Corona Virüs salgın haritasında son durum: Türkiye'de kaç vaka var ölüm sayısı nedir? 11 Mayıs Covid 19 risk haritası

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir huzurevinde 35 yaşlının Kovid-19 nedeniyle ölmesinin ardından savcılığın soruşturma başlattığı açıklandı.



Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkede Kovid-19 bulaş oranının 1,1'e yükseldiğini bildirdi.



Polonya'da çeşitli iş yerlerinin yanı sıra otel ve demir yollarının yeniden hizmete girmesi, havaların da güzelleşmesiyle iç turizmde hareketlilik yaşandı.



Malezya'da kısmi sokağa çıkma yasağı uzatıldıMalezya'da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağı, 9 Haziran'a kadar uzatıldı.



Fas cezaevlerinde Kovid-19 tespit edilen hapishane görevlisi ve mahkumların sayısı 397'ye yükseldi.



Bangladeş'te son 24 saatte yeni Kovid-19 vakalarında "şimdiye kadarki en fazla günlük artış" kaydedilidi. Ülkede 887 yeni vaka tespit edilerek, toplam vaka sayısı 14 bin 657'ye yükseldi.



Moritanya'da, aktif tek hasta kalması ve 29 Nisan'dan itibaren yeni vaka görülmemesi üzerine camiler yeniden ibadete açıldı.



Pakistan'da esnaf, iş yerlerini pazartesi ile perşembe arası 06.00-16.00'ya kadar açık tutacak, bu saatten sonra hiçbir iş yeri açık olmayacak.