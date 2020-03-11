Corona virüs o şirketleri pozitif etkiledi

Corona virüsün Türkiye’de de tek bir vaka ile görülmesiyle birlikte Borsa İstanbul’da bazı hisselerde hareketlenmeler görülmeye başlandı.



İlaç, laboratuvar, hastane, gıda ve perakendecilik sektöründeki şirketlerin hisselerinde sert yükselişler meydana geldi.