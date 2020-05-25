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Dünya
Haber Giriş: 25 Mayıs 2020 - 21:00,

Corona virüs tablosu son durum: Dünyada ve Türkiye'de korona virüs (koronavirüs) vaka ve ölüm sayısı Covid 19 risk haritası

Corona virüs günlük tablosu açıklanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı corona haritasında, vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı ile ilgili bilgiler son dakika açıklamalarla güncellenirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle ülkemizde yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyulan hasta sayısının giderek azaltıldığını belirtti. Bakan Koca açıklamasında iyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçtiğini belirtti. İstanbul, Ankara, İzmir corona haritası da anlık olarak değişti. Türkiye corona virüs tablosundan olumlu haberler kaydedilirken, dünyada korona virüs salgınında vaka sayısı anlık olarak değişiyor. Bugünkü koronavirüs tablosuna göre, ABD 1 milyon 645 bin ile en çok vaka görülen ülke oldu. Son 24 saat içinde gelen bilgilere göre Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 830'a çıktı.353 bin vakanın görüldüğü Rusya'da ise Kremlin Sözcüsü Peskov, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Salgının ilk görüldüğü ülke olan Çin'de ise son bir günde 11 coronavirüs vakası tespit edildi. Avrasya ülkelerinde ise vaka sayısı artmaya başladı. İşte, 25 Mayıs Türkiye ve dünyada corona virüsü son durum vaka ve ölüm sayısı tablosu bilgileri ve corona virüs risk ve yoğunluk haritası...

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Yayımlanan son verilere göre bugünkü corona tablosunda dünya genelinde Coronavirüs vaka sayısı 5 milyon 436 bin olarak yansıdı. En çok vakanın görüldüğü yer, 1 milyon 645 bin ile Amerika Birleşik Devletleri oldu. Amerika'yı 363 bin ile Brezilya, 353 bin ile Rusya takip etti. Coronavirüs son durum bilgileri arasında en çok merak edilen bir diğer veri ise toplam ölüm sayıları oluyor. Bugün bazı ülkelerin açıkladığı Koronavirüs son durum bilgilerine göre toplam ölüm sayısı 345 bin 467 olarak kayıt altına alındı. Türkiye ve Dünya genelinde iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 185 bin olarak verilere yansıdı. Diğer taraftan Koronavirüs tablosu içerisinde en çok yarayı alan şehir ise New York olmaya devam ediyor. Amerika'nın en çok nüfusa sahip şehirlerinden birisi olan New York'ta şu ana kadar vaka sayısı 365 bin olarak yansıyor. Koronavirüs haritası bilgilerine göre Türkiye'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 25 Mayıs corona virüs tablosunu duyurdu. Koronavirüs günlük tablosuna göre, bugünkü vaka sayısı 1000'in altına düşerek 987 olarak kaydedildi. Ölüm sayısı ise 29 oldu. İşte, Türkiye ve Dünyada koronavirüs (korona virüs) son durum haritası ve vaka sayıları hakkında detaylı bilgiler

TÜRKİYE VE DÜNYA'DA CORONAVİRÜS VAKA SAYISI

Corona Virüsü salgınında dünya genelinde iyileşen hastaların sayısındaki artış sevindirirken, toplamda 5.428.718 vaka bulunuyor.

CORONA VİRÜSÜ HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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Günlük corona virüs vaka, iyileşen ve hasta sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bakan Koca yaptığı açıklamada iyileşen hasta sayısının 120 bini geçtiğini duyurdu. Koca açıklamasında şunları ifade etti;

İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç azalmaya devam ediyor. ELDE EDİLEN BAŞARI, 83 MİLYONUN GÖSTERDİĞİ UYUMUN SONUCU. Yeni dönemde yeni ve güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Mayıs verilerini sosyal medya hesabından bu not ile paylaştı;

İYİLEŞEN TOPLAM HASTA SAYISI 120 BİNE YAKLAŞTI. Yeni vaka sayısında değişkenlik öngörülen düzeyde. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç giderek azalıyor. Riskin daha da düşmesi, güçlü tedbirle mümkün. GÜÇLÜ TEDBİR, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir.

4ÇİNDE 11, GÜNEY KOREDE 16 YENİ VAKA RASTLANDI
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ÇİN'DE 11, GÜNEY KORE'DE 16 YENİ VAKA RASTLANDI

Son bir günde Çin'de 11, Güney Kore'de 16 yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi. Avustralya'nın Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde okullar açıldı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 11 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.

Açıklamada, vakalardan 10'unun ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan bölgesine gelen kişilerde saptandığı belirtildi.

Ülkede 82 bin 985 kişide tespit edilen Kovid-19, 4 bin 634 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Güney Kore'de 16 yeni vaka

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 16 vakanın saptandığı ifade edildi.

Vakalardan 3'ünün yurt dışı kaynaklı olduğu kaydedildi.

Güney Kore'de 11 bin 206 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle 267 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya'nın iki eyaletinde okullar açıldı

Kovid-19'un yayılmasını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında nisanda çevrim içi eğitime geçilen Avustralya'da, Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde öğrenciler okula döndü.

Queensland Başbakanı Annastacia Palaszczuk, hasta olan öğrenci ve öğretmenlere evde kalmaları çağrısı yaptı.

Avustralya'da 7 bin 118 kişide tespit edilen yeni tip koronavirüs, 102 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

Yeni Zelanda'da en fazla 100 kişi toplanabilecek

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasağının esnetileceğini açıkladı.

Ardern, cuma gününden itibaren en fazla 100 kişinin bir arada olmasına izin verileceğini belirtti.

"Hala küresel bir salgının içindeyiz. Diğer ülkelerde vakalar artmaya devam ediyor ve hala yurda dönen kişiler var." ifadesini kullanan Ardern, hayatın birçok yönünde daha normal hissedilmesi gerektiğine dikkati çekti.Yeni Zelanda'da 1504 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti.

5KREMLİN SÖZCÜSÜ PESKOV TABURCU EDİLDİ
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KREMLİN SÖZCÜSÜ PESKOV TABURCU EDİLDİ

Kremlin Sözcüsü Peskov, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir süre evde karantinada olacağını belirterek, "Yavaş yavaş evden çalışmaya başlayacağım." dedi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, 12 Mayıs'ta Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayarak, hastanede tedavi gördüğünü belirtmişti.

Virüse yakalanan Peskov'un eşi Tatyana Navka da geçen hafta taburcu edilmişti.

Daha önce Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.

Başbakan Mişustin’in yanı sıra Lyubimova, Falkov ve Yakuşev iyileşerek görevlerinin başına dönmüştü.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 8 bin 946 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 353 bin 427’e çıktığı belirtilmişti.

Açıklamada, ölü sayısının 92 artarak 3 bin 633'e, iyileşen sayısının da 5 bin 499 artarak 118 bin 798'e ulaştığı kaydedilmişti.

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 345 bini aşarken, iyileşen sayısı da 2 milyon 290 bine yaklaştı.

ABD'de vaka sayısı 1 milyon 676 bine ulaşırken, can kaybı 99 bin 28'e, iyileşen sayısı 451 bin 176'ya ulaştı.

Kısıtlamaların gevşetildiği birçok eyalette Amerikalılar hafta sonu tatilinde sahillere akın etti.

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Ülke genelindeki Müslümanlar ise "araçlarından inmeden bayramlaşma" şeklinde organize edilen etkinliklerde bir araya geldi.

İngiltere'de ölenlerin sayısı 36 bin 793'e, Kovid-19 saptanan kişi sayısı da 259 bin 559'a yükseldi.

Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan Kovid-19 testlerinde 2 kişide daha virüse rastlandı.

8AVRASYA ÜLKELERİNDE VAKALAR ARTIYOR
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AVRASYA ÜLKELERİNDE VAKALAR ARTIYOR

Avrasya ülkeleri Belarus'ta 946, Azerbaycan'da 149, Tacikistan'da 171, Özbekistan'da 9 ve Moldova'da 54 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Belarus, Kazakistan, Azerbaycan, Tacikistan, Özbekistan ve Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Belarus Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, 946 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 37 bin 144’e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 5 artarak 204'e, iyileşenlerin sayısının 294 artarak 14 bin 449'a yükseldiği aktarıldı.

Ülkede, 463 bin test yapıldı.

Kazakistan'da vakaların yarısından fazlası iyileşti

Kazakistan'da son bir haftada Çimkent şehriyle Almatı, Atırau, Karaganda, Batı Kazakistan, Kostanay ve Türkistan eyaletlerinde Kovid-19 vaka sayısında artış yüzde 7'nin üstünde gerçekleşti.

Sağlık Bakanlığı Ürün ve Hizmet Kalite ve Güvenlik Kontrol Komitesi Başkanı Timur Sultangaziyev, son 1 haftada tespit edilen vakaların yüzde 80'inin kapsamlı tarama sonucu saptandığını, yüzde 15'inin sağlık belirtileri üzerine hastaneye başvuranlar olduğunu ve yüzde 4'ünün de yurt dışından getirildiğini söyledi.

Kovid-19'la ilgili Devlet Kurumları Arası Komisyonu, vaka sayısında artışın yüzde 2'nin altındaki bölgelerde AVM'ler, gıda dışı dükkanlar, spor tesisleri, hamam, çocuk sağlık kampları ve toplu taşıma araçlarının sıhhi tedbirlerin alınması şartıyla faaliyetine izin verilmesini kararlaştırdı.

Ülkede, karantina tedbirleri gevşetilmesine rağmen sokaklarda maske takılması ısrarla önerilirken, Almatı'da maskesiz gezenlere para cezası kesileceği uyarısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 154 artarak 4 bin 506'ya ulaştı, böylece vakaların yarısından fazlası taburcu edildi.

Şimdiye kadar 8 bin 531 vakanın görüldüğü ülkede virüsten 35 kişi hayatını kaybetmişti.

Azerbaycan'da 149 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, 149 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 4 bin 271'e ulaştı.

İyileşenlerin sayısı 134 artarak 2 bin 741'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 2 artarak 51'e çıktı.

Bugüne kadar 273 bin 411 test yapılan ülkede, 1479 hastanın tedavisi sürüyor.

Tacikistan’da vaka sayısı 171 arttı

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığınca yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 171 artarak 3 bin 100'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, taburcu edilenlerin sayısının 94 artarak 1395 olduğu ifade edildi.

Virüsten 1659 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede 3 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Ülkede şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 46 kişi öldü.

Özbekistan’da vaka sayısı 3 bin 189 oldu

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 9 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 3 bin 189'a, 42 kişinin iyileşmesiyle taburcu edilenlerin sayısının 2 bin 607'ye ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada, 569 kişinin tedavisinin sürdüğü, 3 kişinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Şimdiye kadar 552 bin test yapılan ülkede, 44 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Ülkede Kovid-19'dan 13 kişi hayatını kaybetmişti.Moldova'da 54 yeni vakaSağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 4’ü sağlık çalışanı 54 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 7 bin 147’ye çıktı.Son bir günde 478 testin ülkede virüsten ölenlerin sayısı 5 artarak 261 oldu.Moldova’ya bağlı Gagauz Özerk Yeri’nde vaka sayısı 5 artarak 362’ye ulaştı.Ülkede şimdiye kadar 3 bin 802 kişi iyileşti.Öte yandan Moldova’da 2020 "Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edildi.

9İTALYADA SON DURUM NE
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İTALYA'DA SON DURUM NE?

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 92 artarak 32 bin 877'ye çıktı.

İtalya'da, 3 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif vaka sayısı 1294'lük düşüşle 55 bin 300'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 230 bin 158'e ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 300 oldu.

İyileşenlerin sayısı ise 1502'lik artışla 141 bin 981'e yükseldi.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 92 daha artarak 32 bin 877'ye yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 553 olan sayı, bugün 541'e geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 3 milyon 482 bin 253 test yapıldı.

Salgında en çok can kaybının yaşandığı Lombardiya bölgesinde ise son 24 saatte ölenlerin sayısı 34 oldu. Bölgede dün Kovid-19 kaynaklı ölüm bildirilmemişti.

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Brezilya'daki vaka sayısı 5 bin 346 artışla 352 bin 744'e, can kaybı 22 bin 291'e yükseldi.

Rusya'da, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 344 bin 481'e, can kaybı 3 bin 541'e ulaştı. İyileşen sayısı 113 bin 299 olarak kaydedildi.

Başkent Moskova’da Ramazan Bayramı namazı salgın önlemleri nedeniyle sınırlı cemaatle kılındı.

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Dünyada Kovid-19 gölgesinde Ramazan Bayramı

Endonezya, Malezya, Pakistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Sudan, Danimarka, Almanya ve Norveç'te Ramazan Bayramı, Kovid-19 tedbirleri gölgesinde karşılandı.

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki kurallar çerçevesinde, Ramazan Bayramı namazı için camilere akın etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de salgın nedeniyle Müslümanlar, bayram namazını futbol sahasında kıldı.

Bayram namazını işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan ve salgın nedeniyle kapalı olan Mescid-i Aksa'nın kapılarında kılmak isteyen Filistinliler ile İsrail polisi arasında gerginlik yaşandı, en az 4 kişi gözaltına alındı.

Gazze Şeridi'nde Kovid-19 nedeniyle Filistinliler, sosyal mesafeye dikkat ederek bayram namazını eda etti.

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Nijerya ve Özbekistan'da Müslümanlar bayram namazını evlerinde kıldı.

Karadağ'da aktif vaka kalmadı

Kovid-19 tedavisi gören 70 yaşındaki eski Kırgızistan Meclis Başkanı Mukar Çolponbayev yaşamını yitirdi.

Kazakistan'da yurt dışından gelenler için uygulanan 5 günlük karantina süresi 2 güne indirildi. Bu kişilerden test sonuçları negatif çıkanlar, 12 günlük ev karantinasına gönderilecek.

Senegal'de 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı halen devam ederken, 26 Mayıs'a kadar şehirler arası seyahat yasağı getirildi.

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Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke Karadağ'da aktif vaka kalmadığı bildirildi.

Zambiya Enformasyon Bakanı Dora Siliya'da Kovid-19 tespit edildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde (OAC) Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm vakası kaydedildi.

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İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 7 bin 451'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 34 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 7 bin 451'e, vaka sayısı ise 137 bin 724'e yükseldi.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 34 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 7 bin 451'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 23 artarak 137 bin 724'e ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 585'inin durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 107 bin 713 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Ülkede salgının en fazla Huzistan eyaletinde görüldüğünü dile getiren Cihanpur, son 24 saatte 5 eyalette 1'er ölüm vakası kaydedildiğini, 19 eyalette ise Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmadığını belirtti.

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İran'da Kovid-19 tedbirleri hafifletiliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan Meşhed kentindeki İmam Rıza ve Kum kentindeki Fatıma-i Masume türbeleri bugün ziyarete açıldı.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 70 gün önce kapanan türbelerin kapıları ziyaretçilerine açıldı.

Ülke genelinde en çok ziyaret edilen, Meşhed kentindeki İmam Rıza ve Kum kentindeki Fatıma-i Masume türbeleri sabah saatlerinde ziyaretçilerin akınına uğradı.

Öte yandan, yarın yüksek riskli olarak nitelenen restoranlar, marketler, lokantalar, sauna ve masaj salonları, ziyafet salonları, kafeler, çay bahçeleri sağlık protokollerine uymaları kaydıyla açılacak.

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