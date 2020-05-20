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Haber Giriş: 20 Mayıs 2020 - 20:27,

Corona virüs son durum tablosu: Dünyada ve Türkiye koronavirüs (korona virüs) günlük vaka ve ölüm sayısı

Corona virüs son durum bilgileri, korona virüs vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısıyla güncellenmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı corona virüs günlük tablosunda yer alan son bilgilere göre Türkiye'de yoğun bakım hasta sayısı düşerek iyileşen hasta sayısı her geçen gün artıyor. 20 Mayıs korona virüs Türkiye takvimini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının 1000'in altına düşerek 972 olarak kaydedildiğini duyurdu. Türkiye corona virüs tablosundan olumlu haberler gelirken, dünyada korona virüs salgınından vaka sayısı son dakika güncelleniyor. Son gelen bilgilere göre, İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 95 artarak 27 bin 888'e çıktı. İtalya'da ise 24 saatte 161 artarak 32 bin 330'a yükseldi. Corona virüs salgınının kritik noktalarından olan ABD'de ise koronavirüs vaka sayısı 1.559.750 oldu, iyileşen hasta sayısı ise 61.681 olarak güncellendi. İşte, Türkiye ve dünyada corona virüsü vaka ve ölüm sayısı tablosu bilgileri ve corona virüs yoğunluk haritası...

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Son dakika corona virüsü haberleri gün gün güncellenmeye devam ediyor. Son bilgilere göre 20 Mayıs Türkiye corona virüsü vaka ve ölüm sayısı Covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayımlandı. Türkiye genelinde toplam vaka sayısı 152 bin 587 oldu. Günlük iyileşen hasta sayısı ve günlük vaka sayısı ise koronavirüs tablosunu değiştirdi. Tabloya göre son 24 saatte 972 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 152 bin 587, can kaybı 4 bin 222 oldu. Dünyada corona virüs tablosunda ise vaka sayısı 4 milyon 897 olarak belirtildi. Ölüm sayısı ise 323.286 olarak kayıtlara geçti. İşte, corona virüsü son durum ve korona virüsü dünya haritası tablosuna göre ölüm ve vaka bilgileri...

2TÜRKİYEDE SON DURUM
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TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmelerini ve Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı.

Bakan Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 972 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 152 bin 587, can kaybı 4 bin 222 oldu.

3VAKA SAYISINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ
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VAKA SAYISINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "VAKA SAYIMIZ, 1.000’İN ALTINA DÜŞTÜ. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe" dedi.

4BAKAN KOCADAN HES KODU AÇIKLAMASI
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BAKAN KOCA'DAN HES KODU AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Hayatı yeniden planlıyoruz. Yeniden planlanan hayattan virüse karşı korunma tedbirlerini ilk plana alıyoruz." dedi. "Bayramdan sonrası günler daha özgür olacak." diyen Koca, "Bayram günleri için veremediğim haberleri sonrası için verebilirim. Tedbirlere uyarsak bayram sonrası farklı olabilir." ifadelerini kullandı. "Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması seyahatlerde serbest giriş kartı olacak." diyen Bakan Koca, "Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz." dedi.

5ABDDE SON DURUM
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ABD'DE SON DURUM

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1530 artarak 93 bin 594'e yükseldi. New York ise ABD'de en fazla vakanın görüldüğü eyaletlerin başında geliyor. Şimdiye kadar 362 bin 630 vakanın görüldüğü eyalette 28 bin 648 kişi hayatını kaybetti.

New York Valisi Andrew Cuomo, son dönemde hastaneye yatırılan yeni koronavirüs vakalarının yüzde 66'sını sokağa çıkma kısıtlamalarına uyarak evde kalan kişilerin oluşturduğunu açıkladı.

6İNGİLTEREDE SON DURUM
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İNGİLTERE'DE SON DURUM

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 363 artarak 35 bin 704'e yükseldi.

7İSPANYADA VAKA VE ÖLÜM SAYISI
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İSPANYA'DA VAKA VE ÖLÜM SAYISI

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 95 artarak 27 bin 888'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi. Ülkede dün 83 olarak açıklanan günlük ölüm sayısı bugün 95'e yükseldi. Günlük ölüm sayısının dört gündür art arda 100'ün altında olması dikkati çekti.

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Virüsten hayatını kaybedenlerden 40'ının, Madrid'in ardından Kovid-19'un en fazla görüldüğü özerk bölge Katalonya'da olması dikkati çekti. Katalonya'da toplam ölü sayısı 6 bin 21 oldu.

Madrid'de ise son 24 saatteki 18 artışla toplam ölü sayısının 8 bin 912 olduğu bildirildi.

Bakanlık, salgında ölenlerin sayısını 27 bin 888 olarak açıkladı.

PCR testlerine göre son 24 saatteki yeni vaka sayısının 416 olduğu ve toplamda 232 bin 555'e çıktığı bildirildi.

Yeni Kovid-19 teşhisi konulan hastalardan 31'i acil servis olmak üzere 214'ünün hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

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İspanya'da sol koalisyon hükümeti, 14 Mart'ta ilan edilen ve 24 Mayıs'ta süresi dolacak olağanüstü halin 7 Haziran'a kadar uzatılması için bugün meclisin onayını isteyen tezkereyi sundu.

Akşam saatlerinde yapılacak oylamayla tezkerenin meclisten geçmesi bekleniyor.

Kademeli normalleşme kapsamında 18 Mayıs'tan bu yana ülkenin yüzde 70'inde ikinci aşamaya geçilirken dört aşama olarak belirlenen sürecin haziran ayı sonunda ülke genelinde tamamlanması öngörülüyor.

Hükümet, engelli veya sağlık sorunu bulunmamak şartıyla 6 yaş üstü herkese yarından itibaren en az iki metrelik sosyal mesafenin korunamadığı tüm kamusal alanlarda maske takma zorunluluğu getirdi.

10İTALYADA SON DURUM NE
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İTALYA'DA SON DURUM NE?

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 161 artarak 32 bin 330'a yükseldi.

11ARAP ÜLKELERİNDE VAKA SAYISI ARTIYOR
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ARAP ÜLKELERİNDE VAKA SAYISI ARTIYOR

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 194'e, Kuveyt'te 124'e, Katar'da 16'ya, Umman'da 28'e yükselirken, Lübnan, Bahreyn ve Filistin'de vaka sayıları arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 194'e, Kuveyt'te 124'e, Katar'da 16'ya, Umman'da 28'e yükselirken, Lübnan, Bahreyn ve Filistin'de vaka sayıları arttı.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir Kovid-19 hastasının daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 194'e yükseldiği belirtildi.Ülkede 25 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 7 bin 48'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 4 bin 37 olduğu aktarıldı.

12İNGİLTEREDE VAKA SAYISI NE KADAR
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İNGİLTERE'DE VAKA SAYISI NE KADAR?

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 363 artarak 35 bin 704'e yükseldi.

13RUSYADA SON DURUM TABLOSU
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RUSYA'DA SON DURUM TABLOSU

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Kovid-19 ile mücadele konusunda yetkililer ile yaptığı toplantıda, son 3 gündür virüse yakalananların sayısında azalma görüldüğünü belirtti.

İlk defa vaka artış oranının yüzde 3’ün altına düştüğünü kaydeden Mişustin, "Bugün ilk defa iyileşenlerin sayısı günlük vaka sayısından daha fazla oldu." dedi.

Sağlık sistemi üzerindeki yükün azalmaya başladığını ifade eden Mişustin, "Bu, durumun yavaş yavaş iyiye gittiğini göstermektedir." diye konuştu.

1414 bölgede kısıtlamalar kaldırılıyor
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14 bölgede kısıtlamalar kaldırılıyor

Mişustin, ülkede 17 bölgenin salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması için gereken kriterleri sağladığını belirterek, "17 bölgenin 14’ünde ‘ilk aşama’ çerçevesinde uygun kararlar alındı ve kısıtlamalar kaldırılıyor.” şeklinde konuştu.

Rusya’da, son 24 saatte 8 bin 764 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 308 bin 705’e, ölü sayısı 135 artarak 2 bin 972’ye ulaştı. İyileşen sayısı ise 9 bin 262 artarak 85 bin 392’ye çıkmıştı.

15ERCİYES ÜNİVERSİTESİ AŞI ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
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ERCİYES ÜNİVERSİTESİ AŞI ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Erciyes Üniversitesinden (ERÜ) yapılan yazılı açıklamada, Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) araştırmacılarının, Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve ERÜ tarafından desteklenen projeler kapsamında Kovid-19'a karşı iki farklı teknolojiyle hücre kültür temelli inaktif aşı ve rekombinant aşı geliştirilmesi çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19’a karşı geliştirilen hücre kültür temelli inaktif aşı adayının deney hayvanları üzerinde denemelerine 15 Mayıs itibarıyla başlandığı ifade edilerek, devam eden süreçte hayvanlarda aşı adayının etkinliğinin test edileceği kaydedildi.

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