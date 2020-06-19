Corona Virüs salgınında 19 Haziran son durum: Türkiye tablosu vaka ve ölüm sayısı.. Covid 19 risk hartiası.. Türkiye il il günlük koronavirüs vaka sayısı
Corona Virüs salgını dünya genelinde 8.5 milyon seviyesine ulaşırken, ABD'de koronavirüs salgınına yakalanan vaka sayısı 2 milyonu aştı. Brezilya, Rusya ve Hindistan'da vaka sayıları hızlı bir şekilde tırmanıyor. ABD'de yaklaşık 600 bin kişi Covid 19'u tedavi olarak atlattı.. Ülkede ölüm sayısı ise 118 bin seviyesinde. Ülkemizdeki son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından değerlendirdi ve il il günlük vaka sayılarını açıkladı. Türkiye tablosu vaka ve ölüm sayılarında ise bir önceki günlere göre düşüş yaşandığı görüldü. İşte dünya geneli Covid 19 risk haritası ve gündeme gelen son gelişmeler.
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 8 milyon 515 bini, can kaybı 453 bini aştı, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 500 bine yaklaştı.
ABD'de vaka sayısı 2 milyon 247 bine yükselirken can kaybı 120 bin 256'ya ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 920 bini geçti.
Salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya'da vaka sayısı 965 bin 512'ye, can kaybı 46 bin 842'ye çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 503 bin 507 olarak açıklandı.
Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 561 bin 91'e, can kaybı 7 bin 660'a ulaştı. İyileşenlerin sayısı 313 bin 963 oldu. Ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 500'e yakın sağlık çalışanının hayatını kaybettiği ifade edildi.
Son günlerde vaka ve ölüm sayılarının hızla yükseldiği Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 10 bin 907 artarak 378 bin 171'e ulaşırken 12 bin 539 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 201 bin 297 kişinin iyileştiği bildirildi.
İngiltere'de ölenlerin sayısı 42 bin 288'e, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 300 bin 469'a yükseldi. Ülkede salgın nedeniyle uygulanan karantina döneminde halkın en çok televizyon önünde vakit geçirdiği bildirildi.
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FAHRETTİN KOCA SON DURUM TABLOSUNU BU NOT İLE PAYLAŞTI
Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN TEKRAR YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim.
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İspanya'da toplam vaka sayısı 292 bin 348'e çıkarken son 24 saatte can kaybının yaşanmadığı ülkede ölü sayısı 27 bin 136'da kaldı. İspanya'da 12 gündür Kovid-19 kaynaklı ölüm rapor edilmedi.
İtalya'da ise can kaybı 34 bin 514'e, toplam vaka sayısı 238 bin 159'a, iyileşenlerin sayısı 180 bin 544'e ulaştı.
Fransa'da can kaybı 29 bin 603'e yükselirken vaka sayısı 158 bin 641, iyileşen sayısı da dünden bu yana değişmeyerek 73 bin 887 olarak açıklandı.
Azerbaycan'da karantina uygulaması 1 Ağustos'a kadar uzatıldıSlovenya hükümeti, Bosna Hersek, Sırbistan ve Kosova'dan gelecek olanlara 14 gün karantina uygulama kararı aldı.
Irak'ın Kerkük kentinde son 24 saatte aynı hastanede çalışan 5 doktora Kovid-19 teşhisi konulduğu açıklandı.
Senegal'de salgın nedeniyle mart ayında ara verilen eğitime sınav sınıflarında 25 Haziran'dan itibaren yeniden başlanması kararı alındı.
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Gabon'da Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun danışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Jessye Ella Ekogha'da Kovid-19 tespit edildi.
Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'de de Kovid-19 tespit edildiği açıklandı.
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Kanada Federal Hükümetinin salgını nedeniyle işlerinden olan Kanadalılara sağladığı mali desteğin uygulanma süresi 2 ay daha uzatıldı.
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Avustralya Turizm Bakanı Simon Birmingham, 3 ay daha kapalı tutulmasına karar verilen ülke sınırlarının yıl sonuna kadar kapalı kalabileceğini söyledi.
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Azerbaycan'da 1 Temmuz'a kadar geçerli karantina uygulaması, 1 Ağustos'a kadar uzatıldı.
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FAHRETTİN KOCA İL İL GÜNLÜK KORONAVİRÜS SAYILARINA AÇIKLADI
Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında illere göre korona virüs vaka sayısına yönelik açıklamalarda bulundu. Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il Gümüşhane olurken, en düşük olduğu ilin ise Kilis olduğu öğrenilirken İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer illerimizdeki günlük vaka sayıları ilgili de çarpıcı rakamlar ortaya çıktı. İşte Fahrettin Koca'nın açıkladığı iller ve günlük vaka sayıları.
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ANKARA GÜNLÜK VAKA SAYISI
Son 1 ayda Ankara'da günlük ortalama vaka sayısı 127, son 1 haftada günlük ortalama sayısı 155, Son 3 günde ortalama vaka sayısı 177.
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İSTANBUL GÜNLÜK VAKA SAYISI
Son bir ayda İstanbul’da ortalama vaka sayısı 653, son bir haftada ortalama vaka sayısı 620, son üçü günde ortalama vaka sayısı 610’du, düne göre baktığımızda bu sayı 700’leri geçti.
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İZMİR GÜNLÜK VAKA SAYISI
Son bir ayda İzmir'de günlük ortalama vaka sayısı 32 son bir haftada günlük ortalama sayısı 38 son 3 günde ortalama vaka sayısı 34.
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BURSA GÜNLÜK VAKA SAYISI
Son bir ayda Bursa'da, günlük ortalama vaka sayısı 64, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 84, son 3 günde ortalama vaka sayısı 93. Son gün 100'e kadar çıkmış oldu. Bursa'da giderek bir artış olduğunu görüyoruz.
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KOCAELİ GÜNLÜK VAKA SAYISI
Son bir ayda Kocaeli'de, günlük ortalama vaka sayısının 78, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 91, son 3 günde ortalama vaka sayısının 113 olduğunu kaydeden Koca, artışın devam ettiğini aktardı.
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KONYA GÜNLÜK VAKA SAYISI
Koca, son bir ayda Konya'da günlük ortalama vaka sayısının 41, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısının 73, son 3 günde ortalama vaka sayısının 88 kişi olduğunu açıkladı.
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KAYSERİ
Son bir ayda Kayseri'de, günlük ortalama vaka sayısı 14, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 25, son üç günde ortalama vaka sayısı 28. Daha kontrollü...
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ŞANLIURFA
Son bir ayda Şanlıurfa'da, günlük ortalama vaka sayısı 25, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 42, son 3 günde ortalama vaka sayısı 43. Daha kontrollü olduğunu söyleyebiliriz.
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DİYARBAKIR GÜNLÜK VAKA SAYISI
Diyarbakır’da günlük ortalama vaka sayısı 58, bir ayda 81, son üç günde ise 87. Son günde 100’lere yaklaştı.