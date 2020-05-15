Corona virüs (koronavirüs) tamamen ne zaman bitecek? Dünya Sağlık Örgütü tarih verdi
Dünya genelinde 4 milyondan fazla kişinin enfekte olduğu corona virüsünde aşı ve tedavi çalışmaları devam ederken, virüsün biteceği tarih gündemde yer almaya devam ediyor. Bazı ülkelerde normalleşme adımları atılırken, virüsün kesin tedavisi ise henüz bulunamadı. Aralık 2019'da ortaya çıkan korona virüs pandemisinde Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) son dakika açıklama geldi. 'Corona virüs ne zaman bitecek?' sorusunun yanıtlandığı açıklamada, koronavirüsü kontrol altına almanın üzün süreceği belirtildi. İşte, DSÖ'nün o konuyla ilgili yaptığı açıklama.
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DSÖ Acil Durumlar Birimi Başkanı Dr. Mike Ryan corona virüs mücadelesinde önemli açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamada, corona virüsün HIV gibi kalıcı olabileceğini belirtildi. Tüm dünyanın gözü kulağı aşı ve tedavi çalışmalarından gelecek olumlu habere çevrilmişken, DSÖ açıklamasında virüse karşı en büyük umutlarının tüm dünyanın eşit şekilde yararlanabileceği "çok etkili" bir aşının bulunması olduğunu da belirtti. İşte, corona virüsü ne zaman biter? Korona virüsü geçecek mi? sorusunun cevabı.
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CORONA VİRÜSÜ NE ZAMAN BİTECEK?
Dünya kornavirüs salgınına ilişkin çare ararken, Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik açıklama geldi. DSÖ Baş Bilim İnsanı Soumya Swaminathan koronavirüsü (Covid-19) kontrol almanın 5 yıl sürebileceğini söyledi.Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı hem aşı hem de ilaç bulma çabaları sürüyor.
Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) konuyla ilgili kritik açıklama geldi. DSÖ’nün video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında konuşan DSÖ Baş Bilim İnsanı Soumya Swaminathan koronavirüsü kontrol altına almanın 4-5 yıl sürebileceğini söyledi.
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DSÖ Acil Durumlar Birimi Başkanı Dr. Mike Ryan ise hastalığın ne zaman sona ereceğini kimsenin tahmin edemeyeceğini belirtirken koronavirüs hakkında, “ İnsan vücuduna ilk kez giren yeni bir virüs. Bu nedenle virüsü ne zaman kontrol altına alacağımızı tahmin etmek çok zor” ifadelerini kullandı.
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RYAN : VİRÜS BİZİ HİÇ TERK ETMEYEBİLİR
Aynı zamanda virüsün HIV gibi kalıcı olabileceğini belirterek, "Bu virüs toplumlarımızda endemik olarak kalabilir" dedi
Ryan, “HIV gitmedi, virüsle anlaştık, tedavileri ve önleme yöntemlerini bulduk. İnsanlar bu hastalıktan daha önce olduğu kadar korkmuyorlar ve HIV’li insanlara uzun ve sağlıklı yaşamlar sunuyoruz.”
Ryan, virüse karşı en büyük umutlarının tüm dünyanın eşit şekilde yararlanabileceği "çok etkili" bir aşının bulunması olduğunu da belirtti.
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"En büyük umudumuz çok etkili bir aşı"
Kovid-19'a yönelik aşı çalışmaları hakkındaki bir soru üzerine ise Ryan, "Şunu masaya koymanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu virüs toplumlarımızda endemik olarak kalabilir. Bu virüs çekip gitmeyebilir." uyarısını yaptı.
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"HIV de gitmedi ve şartlarına alıştık." diyen Ryan, HIV'e karşı tedavi ve önleyici yöntemler bulduklarını, dolayısıyla insanların eskisi gibi HIV'den korkmadığına işaret etti.
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Ryan, "HIV'li insanlara uzun ve sağlıklı yaşam sunuyoruz ancak bu iki hastalığı karşılaştırmıyorum. Bence gerçekçi olmamız önemli ve kimsenin bu hastalığın (Kovid-19) ne zaman veya yok olup olmayacağını tahmin edebileceğini sanmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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Mevcut risk değerlendirmesini azaltmak için Kovid-19'un "kayda değer" şekilde kontrol altına alınabilmesi gerektiğinin altını çizen Ryan, virüse karşı en büyük umutlarının tüm dünyanın eşit şekilde yararlanabileceği "çok etkili" bir aşının bulunması olduğunu kaydetti.