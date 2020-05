CORONA VİRÜS SON DURUM: Türkiye kaç vaka var ve ölüm sayısı nedir? İstanbul ilçe ilçe Covid 19 risk haritası

DÜNYADA SON 24 SAAT Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 4,3 milyonu geçerken, can kaybı 295 bine ulaştı.



"Worldometer" sitesinin verilerine göre, salgından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de can kaybı 84 bin 243'e yükselirken, vaka sayısı 1 milyon 419 bin 48, iyileşen sayısı ise 300 bin 439 oldu.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, salgın sonrası ilk resmi yurt dışı ziyaretini İsrail'e yapıyor. Ülkede dalgalanmalara rağmen yeni vaka ve ölü sayılarında düşüş eğiliminin olduğu tespit edildi.Washington DC'deki "evde kal" talimatı 8 Haziran'a kadar uzatılırken, evinden çıkanların da maske takması gerektiği vurgulandı.



İspanya'da ise salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 104'e, toplam vaka sayısı 271 bin 95'e çıktı. İyileşenlerin sayısı da 183 bin 227'ye ulaştı.



Kovid-19 kaynaklı günlük ölü sayılarında son iki gündür küçük artışlar görülse de 5 gündür 200'ün altında seyretmesi dikkati çekti.



İspanya'da kademeli normalleşme süreci kapsamında açılan mağazalara "büyük indirim" yapma yasağı getirildi.



İtalya'da 2020 turizmde kayıp yıl olacakİtalya'daki can kaybı 31 bin 106'ya, virüs bulaşanların sayısı ise 222 bin 104'e çıkarken, hastalığı atlatanların sayısı da 112 bin 541 olarak açıklandı.



Ülkede salgın dolayısıyla 2020 yılının turizm açısından tamamen kayıp yıl olduğu bildirildi.



İngiltere'de ise Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 33 bin 186'ya, vaka sayısı da 229 bin 705'e yükseldi.



Hükümetin yol haritasına göre, bugün başlayan normalleşmenin ilk aşamasıyla artık insanların dışarıda daha fazla zaman geçirmesine izin verilecek.



Fransa'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 27 bin 74, vaka sayısı ise 178 bin 60 oldu. Ülkede 58 bin 673 kişi de hastalığı atlattı.



Ülkede salgının yol açtığı krizi kötü yönettiği gerekçesiyle Başbakan Edouard Philippe ve birçok bakan hakkında 63 suç duyurusunda bulunuldu.



Son günlerde vaka sayılarındaki artışla dikkati çeken Rusya'da, Kovid-19 vaka sayısı 10 bin 28 kişi artarak 242 bin 271'e, can kaybı ise 2 bin 212'ye yükseldi.



Salgının ortaya çıktığı Çin'de de 24 saatte 7 yeni vaka tespit edilirken, Cilin şehrinde, son günlerde vakalarda görülen artış üzerine bazı yasaklar uygulanmaya başlandı, toplu taşıma hizmetlerine ve halkın bir araya gelmesine de kısıtlama getirildi.



Avrupa ülkelerinden bazıları sınırlarını açmaya hazırlanıyorAlmanya'nın farklı şehirlerinde seyahat acentesi ve tur operatörü çalışanları, salgın nedeniyle durdurulan ve iptal edilen seferler nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirterek, seslerini siyasetçilere duyurabilmek için meydanlara çıkıp gösteri yaptı.



Almanya'nın ayrıca salgın sebebiyle kara sınırlarında başlattığı kontrolleri gevşeteceği de bildirildi.



Avusturya ile Almanya arasındaki sınırın, 15 Haziran'da tamamen açılacağı ifade edilirken, Macaristan ile Avusturya arasındaki iki sınır kapısı bugünden itibaren faaliyete başladı.



İsviçre de salgını kontrol altına almak amacıyla kapattığı Almanya, Fransa ve Avusturya sınırlarını 15 Haziran'da yeniden açmak için prensipte anlaşmaya varıldığını duyurdu.



Belçika'da okullar 18 Mayıs'ta sıkı tedbirler altında tekrar eğitim öğretime başlayacak.



Bosna Hersek'teki camilerde tüm namazların cemaatle kılınmasına izin verildi.



Bulgaristan'da 13 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal (OHAl) bugün sona erdi.



Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğretmen ve öğrenciler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında eğitim sisteminde yapılan değişiklikleri protesto etti.



Venezuela'da sokağa çıkma yasağı uzatıldıTunus'ta üç gündür yeni vaka kaydedilmezken, Yeni Zelanda'da da son iki günde koronavirüs vakası tespit edilmedi.



Endonezya, Bangladeş ve Fildişi Sahili'ndeki vaka sayılarında en fazla günlük artış yaşandı.



Venezuela'da ülke genelinde uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağının bir ay daha devam edeceği belirtildi.



Kanada Merkez Bankası, halktan kullandıkları paraları yıkamalarını ama bunu yaparken dikkatli olmalarını istedi.



Olağanüstü halin dün kaldırıldığı ancak karantinanın devam ettiği Kırgızistan'da şehirlere giriş çıkışlarda vatandaşlara kimlik ve çalışma belgesi kontrolü yapılıyor.



Avustralya'da Kovid-19 ile mücadele tedbirlerinin hafifletilmesiyle ülkede hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı.



Lesotho'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildiJaponya'da ekonomik duyarlılığın 2002'den beri en düşük seviyeyi gördüğü bildirildi.



Mısır Meclisindeki kadın milletvekillerinden Şirin Ferrac'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.



Cezayir'de camilerin kapalı olması nedeniyle Ramazan Bayramı namazının evlerde kılınması fetvası verildi.



Ruanda, Kovid-19'a yakalananların hastanedeki takip ve tedavilerinde robotları kullanmaya başlayacağını duyurdu.



Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da maske takmadan sokağa çıkan 1305 kişi gözaltına alındı.



Güney Afrika ülkelerinden Lesotho'da ilk kez Kovid-19 vakası tespit edildi.