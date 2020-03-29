Corona virüs son dakika: Araştırmacılardan dikkat çeken iddia: İtalya'da mezarlar açılabilir

Cuomo yaptığı her açıklamada şehrin ve sağlık çalışanlarının ve New York sağlık sisteminin ihtiyaç listesini ve şehrin ne durumda olduğunu duyuruyor ve içlerinde Rihanna ve Elon Musk gibi ünlü isimlerin bulunduğu listeye ve şehre suni solunum cihazı bağışı yapanlara, maske üretimine geçen üreticilere teşekkür ediyor. Cuomo'nun verdiği bilgiye göre şu anda New York'un hastanelerindeki yatak kapasitesi 53 bin ve aslında şehre gereken yatak kapasitesi 140 bin, ayrıca yoğun bakım üniteli yatak kapasitesi 3 bin ve gerekli olan rakam 40 bin.