Corona virüs son dakika: Araştırmacılardan dikkat çeken iddia: İtalya'da mezarlar açılabilir
Son dakika haberi... Corona virüste sıcak gelişmeler gelmeye devam ediyor... Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un istifası istendi. 5 dakikada sonuç veren 'corona virüs test kiti' geliştirildi. İtalya'da araştırmacılardan flaş iddia: Mezarlar açılabilir! Dikkat çeken anket: Kovid-19 laboratuvarda mı üretildi
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüste can kaybı ve vaka sayısı artıyor...
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Salgında vaka sayısı 621 bini geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 28 bin 658'e yükseldi. Taburcu olanların sayısı 135 bin 752 olarak açıklandı.
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İşte corona virüsle ilgili yeni gelişmeler...
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HOLLANDA'DA ÖLENLERiN SAYISI YÜKSELDİ
Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi. Buna göre, ülkede salgında dün 546 olan ölü sayısı 639'a, 8 bin 603 olan vaka sayısı da 1159 artışla 9 bin 762’ye çıktı. RIVM'den yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 454, şimdiye kadar ise 2 bin 954 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Ölenlerin 50 ila 95 artı yaş arasında, çoğunun ise 80-84 yaş aralığında olduğu aktarıldı.
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HOLLANDA'DA 14 TÜRK VEFAT ETTİ
Ülkede virüsten ölen 639 kişinin 14'ü Türk kökenli. Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, virüsün ülkede görüldüğü 27 Şubat'tan bu yana 66 yaşındaki N.Y, 81 yaşındaki S.A, 71 yaşındaki Ş.Ş.Ş, 70 yaşındaki A.K, 82 yaşındaki H.Ç, 69 yaşındaki Y.H, 87 yaşındaki H.S, 78 yaşındaki M.A, 83 yaşındaki Z.D, 81 yaşındaki Y.U, 78 yaşındaki A.G, 84 yaşındaki Z.Ş, 76 yaşındaki M.U. ve 96 yaşındaki S.A'nın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Dişli, bazı definlerin bu ülkede yapıldığı, bazı cenazelerin de Türkiye'ye gönderileceği bilgisini paylaştı.
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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 889 artarak 10 bin 23'e yükseldi.
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SÜPERMARKETLER NE KADAR GÜVENLİ?
Virüs, hastalığı taşıyan bir kişinin öksürerek havaya zerrecikler saçmasıyla yayılıyor. Bu zerreciklerin solunması ya da bunların indiği yüzeylere dokunulması enfeksiyona neden olabiliyor.
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Londra Hijyen ve Tropikal Hastalıklar Fakültesi'nden Prof. Sally Bloomfield, süpermarketlerin virüsün yayılması için "ideal bir ortam" olduğunu söylüyor. Bloomfield, "Birçok insan raflardaki ürünlere, kasada alışveriş malzemelerinizi koyduğunuz banda, kredi kartlarına, park biletlerine, ATM tuşlarına, fişlere dokunuyor. Burada diğer insanlara çok yakın bir mesafede (ideali en az iki metre) olduğumuzdan söz etmiyorum bile" diyor.
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Ancak uzmanalara göre, bu riski azaltmanın bazı yolları var: Alışverişten önce ve sonra ellerinizi 20 saniye süreyle sabunla yıkayın ya da dezenfekte edin. Dokunduğunuz her yerde virüs varmış gibi düşünün. Yani alışveriş arabaları ve sepetlerine, paketlere ve ürünlere dokunduktan sonra yüzünüze dokunmayın. Temassız ödemeyi tercih edin.
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Koronavirüsün yemekle bulaştığına ve yemeklerin iyi pişirilmesinin virüsü öldüreceğine dair bir bulgu yok. Bu yüzden yemek pişirme kurallarına dikkat edilmesi öneriliyor.
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'70 DERECEYE KADAR PİŞİRİN VE EN AZ İKİ DAKİKA BU SICAKLIKTA TUTUN'
Örneğin İngiltere Gıda Standartları Kurumu'nun internet sitesinde yiyeceklerin 70 dereceye kadar pişirilmesi ve en az iki dakika bu sıcaklıkta tutulması tavsiye ediliyor.
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Prof. Bloomfield'a göre "sıfır risk" diye bir şey yok ve en büyük kaygı, diğer insanların elinin değdiği paketlere dokunmak. Bloomfield kutulardaki ya da paketlerdeki ürünler için şu tavsiyede bulunuyor: '72 saat sonra tüketin ya da çamaşır suyuyla silin'
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"Bu ürünleri ya 72 saat sonra tüketin ya da plastik ve cam kapları sulandırılmış çamaşır suyuyla temizleyin. Başkalarının dokunmuş olabileceği paketsiz gıdaları iyice yıkayın ve kurumaya bırakın"
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Alışverişinizi evinize getirtmek süpermarkete gitmeye kıyasla daha az riskli. Burada tek risk gıdanın ya da paketin üzerinde virüs olması ya da teslimatı yapan kişiden virüs kapma olasılığınız. Gıda güvenliği uzmanı Dr. Lisa Ackerley bunun için teslimatı yapacak kişiye zile bastıktan sonra geri çekilmesini isteyeceğiniz bir not bırakılmasını öneriyor.
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'Plastik poşetleri sadece bir kez kullanın'
Riske açık ya da yaşlı kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan gönüllü grupları için de aynı risk söz konusu. Warwick Tıp Fakültesi'nden Dr. James Gill, "Sulandırılmış çamaşır suyuyla yüzeyler silinirse virüs bir dakika içinde etkisizleşir" diyor. Bazı uzmanlar, salgın sırasında plastik poşetlerin sadece bir kez kullanılmasını öneriyor.
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PAKET SİPARİŞİ NE KADAR GÜVENLİ?
Birçok lokanta, işleyişini paket servise göre yeniden düzenledi. Güvenilir zincir ve lokantaların yiyecekleri profesyonel ve hijyenik koşullarda hazırlama olasılığının yüksek olması nedeniyle paket servisinde riskin çok az olacağı düşünülüyor.
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Prof. Bloomfield paketlerden kaynaklanabilecek riskin asgariye indirilmesi için şunları söylüyor: "Yiyecekleri temiz bir kaba boşaltın. Boş kapları hemen atın ve ellerinizi yıkayın. Yemeği kaptan tabağa çatal ve bıçak kullanarak aktarın, yemeğe elinizi sürmeyin."
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"Soğuk ya da çiğ yiyecekler sipariş etmeyin. Örneğin pizza sipariş ettiyseniz ve iyice güvende olmak istiyorsanız, pizzayı birkaç dakika mikrodalgada ısıtabilirsiniz."
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İSTİFASI İSTENDİ
Japonya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Aso Taro, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un istifasını isteyen seslerin giderek yükseldiğini söyledi.
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Japonya Temsilciler Meclisinde konuşan Aso, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un bu göreve uyumlu olmadığına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ele alınmasına karşı bugüne kadar kısmen yetersiz değerlendirme sergilediğine dikkati çekilerek, görevinden istifa etmesi çağrısında bulunulan "change.org" adlı internet sitesindeki dilekçeye değindi.
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Aso, "Kısaca söylersek, DSÖ Dünya Sağlık Örgütü mü yoksa Çin Sağlık Örgütü müdür? DSÖ'nün Çin Sağlık Örgütü olarak revize edilmesiyle ilgili sesler çok fazla duyuluyor." dedi.
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Bireylerin diledikleri konuda imza kampanyası başlattığı bir uluslararası sosyal platform olan "change.org"a sunulan ve şu ana kadar 630 bini aşkın kişinin imzaladığı dilekçede, Kovid-19 salgınının henüz dünyaya yayılmadığı 23 Ocak'ta hastalığın "küresel salgın" olarak ilan edilmesi çağrılarını reddeden DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un istifası isteniyor.
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DSÖ Başkanı'na, Çin'in Kovid-19'a ilişkin açıkladığı ölüm ve vaka sayılarını "soruşturmadan" doğru kabul ettiğine dair suçlamalar da yöneltilen dilekçede, "DSÖ'nün siyasi olarak tarafsız olması gerektiğine inanıyoruz." ifadeleri kullanılıyor. Genel Direktör Ghebreyesus ise henüz dilekçeyle ilgili bir yorumda bulunmadı.
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ABD’DE 5 DAKİKADA SONUÇ VEREN 'KORONAVİRÜS TEST KİTİ' GELİŞTİRİLDİ
Beş dakika içinde kişinin koronavirüs sonucunu veren test kitinin ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA), acil kullanım izni aldığı bildirildi.
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Medikal cihazlar üreticisi Abbott tarafından yapılan açıklamada, şirketin laboratuvarlarında geliştirilen “Abbott ID NOW COVID-19” olarak adlandırılan test kitinin koronavirüsün genom dizilişlerini test ederek en hızlı moleküler test sağladığı ve 5 dakika içerisinde koronavirüs sonucunu verdiği belirtildi.
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Test kitinin 5 dakika içinde kişinin koronavirüs pozitif olduğunu, en geç 13 dakika içinde de negatif olduğunu test edebildiğine dikkat çekilen açıklamada, test kiti platformunun FDA'dan acil kullanım izni aldığı, yaklaşık 3 kg ağırlığında ve tost makinesi büyüklüğünde olduğu vurgulandı.
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Açıklamada, koronavirüs test kitinin, salgınla mücadele için alternatif bir test teknolojisi sunduğunun belirtildiği açıklamada, kolay taşınabilirliğinden dolayı en çok ihtiyaç duyulan klinik gibi yerlerde konuşlandırabileceği vurgulandı.
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Testlerin, Kovid-19 salgınının kontrolünde önemli bir aşama olmaya devam ettiğinin hatırlatıldığı açıklamada, gelecek haftadan itibaren ABD sağlık sistemi için günlük 50 bin adet üretime geçileceği belirtildi.
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UZMANLARDAN KORONA GÜNLERİNDE AİLE İÇİ ŞİDDET UYARISI
Uzmanlar, koronavirüs salgını nedeniyle ailelerin günlerce eve kapanması üzerine kadın ve çocuklara yönelik şiddetin artabileceği uyarısı yapıyor. Karantina altında kalan Vuhan’da da aile içi şiddet artmıştı.
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Küresel koronavirüs salgını ile mücadele için dünyanın birçok ülkesinde sokağa çıkma yasağı veya kısıtlamalar uygulanıyor. Kreşlerin, okulların kapalı olması ve birçok kişinin evden çalışması ile çocuklar ve ebeveynlerin bütün gün evde kapalı kalmasının sinirlerini bozabileceği, bunun da aile içi şiddeti artırabileceği konusunda endişeler artıyor.
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Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, farklı ülkelerden raporların kadın ve çocukların evde şiddet ile karşı karşıya olduğuna dair bilgiler içerdiğini söyledi. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Pejcinovic Buric, şiddet riskinin yanı sıra, bu krizin kadınları ekonomik açından da olumsuz yönde etkileyebileceğine ve finansal bağımsızlıklarını kaybedebileceklerine dikkat çekti.
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Bejcinovic Buric, Fransa'dan gelen raporlara göre, kısıtlamalar nedeniyle kadınların acil yardım hattını arayamadığını belirterek, bu hatları arayanların oranının büyük ölçüde düştüğünü söyledi. Buna karşılık, Avrupa çapında internet ortamındaki acil yardım servislerine başvuruların arttığını kaydeden Genel Sekreter, bunu şiddet uygulayanların mağdurları acil yardım hattına başvurmaktan alıkoyduğunun bir işareti olarak değerlendirdi.
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Pejcinovic Buric, Danimarka'da da kadın sığınma evlerine başvuran kadınların sayısının arttığını söyledi. Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra Türkiye, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan gibi ülkelerde insan haklarının durumunu izliyor.
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Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ailenin eve kapandığı bugünlerde ev içi şiddetin artabileceği konusunda Almanya'daki uzmanlar da uyarıda bulunuyor. Mağdurlara yardım eden Beyaz Çember (Weisser Ring) Derneği Genel Başkanı Jörg Ziercke, "Korona krizi insanları evde kalmaya, aile ile birlikte olmaya zorluyor. Bununla birlikte mali sıkıntılar ve gelecek kaygısı gibi stres yaratan faktörler ortaya çıkıyor. İnsanlar uzun süre evde kalınca, vaka sayıları artıyor" değerlendirmesinde bulundu. Noel gibi tatil dönemlerinde de benzer sorunlar yaşandığını belirten Ziercke, ancak koronavirüs krizi nedeniyle evde kalma süresinin çok daha uzun olduğuna ve bu nedenle de aile şiddet vakalarının artabileceğine dikkat çekti.
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ÇOCUKLARA YÖNELİK ŞİDDET RİSKİ ARTTI
Uzmanlar, sokağa çıkmaya ilişkin kısıtlamaların çocuklar için de tehlikeli olabileceğini belirtiyor. Saar Eyalet Üniversitesi Klinik Psikoloji Kürsüsü'nden Tanja Michael, şiddetin zaten mevcut olduğu ailelerde durumun şu an daha kötüleşebileceğini dile getirdi. Michael, "Faillerin şimdi çocuklara daha fazla erişimi mevcut, çocukların da dışarıya bir şeylerin yolunda gitmediği işaretini vermek için daha az imkanı var" şeklinde konuştu. Michael, "Muhtemelen faillerin keyfinin şimdi pek yerinde olmamasının da" şiddet riskini artırdığına işaret etti.
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Alman hükümetinin şiddet mağdurlarının hakları ile ilgilenen görevlisi Johannes-Wilhelm Rörig de, Inforadio radyosuna yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik fiziki ve cinsel şiddet riskinin arttığını vurgulayarak, çocukların korunması için mücadele veren herkesin şu sıralar büyük bir endişe taşıdığını söyledi. Rörig, okulların kapalı olması ve ev dışında boş zaman değerlendirme imkanlarının olmayışı nedeniyle çocukların bu durumdan kaçma imkanının da olmadığını belirtti.
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Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde uygulanan karantina sırasında kadın örgütleri, normal zamana göre üç kat fazla aile içi şiddet yaşandığını tespit etti. Polisin de kadınlardan iki kat fazla yardım çağrısı aldığı belirtildi.
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KOVİD-19 LABORATUVARDA MI ÜRETİLDİ
Fransa'da yapılan bir anket, halkın bir kısmının, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) laboratuvarda üretildiği görüşünü paylaştığını ortaya koydu. Kamuoyu Araştırma Enstitüsünün (IFOP) anketine göre, Kovid-19'un doğal yolla ortaya çıktığını değerlendirenlerin oranı yüzde 57 olarak belirlendi.
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Ancak anket sonuçlarına göre, Fransızların yüzde 26'sı virüsün laboratuvarda üretildiğini düşünüyor. Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) partizanlarının yüzde 40'ının Kovid-19'un üretiminin laboratuvarda "kasten" yapıldığını savunduğu belirtildi.
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ÇİN'DEN MASKE SİPARİŞİ
Öte yandan, kamu yayıncısı France Info'nun haberine göre, Fransa Çin'den bir milyar maske sipariş etti. Ülkede virüsü taşıyan hastaları tedavi eden sağlık personelleri, bir süredir maske yetersizliğinden şikayet ediyor.
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EVDEN 10 METREDEN FAZLA UZAKLAŞMAK YASAK
Ülkenin güneyinde Sanary-sur-Mer kasabasında salgın nedeniyle evden 10 metreden fazla uzaklaşılması yasaklandı. Sanary-sur-Mer Belediye Başkanı Ferdinand Bernhard, yaptığı açıklamada, insanların bir kısmının serbest dolaşımın sınırlandırılmasına uymadığı için bu kararı aldığını belirtti.
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İTALYA İÇİN ÜRKÜTEN İDDİA: MEZARLAR AÇILABİLİR
İtalya'da araştırmacılar, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün düşünülenden daha önce yayılmaya başlamış olabileceği ihtimali üzerinde durarak, geçen yılın son çeyreğinde Lombardiya bölgesinde normalin üzerinde zatürre veya grip vakasının görülüp görülmediğini inceliyor.
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Milano Üniversitesi'nde epidemiyoloji ve tıbbı istatistik profesörü olan Adriano Decarli, geçen yılın Ekim ile Aralık ayları arasında Milano ve Lodi arasındaki bölgede zatürre ve grip teşhisiyle hastaneye kaldırılanların sayısında ciddi artış olduğunu belirlediklerini söyledi.
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"NORMALİN ÇOK ÜZERİNDE ZATÜRRE VE GRİP”
Tam sayı veremeyeceğini belirten Decarli, ancak bölgede normalden "yüzlerce” daha fazla kişinin bu üç aylık dönemde hastanelerde tedavi altına alındığını, bazılarının hayatını kaybettiğini belirtti. Milano ve Lodi, İtalya'da koronavirüsün en fazla can aldığı şehirler arasında bulunuyor.
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Hastane kayıtları ve hastaneden çıktıktan sonra evinde hayatını kaybedenler de dahil, söz konusu vakalarla ilgili tıbbı verileri inceleyen Decarli, yeni koronavirüsün İtalya'ya o dönemde yayılıp yayılmadığını tespit etmeye çalışıyor.
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NEDEN UZUN SÜRE TESPİT EDİLEMEDİ?
Decarli, "Virüsün 2019 sonunda İtalya'ya gelip gelmediğini anlamak istiyoruz. Eğer öyleyse, neden uzun bir süre bu tespit edilemedi? Tespit edilebilseydi, salgında muhtemel bir ikinci dalgayı karşılamak üzere önümüzde daha net bir tablo olurdu” diye konuştu.
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Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre yeni tip koronavirüs ve virüsün neden olduğu COVID-19 solunum yolları ve akciğer hastalığı ilk kez Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde tespit edildi.
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"MEZARLAR AÇILABİLİR”
Profesör Decarli, araştırma tamamlandığında sağlık yetkililerinin söz konusu şüpheli belirtilerle o dönem hayatını kaybeden insanların mezarlarının açılmasını isteyebileceğine işaret etti.
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ABD'DE KORKUTAN TABLO
Koronavirüs vakalarında İtalya ve Çin'i geride bırakarak salgının en fazla yayıldığı ülke haline gelen ABD her geçen gün daha kötü bir tabloyla güne uyanıyor, rakamlar giderek daha endişe verici boyutlara geliyor.
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ABD'yi hazırlıksız yakalayan virüsten etkilenen insanların rakamı her saat başı değişirken yaklaşık 3 haftada bu salgından etkilenen insanların rakamı 105 bin'i aştı. Bu rekor rakamın neredeyse yarısı New York'ta.
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Salgının merkezi haline gelen New York'ta hastanelerin önündeki kuyruklar giderek uzarken, sağlık çalışanları ekipman ve kendilerini koruyacak malzemeler konusunda büyük eksiklik yaşıyor. Doktorlar ve hemşirelere kullandıkları maskeler bazen günlük bazen haftalık birer adet veriliyor ve kendilerine bunların yıkanıp tekrar kullanılması söyleniyor.
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Hastanelerde suni solunum cihazlarının yetersizliği ise başka bir sorun ve İtalya'da olduğu gibi doktorların hastalar arasında seçim yapmak zorunda kaldıkları, psikolojik olarak zor günler geçirmeye başladıkları New York'tan yayın yapan haber kanallarının bültenlerinde sağlık çalışanları tarafından ifade ediliyor.
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YILDIZLAŞAN VALİ
ABD bir yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın bir yandan New York Valisi Andrew Cuomo'nun yaptığı açıklamaları takip ediyor. Cuomo, New York'ta yaşayan insanlardan her gün düzenli olarak 3S kuralına uymasını talep ediyor: Stay Home, Safe Lives, Stop the Spread / Evde Kal, Hayat kurtar, Salgını durdur.
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Ayrıca tüm New Yorkluların son gelişmeleri ve şehirdeki uyarıları takip ettiği Notify NYC uygulamasından gün içinde, 'Hasta değilseniz bile evinizde kalın, lütfen dışarı çıkmayın' uyarıları yapılıyor.
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Cuomo yaptığı her açıklamada şehrin ve sağlık çalışanlarının ve New York sağlık sisteminin ihtiyaç listesini ve şehrin ne durumda olduğunu duyuruyor ve içlerinde Rihanna ve Elon Musk gibi ünlü isimlerin bulunduğu listeye ve şehre suni solunum cihazı bağışı yapanlara, maske üretimine geçen üreticilere teşekkür ediyor. Cuomo'nun verdiği bilgiye göre şu anda New York'un hastanelerindeki yatak kapasitesi 53 bin ve aslında şehre gereken yatak kapasitesi 140 bin, ayrıca yoğun bakım üniteli yatak kapasitesi 3 bin ve gerekli olan rakam 40 bin.
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Tüm bu yetersizliklere ve sağlık sisteminin zayıflığıyla bilinen New York'ta popülaritesi giderek artan Vali Cuomo'nun vakti zamanında New York'taki büyük hastaneleri bütçesiz bırakıp kapanmak zorunda bırakmış olması yine bir avuç azınlığın konuştuğu bir dert. Twitter'da açılan CuomoforPresident etiketi tüm dünyanın başına dert olan politik hafızasızlık sayesinde Cuomo'yu ülke çapında bir salgın yıldızı yapmış gibi görünüyor.
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Tüm bunların yanı sıra bu karamsar tablonun içinde biraz iyi haber gibi duran bir durum New York'un en büyük fuar merkezi olan Javits Center'a kurulan sahra hastanesinin pazartesi gününden itibaren hasta kabul etmeye başlayacak olması. Buraya kurulan hastahanenin kapasitesi 1000 yatak.
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YAĞMA KORKUSU
Öte yandan New York'ta salgından etkilenenler ve hastalığın semptomlarına sahip olduğunu düşünen insanlar için açılan Coronavirus Hotline'da bekleme süresi 72 saat, bu salgından psikolojik olarak etkilenenlerin ve yardıma ihtiyaç duyanların aradığı serviste de yine bir psikiyatrist veya bir danışmanla görüşmek için saatlerce telefonda beklemek gerekiyor.
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22 Mart tarihinde barların ve restoranların müşterilerine kapılarını kapamasının ardından içki satışlarının yüzde 450 arttığı şehirde, silah satışları da patlamış durumda. Şehirde yağma olayları beklenirken, Chanel, Chloe, Sephora gibi büyük markaların, şehrin en turistik bölgesi olan 5. Cadde ve Soho'daki dükkanlarının içindeki tüm malları depolarına kaldırdığı ve dükkanlarının kapılarını ve camlarını kırılmayacakları şekilde korumaya aldıkları haberleri geliyor.
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Vali Cuomo, şehri Nisan ve Mayıs ayında daha zor günlerin beklediğini söylüyor. Haftanın son gününün en önemli gelişmesi ise Başkan Trump'ın imzaladığı, koronavirüs salgınından kaynaklanan ekonomik çöküşü önlemek için hazırlanan 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketi. Bu, kongrenin bugüne kadar kabul ettiği en büyük ekonomik yardım planı olarak tarihe geçerken üç hafta içinde Amerikalılar'a doğrudan ödeme yapılması bekleniyor.