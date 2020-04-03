Tüm çalışanları ilgilendiriyor... Corona virüs sürecinde çalışanların hakları nelerdir?

6. 65 yaş üstü çalışanlar ve kronik hastalığı olanların durumu ne olacak? 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma yasağı var. Bu durumda işveren ile çalışan aralarında anlaşabilirse ücretsiz izin veya ücretli izin ya da evden çalışma gibi çözümler bulunabilir.