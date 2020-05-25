Corona virüs tablosu son durum: Dünyada ve Türkiye'de koronavirüs (koronavirüs) vaka ve ölüm sayısı Covid 19 risk haritası
Corona virüs günlük tablosu açıklanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı corona haritasında, vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı ile ilgili bilgiler son dakika açıklamalarla güncellenirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle ülkemizde yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyulan hasta sayısının giderek azaltıldığını belirtti. Bakan Koca açıklamasında sosyal mesafe ve maske kullanımına da vurgu yaptı. Türkiye corona virüs tablosundan olumlu haberler kaydedilirken, dünyada korona virüs salgınında vaka sayısı anlık olarak değişiyor. Bugünkü koronavirüs tablosuna göre, ABD 1 milyon 645 bin ile en çok vaka görülen ülke oldu. Son 24 saat içinde gelen bilgilere göre Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 830'a çıktı. 353 bin vakanın görüldüğü Rusya'da ise Kremlin Sözcüsü Peskov, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Salgının ilk görüldüğü ülke olan Çin'de ise son bir günde 11 coronavirüs vakası tespit edildi. İşte, 25 Mayıs Türkiye ve dünyada corona virüsü son durum vaka ve ölüm sayısı tablosu bilgileri ve corona virüs risk ve yoğunluk haritası...
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Yayımlanan son verilere göre Dünya genelinde Coronavirüs vaka sayısı 5 milyon 436 bin olarak yansıdı. En çok vakanın görüldüğü yer, 1 milyon 645 bin ile Amerika Birleşik Devletleri oldu. Amerika'yı 363 bin ile Brezilya, 353 bin ile Rusya takip etti. Coronavirüs son durum bilgileri arasında en çok merak edilen bir diğer veri ise toplam ölüm sayıları oluyor. Bugün bazı ülkelerin açıkladığı Koronavirüs son durum bilgilerine göre toplam ölüm sayısı 345 bin 467 olarak kayıt altına alındı. Türkiye ve Dünya genelinde iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 185 bin olarak verilere yansıdı. Diğer taraftan Koronavirüs tablosu içerisinde en çok yarayı alan şehir ise New York olmaya devam ediyor. Amerika'nın en çok nüfusa sahip şehirlerinden birisi olan New York'ta şu ana kadar vaka sayısı 365 bin olarak yansıyor. Koronavirüs haritası bilgilerine göre Türkiye'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 24 Mayıs tarihli son veriler çerçevesinde toplam vaka sayısı 156 bin 827 olurken, ölüm sayısı ise 4 bin 340 olarak kayıtlarda yer alıyor. İşte, Koronavirüs son durum haritası ve vaka sayıları hakkında detaylı bilgiler
TÜRKİYE VE DÜNYA'DA CORONAVİRÜS VAKA SAYISI
Corona Virüsü salgınında dünya genelinde iyileşen hastaların sayısındaki artış sevindirirken, toplamda 5.428.718 vaka bulunuyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Mayıs verilerini sosyal medya hesabından bu not ile paylaştı;
İYİLEŞEN TOPLAM HASTA SAYISI 120 BİNE YAKLAŞTI. Yeni vaka sayısında değişkenlik öngörülen düzeyde. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç giderek azalıyor. Riskin daha da düşmesi, güçlü tedbirle mümkün. GÜÇLÜ TEDBİR, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir.
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 345 bini aşarken, iyileşen sayısı da 2 milyon 290 bine yaklaştı.
ABD'de vaka sayısı 1 milyon 676 bine ulaşırken, can kaybı 99 bin 28'e, iyileşen sayısı 451 bin 176'ya ulaştı.
Kısıtlamaların gevşetildiği birçok eyalette Amerikalılar hafta sonu tatilinde sahillere akın etti.
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ÇİN'DE 11, GÜNEY KORE'DE 16 YENİ VAKA RASTLANDI
Son bir günde Çin'de 11, Güney Kore'de 16 yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi. Avustralya'nın Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde okullar açıldı.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 11 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.
Açıklamada, vakalardan 10'unun ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan bölgesine gelen kişilerde saptandığı belirtildi.
Ülkede 82 bin 985 kişide tespit edilen Kovid-19, 4 bin 634 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
Güney Kore'de 16 yeni vaka
Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 16 vakanın saptandığı ifade edildi.
Vakalardan 3'ünün yurt dışı kaynaklı olduğu kaydedildi.
Güney Kore'de 11 bin 206 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle 267 kişi hayatını kaybetti.
Avustralya'nın iki eyaletinde okullar açıldı
Kovid-19'un yayılmasını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında nisanda çevrim içi eğitime geçilen Avustralya'da, Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde öğrenciler okula döndü.
Queensland Başbakanı Annastacia Palaszczuk, hasta olan öğrenci ve öğretmenlere evde kalmaları çağrısı yaptı.
Avustralya'da 7 bin 118 kişide tespit edilen yeni tip koronavirüs, 102 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.
Yeni Zelanda'da en fazla 100 kişi toplanabilecek
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasağının esnetileceğini açıkladı.
Ardern, cuma gününden itibaren en fazla 100 kişinin bir arada olmasına izin verileceğini belirtti.
"Hala küresel bir salgının içindeyiz. Diğer ülkelerde vakalar artmaya devam ediyor ve hala yurda dönen kişiler var." ifadesini kullanan Ardern, hayatın birçok yönünde daha normal hissedilmesi gerektiğine dikkati çekti.Yeni Zelanda'da 1504 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti.
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Ülke genelindeki Müslümanlar ise "araçlarından inmeden bayramlaşma" şeklinde organize edilen etkinliklerde bir araya geldi.
İngiltere'de ölenlerin sayısı 36 bin 793'e, Kovid-19 saptanan kişi sayısı da 259 bin 559'a yükseldi.
Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan Kovid-19 testlerinde 2 kişide daha virüse rastlandı.
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İtalya'da ise can kaybı 32 bin 785'e, toplam vaka sayısı 229 bin 858'e, iyileşenlerin sayısı 140 bin 479'a yükseldi.
İspanya'da can kaybı bir haftadır 100'ün altında
İspanya'da toplam vaka sayısı 282 bin 852'ye çıkarken, can kaybı da 28 bin 752'ye yükseldi. İyileşen kişi sayısının 196 bin 958 olarak kaydedildiği İspanya'da, günlük ölüm sayılarının bir haftadır 100'ün altında seyrettiği görüldü.
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Brezilya'daki vaka sayısı 5 bin 346 artışla 352 bin 744'e, can kaybı 22 bin 291'e yükseldi.
Rusya'da, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 344 bin 481'e, can kaybı 3 bin 541'e ulaştı. İyileşen sayısı 113 bin 299 olarak kaydedildi.
Başkent Moskova’da Ramazan Bayramı namazı salgın önlemleri nedeniyle sınırlı cemaatle kılındı.
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Dünyada Kovid-19 gölgesinde Ramazan Bayramı
Endonezya, Malezya, Pakistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Sudan, Danimarka, Almanya ve Norveç'te Ramazan Bayramı, Kovid-19 tedbirleri gölgesinde karşılandı.
Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki kurallar çerçevesinde, Ramazan Bayramı namazı için camilere akın etti.
İsveç'in başkenti Stockholm'de salgın nedeniyle Müslümanlar, bayram namazını futbol sahasında kıldı.
Bayram namazını işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan ve salgın nedeniyle kapalı olan Mescid-i Aksa'nın kapılarında kılmak isteyen Filistinliler ile İsrail polisi arasında gerginlik yaşandı, en az 4 kişi gözaltına alındı.
Gazze Şeridi'nde Kovid-19 nedeniyle Filistinliler, sosyal mesafeye dikkat ederek bayram namazını eda etti.
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Nijerya ve Özbekistan'da Müslümanlar bayram namazını evlerinde kıldı.
Karadağ'da aktif vaka kalmadı
Kovid-19 tedavisi gören 70 yaşındaki eski Kırgızistan Meclis Başkanı Mukar Çolponbayev yaşamını yitirdi.
Kazakistan'da yurt dışından gelenler için uygulanan 5 günlük karantina süresi 2 güne indirildi. Bu kişilerden test sonuçları negatif çıkanlar, 12 günlük ev karantinasına gönderilecek.
Senegal'de 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı halen devam ederken, 26 Mayıs'a kadar şehirler arası seyahat yasağı getirildi.
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Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke Karadağ'da aktif vaka kalmadığı bildirildi.
Zambiya Enformasyon Bakanı Dora Siliya'da Kovid-19 tespit edildi.
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde (OAC) Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm vakası kaydedildi.
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İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 7 bin 451'e yükseldi
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 34 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 7 bin 451'e, vaka sayısı ise 137 bin 724'e yükseldi.
İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 34 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Böylece toplam ölü sayısının 7 bin 451'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 23 artarak 137 bin 724'e ulaştığı bilgisini verdi.
Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 585'inin durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 107 bin 713 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.
Ülkede salgının en fazla Huzistan eyaletinde görüldüğünü dile getiren Cihanpur, son 24 saatte 5 eyalette 1'er ölüm vakası kaydedildiğini, 19 eyalette ise Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmadığını belirtti.
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İran'da Kovid-19 tedbirleri hafifletiliyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan Meşhed kentindeki İmam Rıza ve Kum kentindeki Fatıma-i Masume türbeleri bugün ziyarete açıldı.
İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 70 gün önce kapanan türbelerin kapıları ziyaretçilerine açıldı.
Ülke genelinde en çok ziyaret edilen, Meşhed kentindeki İmam Rıza ve Kum kentindeki Fatıma-i Masume türbeleri sabah saatlerinde ziyaretçilerin akınına uğradı.
Öte yandan, yarın yüksek riskli olarak nitelenen restoranlar, marketler, lokantalar, sauna ve masaj salonları, ziyafet salonları, kafeler, çay bahçeleri sağlık protokollerine uymaları kaydıyla açılacak.