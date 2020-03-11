Corona virüs o şirketleri pozitif etkiledi

Corona virüsün Türkiye’de de tek bir vaka ile görülmesiyle birlikte Borsa İstanbul’da bazı hisselerde hareketlenmeler görülmeye başlandı. İlaç, laboratuvar, hastane, gıda ve perakendecilik sektöründeki şirketlerin hisselerinde sert yükselişler meydana geldi.Bazı şirketlerin ürünlerine talebin artacağı beklentisi hisselere alım getirdi. Özellikle ilaç ve hastane şirketlerinde prim yüzde 20’ye ulaştı. (Not: Veriler saat 13:11 itibarıyladır.) İşte en çok yükselen şirketler:Eczacıbaşı İlaç Yükseliş yüzde 19.82 Hisse fiyatı: 3.99 liraSelçuk Ecza Deposu Yükseliş yüzde 20 Hisse fiyatı: 7.38 liraRTA Laboratuvar Yükseliş yüzde 19.79 Hisse fiyatı: 2.30 liraUlusoy Un Yükseliş yüzde 18.59 Hisse fiyatı: 4.21 liraBİM Yükseliş yüzde 11.31 Hisse fiyatı: 57.15 liraBizim Toptan Yükseliş yüzde 14.47 Hisse fiyatı: 9 liraDeva Holding (İlaç) Yüzde 19.90 yükseliş Hisse fiyatı: 9.94 liraCarrefoursa Yükseliş yüzde 13.49 Hisse fiyatı: 6.71 liraDardanel Yükseliş yüzde 8.84 Hisse fiyatı: 4.80 liraLokman Hekim (Hastane) Yükseliş yüzde 16.22 Hisse fiyatı: 6.95 liraMedical Park (Hastane) Yükseliş yüzde 7.97 Hisse fiyatı: 17.73 liraMigros Yükseliş yüzde 11.10 Hisse fiyatı: 22.64 liraPınar Su Yükseliş yüzde 13.36 Hisse fiyatı: 2.46 liraŞok Market Yükseliş yüzde 13.01 Hisse fiyatı: 9.11 liraTat Gıda Yükseliş yüzde 11.79 Hisse fiyatı: 6.73 lira