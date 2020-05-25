Corona Virüs 25 Mayıs pandemi haritası: Türkiye'de kaç vaka var ölüm sayısı nedir? Koronavirüs (covid 19) risk hartiası son veriler
Corona Virüs (koronavirüs) salgını dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ederken, dört ülkede salgın tehlikeli boyutlara ulaştı. Amerika'da vaka sayısı 1.643.499 olurken, Brezilya son günlerde artan vaka sayısı ile dünya genelinde vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi. Brezilya'da 368.211 vaka bulunuyor. Bu ülkelere Rusya takip ederken, 353.427 vaka ile kritik günler ülkede devam ediyor. Salgının ilk günlerinden beri kontrol altına ülkelerden biri olan İngiltere ise 260 bini aşan vaka sayısı ile dikkat çekiyor. İngiltere tedavi açısından en düşük sayıda seyreden ülkelerden biri.. Ülkede sadece 1.151 kişi iyileşerek Covid 19 hastalığından kurtuldu ve 36 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. İşte Corona Virüs salgını pandemi haritası: Türkiye'de kaç vaka var ölüm sayısı nedir? Koronavirüs (covid 19) risk hartiası son veriler
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Corona Virüsü salgınında dünya genelinde iyileşen hastaların sayısındaki artış sevindirirken, toplamda 5.428.718 vaka bulunuyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Mayıs verilerini sosyal medya hesabından bu not ile paylaştı;
İYİLEŞEN TOPLAM HASTA SAYISI 120 BİNE YAKLAŞTI. Yeni vaka sayısında değişkenlik öngörülen düzeyde. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç giderek azalıyor. Riskin daha da düşmesi, güçlü tedbirle mümkün. GÜÇLÜ TEDBİR, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir.
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 345 bini aşarken, iyileşen sayısı da 2 milyon 290 bine yaklaştı.
ABD'de vaka sayısı 1 milyon 676 bine ulaşırken, can kaybı 99 bin 28'e, iyileşen sayısı 451 bin 176'ya ulaştı.
Kısıtlamaların gevşetildiği birçok eyalette Amerikalılar hafta sonu tatilinde sahillere akın etti.
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Ülke genelindeki Müslümanlar ise "araçlarından inmeden bayramlaşma" şeklinde organize edilen etkinliklerde bir araya geldi.
İngiltere'de ölenlerin sayısı 36 bin 793'e, Kovid-19 saptanan kişi sayısı da 259 bin 559'a yükseldi.
Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan Kovid-19 testlerinde 2 kişide daha virüse rastlandı.
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İtalya'da ise can kaybı 32 bin 785'e, toplam vaka sayısı 229 bin 858'e, iyileşenlerin sayısı 140 bin 479'a yükseldi.
İspanya'da can kaybı bir haftadır 100'ün altında
İspanya'da toplam vaka sayısı 282 bin 852'ye çıkarken, can kaybı da 28 bin 752'ye yükseldi. İyileşen kişi sayısının 196 bin 958 olarak kaydedildiği İspanya'da, günlük ölüm sayılarının bir haftadır 100'ün altında seyrettiği görüldü.
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Brezilya'daki vaka sayısı 5 bin 346 artışla 352 bin 744'e, can kaybı 22 bin 291'e yükseldi.
Rusya'da, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 344 bin 481'e, can kaybı 3 bin 541'e ulaştı. İyileşen sayısı 113 bin 299 olarak kaydedildi.
Başkent Moskova’da Ramazan Bayramı namazı salgın önlemleri nedeniyle sınırlı cemaatle kılındı.
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Dünyada Kovid-19 gölgesinde Ramazan Bayramı
Endonezya, Malezya, Pakistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Sudan, Danimarka, Almanya ve Norveç'te Ramazan Bayramı, Kovid-19 tedbirleri gölgesinde karşılandı.
Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki kurallar çerçevesinde, Ramazan Bayramı namazı için camilere akın etti.
İsveç'in başkenti Stockholm'de salgın nedeniyle Müslümanlar, bayram namazını futbol sahasında kıldı.
Bayram namazını işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan ve salgın nedeniyle kapalı olan Mescid-i Aksa'nın kapılarında kılmak isteyen Filistinliler ile İsrail polisi arasında gerginlik yaşandı, en az 4 kişi gözaltına alındı.
Gazze Şeridi'nde Kovid-19 nedeniyle Filistinliler, sosyal mesafeye dikkat ederek bayram namazını eda etti.
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Nijerya ve Özbekistan'da Müslümanlar bayram namazını evlerinde kıldı.
Karadağ'da aktif vaka kalmadı
Kovid-19 tedavisi gören 70 yaşındaki eski Kırgızistan Meclis Başkanı Mukar Çolponbayev yaşamını yitirdi.
Kazakistan'da yurt dışından gelenler için uygulanan 5 günlük karantina süresi 2 güne indirildi. Bu kişilerden test sonuçları negatif çıkanlar, 12 günlük ev karantinasına gönderilecek.
Senegal'de 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı halen devam ederken, 26 Mayıs'a kadar şehirler arası seyahat yasağı getirildi.
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Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke Karadağ'da aktif vaka kalmadığı bildirildi.
Zambiya Enformasyon Bakanı Dora Siliya'da Kovid-19 tespit edildi.
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde (OAC) Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm vakası kaydedildi.
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İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 7 bin 451'e yükseldi
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 34 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 7 bin 451'e, vaka sayısı ise 137 bin 724'e yükseldi.
İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 34 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Böylece toplam ölü sayısının 7 bin 451'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 23 artarak 137 bin 724'e ulaştığı bilgisini verdi.
Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 585'inin durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 107 bin 713 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.
Ülkede salgının en fazla Huzistan eyaletinde görüldüğünü dile getiren Cihanpur, son 24 saatte 5 eyalette 1'er ölüm vakası kaydedildiğini, 19 eyalette ise Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmadığını belirtti.
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İran'da Kovid-19 tedbirleri hafifletiliyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan Meşhed kentindeki İmam Rıza ve Kum kentindeki Fatıma-i Masume türbeleri bugün ziyarete açıldı.
İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 70 gün önce kapanan türbelerin kapıları ziyaretçilerine açıldı.
Ülke genelinde en çok ziyaret edilen, Meşhed kentindeki İmam Rıza ve Kum kentindeki Fatıma-i Masume türbeleri sabah saatlerinde ziyaretçilerin akınına uğradı.
Öte yandan, yarın yüksek riskli olarak nitelenen restoranlar, marketler, lokantalar, sauna ve masaj salonları, ziyafet salonları, kafeler, çay bahçeleri sağlık protokollerine uymaları kaydıyla açılacak.