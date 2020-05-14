CORONA VİRÜS SON DURUM: Türkiye kaç vaka var ve ölüm sayısı nedir? İstanbul ilçe ilçe Covid 19 risk haritası
Corona virüs son durum bilgileri Türkiye ve dünyada sıcak gelişmelerle gelmeye devam ediyor. Küresel bir salgın haline dönüşen korona virüste vaka ve iyileşen sayısı 13 Mayıs koronavirüs tablosunu değiştirdi. Gelen son dakika bilgilere göre, Amerika ve Rusya'dan gelen haberler ise kritik seviyede. Rusya'da vaka sayısında her geçen gün artış daha da katlanırken, dünya genelinde vaka sayısı en fazla ülke olarak 2. sıraya tırmandı. Amerika'da ise hayatını kaybeden insanların sayısı 84.705 oldu. Ülkemizde ise corona virüs bilgilerini Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " Türkiye günlük corona virüs tablosu ise dün daha iyi bir tablo ile karşılaştık. Covid 19'u düşünderecek şikayeti olanlara, şüphelilere test yapılması bulaşma hızını düşürmüştür. Sayıları 6 bin 239'a ulaşan filyasyon ekiplerimiz ilk vakadan bugüne riskli, yani 1 hastayla temas olmuş 722 kişiye ulaştılar." dedi. 13 Mayıs Sağlık Bakanlığı corona virüs Türkiye tablosundaki son durumu ise Bakan Koca tarafından paylaşıldı. Peki dünya genelindeki son durum nedir? İşte 13 Mayıs ülkelerden gelen covid 19 vaka ve ölüm sayıları...
Corona virüs Sağlık Bakanlığı günlük tablo bilgileri yayınlanmaya devam ederken, Corona Virüs dünya genelinde 4 milyon vakanın üzerine çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 294 bini aşarken, Covid 19'u yenerek sağlığına kavuşanların sayısı da 1.518.424 kişi oldu. Türkiye 13 Mayıs tablosundaki son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Bakan Koca açıklamasında, "Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez 1.000’in altına düştü." ifadelerini kullandı.
Dünya genelinde ise corona virüs verileri ve son 24 saatlik verilerle güncellendi. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 4 milyon 400 bin 900'e çıktı.
Yeni tip koronavirüs vakaları en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 1 milyon 422 bin 164 kişi Kovid-19'a yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla İspanya (271 bin 95), Rusya (242 bin 271), İngiltere (229 bin 705), İtalya (222 bin 104), Brezilya (180 bin 737), Fransa (178 bin 60) ve Almanya (173 bin 824) oldu.
Türkiye'de vaka sayısı son verilerde 143 bin 114 olarak açıklandı.Peki, 13 Mayıs corona virüs haritasında son veriler nedir? İşte Covid 19 risk haritasında son gelişmeler
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