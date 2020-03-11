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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 11 Mart 2020 - 13:11, /

Corona virüs o şirketleri pozitif etkiledi

Corona virüsün Türkiye'de de görülmesiyle birlikte alınan önlemler daha da artırıldı. Borsa İstanbul'da ise bazı şirketlerin ürünlerine talep olacağı beklentisiyle hisselerde yükseliş yaşandı.

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1

Corona virüsün Türkiye’de de tek bir vaka ile görülmesiyle birlikte Borsa İstanbul’da bazı hisselerde hareketlenmeler görülmeye başlandı.

İlaç, laboratuvar, hastane, gıda ve perakendecilik sektöründeki şirketlerin hisselerinde sert yükselişler meydana geldi.

2

Bazı şirketlerin ürünlerine talebin artacağı beklentisi hisselere alım getirdi.

Özellikle ilaç ve hastane şirketlerinde prim yüzde 20’ye ulaştı. (Not: Veriler saat 13:11 itibarıyladır.)

İşte en çok yükselen şirketler:

3

Eczacıbaşı İlaç

Yükseliş yüzde 19.82

Hisse fiyatı: 3.99 lira

4

Selçuk Ecza Deposu

Yükseliş yüzde 20

Hisse fiyatı: 7.38 lira

5

RTA Laboratuvar

Yükseliş yüzde 19.79

Hisse fiyatı: 2.30 lira

6

Ulusoy Un

Yükseliş yüzde 18.59

Hisse fiyatı: 4.21 lira

7

BİM

Yükseliş yüzde 11.31

Hisse fiyatı: 57.15 lira

8

Bizim Toptan

Yükseliş yüzde 14.47

Hisse fiyatı: 9 lira

9

Deva Holding (İlaç)

Yüzde 19.90 yükseliş

Hisse fiyatı: 9.94 lira

10

Carrefoursa

Yükseliş yüzde 13.49

Hisse fiyatı: 6.71 lira

11

Dardanel

Yükseliş yüzde 8.84

Hisse fiyatı: 4.80 lira

12

Lokman Hekim (Hastane)

Yükseliş yüzde 16.22

Hisse fiyatı: 6.95 lira

13

Medical Park (Hastane)

Yükseliş yüzde 7.97

Hisse fiyatı: 17.73 lira

14

Migros

Yükseliş yüzde 11.10

Hisse fiyatı: 22.64 lira

15

Pınar Su

Yükseliş yüzde 13.36

Hisse fiyatı: 2.46 lira

16

Şok Market

Yükseliş yüzde 13.01

Hisse fiyatı: 9.11 lira

17

Tat Gıda

Yükseliş yüzde 11.79

Hisse fiyatı: 6.73 lira

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