Corona Virüs salgını 15 haziran dünya geneli son durum: Türkiye koronavirüs tablosu.. Covid 19 vaka ve ölüm sayısı, risk haritası

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı ise son bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısının 26 olduğunu açıkladı.



İtalya'da ise can kaybı 34 bin 345'e, toplam vaka sayısı 236 bin 989'a, iyileşenlerin sayısı 176 bin 370'e ulaştı.



Fransa'da can kaybı 29 bin 407'ye yükselirken vaka sayısı 157 bin 220, iyileşen kişi sayısı da 72 bin 859 olarak açıklandı.



Çin'de son 2 ayın en yüksek vaka artışı



Salgının ortaya çıktığı Çin’de son 2 ayın en yüksek vaka artışı yaşandı. Ülkede son 24 saatte 19'u yurt dışı kaynaklı 57 Kovid-19 vakası tespit edildi.