Corona virüs tablosu son durum: Dünyada ve Türkiye'de koronavirüs (koronavirüs) vaka ve ölüm sayısı Covid 19 risk haritası

İtalya'da ise can kaybı 32 bin 785'e, toplam vaka sayısı 229 bin 858'e, iyileşenlerin sayısı 140 bin 479'a yükseldi.



İspanya'da can kaybı bir haftadır 100'ün altında



İspanya'da toplam vaka sayısı 282 bin 852'ye çıkarken, can kaybı da 28 bin 752'ye yükseldi. İyileşen kişi sayısının 196 bin 958 olarak kaydedildiği İspanya'da, günlük ölüm sayılarının bir haftadır 100'ün altında seyrettiği görüldü.