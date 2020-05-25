Corona virüs tablosu son durum: Dünyada ve Türkiye'de korona virüs (koronavirüs) vaka ve ölüm sayısı Covid 19 risk haritası

AVRASYA ÜLKELERİNDE VAKALAR ARTIYOR Avrasya ülkeleri Belarus'ta 946, Azerbaycan'da 149, Tacikistan'da 171, Özbekistan'da 9 ve Moldova'da 54 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.



Belarus, Kazakistan, Azerbaycan, Tacikistan, Özbekistan ve Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.



Belarus Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, 946 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 37 bin 144’e çıktığı belirtildi.



Açıklamada, Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 5 artarak 204'e, iyileşenlerin sayısının 294 artarak 14 bin 449'a yükseldiği aktarıldı.



Ülkede, 463 bin test yapıldı.



Kazakistan'da vakaların yarısından fazlası iyileşti



Kazakistan'da son bir haftada Çimkent şehriyle Almatı, Atırau, Karaganda, Batı Kazakistan, Kostanay ve Türkistan eyaletlerinde Kovid-19 vaka sayısında artış yüzde 7'nin üstünde gerçekleşti.



Sağlık Bakanlığı Ürün ve Hizmet Kalite ve Güvenlik Kontrol Komitesi Başkanı Timur Sultangaziyev, son 1 haftada tespit edilen vakaların yüzde 80'inin kapsamlı tarama sonucu saptandığını, yüzde 15'inin sağlık belirtileri üzerine hastaneye başvuranlar olduğunu ve yüzde 4'ünün de yurt dışından getirildiğini söyledi.



Kovid-19'la ilgili Devlet Kurumları Arası Komisyonu, vaka sayısında artışın yüzde 2'nin altındaki bölgelerde AVM'ler, gıda dışı dükkanlar, spor tesisleri, hamam, çocuk sağlık kampları ve toplu taşıma araçlarının sıhhi tedbirlerin alınması şartıyla faaliyetine izin verilmesini kararlaştırdı.



Ülkede, karantina tedbirleri gevşetilmesine rağmen sokaklarda maske takılması ısrarla önerilirken, Almatı'da maskesiz gezenlere para cezası kesileceği uyarısı yapıldı.



Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 154 artarak 4 bin 506'ya ulaştı, böylece vakaların yarısından fazlası taburcu edildi.



Şimdiye kadar 8 bin 531 vakanın görüldüğü ülkede virüsten 35 kişi hayatını kaybetmişti.



Azerbaycan'da 149 yeni vaka



Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, 149 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 4 bin 271'e ulaştı.



İyileşenlerin sayısı 134 artarak 2 bin 741'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 2 artarak 51'e çıktı.



Bugüne kadar 273 bin 411 test yapılan ülkede, 1479 hastanın tedavisi sürüyor.



Tacikistan’da vaka sayısı 171 arttı



Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığınca yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 171 artarak 3 bin 100'e yükseldiği belirtildi.



Açıklamada, taburcu edilenlerin sayısının 94 artarak 1395 olduğu ifade edildi.



Virüsten 1659 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede 3 bin kişi gözetim altında tutuluyor.



Ülkede şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 46 kişi öldü.



Özbekistan’da vaka sayısı 3 bin 189 oldu



Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 9 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 3 bin 189'a, 42 kişinin iyileşmesiyle taburcu edilenlerin sayısının 2 bin 607'ye ulaştığı aktarıldı.



Açıklamada, 569 kişinin tedavisinin sürdüğü, 3 kişinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.



Şimdiye kadar 552 bin test yapılan ülkede, 44 bin kişi gözetim altında tutuluyor.



Ülkede Kovid-19'dan 13 kişi hayatını kaybetmişti.Moldova'da 54 yeni vakaSağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 4’ü sağlık çalışanı 54 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 7 bin 147’ye çıktı.Son bir günde 478 testin ülkede virüsten ölenlerin sayısı 5 artarak 261 oldu.Moldova’ya bağlı Gagauz Özerk Yeri’nde vaka sayısı 5 artarak 362’ye ulaştı.Ülkede şimdiye kadar 3 bin 802 kişi iyileşti.Öte yandan Moldova’da 2020 "Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edildi.