Corona virüs (koronavirüs) tamamen ne zaman bitecek? Dünya Sağlık Örgütü tarih verdi

RYAN : VİRÜS BİZİ HİÇ TERK ETMEYEBİLİR Aynı zamanda virüsün HIV gibi kalıcı olabileceğini belirterek, "Bu virüs toplumlarımızda endemik olarak kalabilir" dedi



Ryan, “HIV gitmedi, virüsle anlaştık, tedavileri ve önleme yöntemlerini bulduk. İnsanlar bu hastalıktan daha önce olduğu kadar korkmuyorlar ve HIV’li insanlara uzun ve sağlıklı yaşamlar sunuyoruz.”



Ryan, virüse karşı en büyük umutlarının tüm dünyanın eşit şekilde yararlanabileceği "çok etkili" bir aşının bulunması olduğunu da belirtti.