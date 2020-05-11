Corona Virüs salgın haritasında son durum: Türkiye'de kaç vaka var ölüm sayısı nedir? 11 Mayıs Covid 19 risk haritası
Corona Virüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürürken, Avrupa'da geçtiğimiz haftadan itibaren normalleşme süreci başladı. Salgının en çok etkilediği ülkelerden biri olan Amerika'da ise vaka sayısı her geçen gün artmaya devam ederken, Rusya'da son haftalarda görülen vaka artışı korkutucu bir hal alıyor. Salgının en çok ölüme sebep olduğu ülkelerden biri de İngiltere. Ülkede toplam vaka sayısı 220 bini aşarken, yaklaşık 32 bin kişi hayatını kaybetti. Türkiye'deki son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştı. Ülkemizdeki vaka ve ölüm sayısındaki azalma dikkat çekerken Koca tedbirlerin elden bırakılmamasını bir kez daha hatırlattı. Peki Türkiye'de kaç vaka var ölüm sayısı nedir? İşte Covid 19 risk haritasında dünyadaki son durum ve son 24 saatte güncellenen veriler
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Corona Virüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken toplam vaka sayısı 4.103.767 oldu. Dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 282 bini aşarken, Covid 19'u yenerek sağlığına kavuşan kişi sayısı ise 1.411.748 kişi oldu.
Türkiye'deki son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu sözlerle açıkladı; Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak! Mücadelemizi ciddiyetle, hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi?
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AMERİKA'DA SON DURUM
Salgının en çok etiklediği ülkelerden biri olan Amerika'da 1.329.799 vaka görülürken, hastalığı yenen 216.169 kişi sağlığına kavuştu. Ülkede toplamda 79.528 kişi hayatını kaybetti.
Salgınla mücadelenin koordinasyonu için kurulan görev gücünde yer alan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield ile Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, kendini karantinaya aldı.
ABD'deki salgınının merkez üssü konumundaki New York'ta "27 Mart'tan bu yana en düşük ölüm seviyesi" görüldü.
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İSPANYA SON DURUM
İspanya'da Covid 19 son durumunda 224.350 vaka görülüyor. Ülkede son verilere göre 26.621 kişi hayatını kaybetti. 136.166 kişi ise hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. Ülkenin yarısı, normalleşmede ikinci aşamaya geçiyor.
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İNGİLTERE SON DURUM
İngiltere salgını en ağır geçiren ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor. Covid 19 salgınında 220.449 vaka bulunan ülkede sadece 1002 kişi sağlığına kavuştu. 31.930 kişi ise hayatını kaybetti.
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FRANSA SON DURUM
177.094 vakanın bulunduğu Fransa'da 26.383 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 56.327 kişi ise corona virüsü yenerek sağlığına kavuştu.
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İTALYA'DA SON DURUM
İtalya'da 219.070 vaka görülürken, 105.186 kişi hastalığı yenerek sağlığına kavuştu, ülkede 30.560 kişi ise hayatını kaybetti.
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RUSYA SON DURUM
Corona Virüs salgınında son dönemdeki artış ile dikkat çeken ülkelerden biri olan Rusya'da 209.688 vaka bulunuyor. 32.306 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, 1.915 kişi hayatını kaybetti.
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ALMANYA SON DURUM
171.879 vakanın bulunduğu Almanya'da toplamda 7.569 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 145.600 kişi ise corona virüsü yenerek sağlığına kavuştu.
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BREZİLYA SON DURUM
Salgının son günlerde artış gösterdiği ülkelerden bir olan Brezilya'da 162.699 kişi corona virüse yakalandı. 64.957 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, 11.123 kişi hayatını kaybetti.
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Çin'de 14 yeni vaka tespit edildi
Can kayıpları, Brezilya'da 10 bin 697'ye, Belçika'da 8 bin 656'ya, Almanya'da 7 bin 549'a, İran'da 6 bin 640'a, Hollanda'da 5 bin 440'a, İsveç'te 3 bin 225'e, Meksika'da 3 bin 353'e, Hindistan'da 2 bin 153'e, İsviçre'de 1830'a ve Rusya'da 1915'e yükseldi.
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Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise son 24 saatte 2'si yurt dışı, 12'si yurt içi kaynaklı 14 yeni vakaya rastlandığı belirtilirken, virüse bağlı yeni can kaybı bulunmadığı aktarıldı.
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Belçika'da bugün, hep aynı 4 kişi olmak koşuluyla eve misafir kabul etmek mümkün kılınırken, bugün de tüm mağazalar sosyal mesafe kurallarının korunması koşuluyla açılacak.
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İsveç'in başkenti Stockholm'de bir huzurevinde 35 yaşlının Kovid-19 nedeniyle ölmesinin ardından savcılığın soruşturma başlattığı açıklandı.
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