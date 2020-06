Corona Virüs salgınında 19 Haziran son durum: Türkiye tablosu vaka ve ölüm sayısı.. Covid 19 risk hartiası.. Türkiye il il günlük koronavirüs vaka sayısı

İspanya'da toplam vaka sayısı 292 bin 348'e çıkarken son 24 saatte can kaybının yaşanmadığı ülkede ölü sayısı 27 bin 136'da kaldı. İspanya'da 12 gündür Kovid-19 kaynaklı ölüm rapor edilmedi.



İtalya'da ise can kaybı 34 bin 514'e, toplam vaka sayısı 238 bin 159'a, iyileşenlerin sayısı 180 bin 544'e ulaştı.



Fransa'da can kaybı 29 bin 603'e yükselirken vaka sayısı 158 bin 641, iyileşen sayısı da dünden bu yana değişmeyerek 73 bin 887 olarak açıklandı.



Azerbaycan'da karantina uygulaması 1 Ağustos'a kadar uzatıldıSlovenya hükümeti, Bosna Hersek, Sırbistan ve Kosova'dan gelecek olanlara 14 gün karantina uygulama kararı aldı.



Irak'ın Kerkük kentinde son 24 saatte aynı hastanede çalışan 5 doktora Kovid-19 teşhisi konulduğu açıklandı.



Senegal'de salgın nedeniyle mart ayında ara verilen eğitime sınav sınıflarında 25 Haziran'dan itibaren yeniden başlanması kararı alındı.