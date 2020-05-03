Corona virüs son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı Korona haritası ile riskli bölgeleri yayınladı!
Sağlık Bakanlığı’nın geçtiğimiz haftalarda erişime açtığı Hayat Eve Sığar uygulaması, çevrede yer alan riskli bölgeleri harita üzerinde renkler ile göstermeye devam ediyor. Günlük vaka sayılarına göre değişkenlik gösteren Corona haritası, bölgelerde çıkan vaka sayılarının günlük olarak sisteme girilmesiyle güncelleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı en son bilgilere göre Korona haritası nasıl şekillendi? İşte, son dakika Koronavirüs haberleri ve Coronavirüs harita bilgileri
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Bölgeleri az riskli, orta riskli ve yüksek riskli olarak sınıflandıran Corona haritası, illerden gelen son vaka bilgilerinin sisteme girilmesiyle birlikte verilerini anlık olarak güncelliyor. Korona risk haritasını renkler ile şekillendiren Sağlık Bakanlığı, kişinin uygulama üzerinde ev adresi olarak tanımladığı konumun girilmesiyle birlikte ise bulunduğu çevrenin risk durumunu gösteriyor. İşte, Sağlık Bakanlığı Korona haritası ve riskli bölgeler hakkında bazı bilgiler
CORONAVİRUS (KORONAVİRUS) RİSK HARİTASI
Türkiye genelinde son durum tablosuna bakıldığında 2 Mayıs tarihli son açıklamada vaka sayısı 36.318 test yapılırken, vaka sayısı 1.983 olarak belirlendi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 78 olurken, 2 Mayıs'ta iyileşen hasta sayısı ise 4.451 olarak açıklandı.
İşte İstanbul'un ilçelerine göre vaka haritası ve dağılım
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ATAŞEHİR-ÜMRANİYE
Tüm illerin risk haritası detayları için Hayat Eve Sığar uygulamasını indirebilirsiniz. Pandemi döneminde bilişim ve teknolojinin sunduğu imkanlardan en üst düzeyde faydalanan ve tüm süreci sağlık bilişim sistemleri üzerinden kontrol ve takip eden Bakanlığın "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasıyla vatandaşlar, hem kendi sağlığını takip edebilecek hem de çevresindeki risk durumunu anlık görebilecek.
"Korona'dan korun riskleri en aza indir." sloganından hareketle peş peşe hayata geçirilen uygulamalar arasında bulunan ve vatandaşları koronavirüse karşı korumak, bilgilendirmek, yönlendirmek ve riskleri azaltmak için geliştirilen uygulama, hızla kullanılmaya başlandı.
Uygulamayı mobil marketlerden ücretsiz indirebilecek vatandaşlar, sağlık durumlarında değişim gördüklerinde, bunu uygulamada her gün doldurabildikleri sağlık testiyle bildirebilecek. Yüklenen bilgilerin doktora yönlendirilmesi sağlanacak.