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com koronavirüs salgının ülkemizde etkilerinin görülmeye başladığı 11 Mart tarihi öncesi ve sonrasındaki dönemlerde gayrimenkul satış ve kiralarında talep edilen fiyat değişimini inceledi.

2

Endeksa’nın 1 Ocak -11 Mart arasındaki dönem ile 11 Mart’tan günümüze kadar olan dönemi karşılaştırdığı analizine göre iki dönem arasında ülke genelinde konut satış fiyatı yüzde 11, kira fiyatı ise yüzde 6 artış gösterdi.

3YAZLIK EVE İLGİ

YAZLIK EVE İLGİ

Endeksa’nın analizlerine göre salgının etkisinin görülmeye başlanması ile birlikte yazlık ve yayla evi şeklinde ikincil konut talebi arttı. Dolayısıyla bu tipte konutların yer aldığı büyük şehirler dışındaki illerde ve bu amaçla fazla tercih edilen müstakil konutlarda daha fazla artış görüldü.

4

Özellikle müstakil konutlara artan talep nedeniyle müstakil konutların satış ve kira fiyat artışı tüm konutların fiyat artışından daha yüksek oldu. Ülke genelinde müstakil konutların fiyatı yüzde 25, kira fiyatı ise yüzde 18 artış gösterdi.

5İŞLEM YAPILMIYOR

İŞLEM YAPILMIYOR

Verileri değerlendiren Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Salgının etkilerinin ülkemizde görülmeye başlanmasından sonra konut talebinin büyük şehirlerden diğer şehirlere ve özellikle yazlık bölgelere ve yayla evlerine kaydığını görüyoruz. Konut tipi bazında analiz ettiğimizde ise müstakil konutlara ilginin arttığı çok net görülüyor. Bu durum talep edilen konut satış ve kira değerlerinde artışa sebep oldu fakat henüz pazarda bunu karşılayacak işlemlerin olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu fiyat artışının dengeye oturacağını düşünüyoruz” dedi.

6MÜSTAKİL KONUTLARIN SATIŞ BEDELLERİ

MÜSTAKİL KONUTLARIN SATIŞ BEDELLERİ

İl: Kayseri

1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 1.872

11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.545

Değişim oranı (%): 36

İl: Denizli

1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 2.044

11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.759

Değişim oranı (%): 35

7

İl: Eskişehir

1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 1.923

11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.546

Değişim oranı (%): 32

İl: Samsun

1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 1.849

11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.444

Değişim oranı (%): 32

8

İl: Antalya

1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 3.241

11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 3.945

Değişim oranı (%): 22

İl: Bursa

1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 2.507

11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 3.042

Değişim oranı (%): 21

9

İl: Hatay

1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 1.507

11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 1.819

Değişim oranı (%): 21

İl: Sakarya

1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 2.336

11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.820

Değişim oranı (%): 21

10

İl: Muğla

1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 6.262

11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 7.545

Değişim oranı (%): 20

İl: Ankara

1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 2.216

11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.574

Değişim oranı (%): 16

*Müskail ev fiyatları İstanbul’da yüzde 11, İzmir’de ise yüzde 15 artış gösterdi.

11Tüm konut tiplerinde en çok fiyat artışı olan 10 il

Tüm konut tiplerinde en çok fiyat artışı olan 10 il

İl: Muğla

1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 4.320

11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 5.719

Değişim oranı (%): 32

İl: Antalya

1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 2.383

11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.880

Değişim oranı (%): 21

12

İl: Artvin

1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 1.684

11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 1.920

Değişim oranı (%): 14

İl: Karaman

1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 1.560

11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 1.764

Değişim oranı (%): 13

13

İl: İzmir

1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 2.987

11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 3.290

Değişim oranı (%): 10

İl: Mardin

1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 1.050

11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 1.142

Değişim oranı (%): 9

14

İl: Bartın

1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 2.223

11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.419

Değişim oranı (%): 9

İl: Karabük

1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 1.579

11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 1.714

Değişim oranı (%): 9

15

İl: Aydın

1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 2.548

11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.778

Değişim oranı (%): 9

İl: Bursa

1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 2.120

11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.280

Değişim oranı (%): 8

*İstanbul’da ve Ankara’da satış fiyatı yüzde 7 artış gösterdi.

16Müstakil konutlarda kira fiyatları

Müstakil konutlarda kira fiyatları

İl: Sakarya

1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 9.4

11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 13.52

Değişim oranı (%): 44

İl: Balıkesir

1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 10.09

11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 13.31

Değişim oranı (%): 32

17

İl: Ankara

1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 9.6

11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 11.68

Değişim oranı (%): 22

İl: Antalya

1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 12.92

11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 15.61

Değişim oranı (%): 21

18

İl: İzmir

1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 16.11

11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 18.81

Değişim oranı (%): 17

İl: Mersin

1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 7

11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 8.15

Değişim oranı (%): 16

19

İl: İstanbul

1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 20.91

11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 22.38

Değişim oranı (%): 7

İl: Muğla

1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 21.93

11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 23.5

Değişim oranı (%): 7

20

İl: Adana

1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 6.66

11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 7

Değişim oranı (%): 5

İl: Bursa

1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 9.4

11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 9.8

Değişim oranı (%): 4

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