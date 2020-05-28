Corona virüs (koronavirüs) tablosunda son durum: Dünyada ve Türkiye'de korona virüs vaka ve ölüm sayısı haritası
Corona virüs son durum tablosunda vaka, ölüm sayısı, iyileşen ve entübe hasta sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmaya devam ediyor. Aralık 2019'da ortaya çıkan Avrupa, Asya, Avustralya, Amerika, Afrika kıtası ve ülkemizi de etkisi altına alan corona virüsü salgınında iyi haberler gelmeye başladı. Günlük koronavirüs tablosunu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Mayıs verilerini duyurdu. Son dakika açıklamaya göre, corona virüs takviminde ölüm sayısı 34 olarak kaydedildi. Günlük iyileşen hasta sayısı ise 1286 olarak duyuruldu. Korona virüs son durum tablosunun değişmesiyle beraber, İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs risk ve yoğunluk haritası da yeniden şekillendi. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs mücadelesinde ülkemizde normalleşme süreci kademeli olarak başlarken, ABD, Rusya, İtalya ve İspanya'dan da sıcak gelişmeler geldi. Son verilere göre, 28 Mayıs günlük corona virüs tablosunda dünya genelinde vaka sayısı 5 milyon 644 olarak kayıtlara geçti. Arap ülkelerinde ise Covid 19 vaka sayısı artış gösterdi. İşte, 28 Mayıs Türkiye ve dünyada korona virüs (covid 19) son durum vaka, ölüm sayısı ve corona virüs risk haritası...
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Corona virüs Sağlık Bakanlığı tablosu anlık olarak güncellenirken, Türkiye'nin korona virüs takviminde olumlu gelişmeler yaşandı. Sağlık Bakanlığı corona takip tablosu üzerinden açıklanan son verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 1035 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 34 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 159 bin 797 ve can kaybının 4 bin 431 olduğu açıklandı. ABD, İspanya, Rusya, İtalya ve Fransa'dan gelen son dakika haberlerle, corona virüs günlük tablosunda hasta ve ölüm sayısı güncellendi. Son açıklanan verilere göre, İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 117 artarak 33 bin 72'ye yükseldi. ABD'de ise ölüm sayısı son 24 saatte 839 artarak, 100 bin 686'ya yükseldi.ABD'yi 394 bin 507 vaka ile Brezilya, 370 bin 680 vakayla Rusya ve 283 bin 339 vakayla İspanya izledi. İşte 28 Mayıs Koronavirüs dünya geneli son vaka sayıları ve corona virüs son durum bilgileri...
Corona Virüsü salgınında dünya genelinde iyileşen hastaların sayısındaki artış sevindirirken, toplamda 5.644.562 vaka bulunuyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, şunları ifade etti;
Veriler, riski küçültmede istikrar sağladığımızı gösteriyor. 83 milyonun başarısı devam etmeli. DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜK, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı. Özgürlüğün istediği özveriyi gösterelim. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, HEP BİRLİKTE TEDBİR.
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BAKAN KOCA: MÜCADELENİN İKİNCİ DÖNEMİNDEYİZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüsle mücadelenin ikinci dönemindeyiz. Riskin devam ettiği, ortadan kalkmadığı dönemdeyiz. Bu dönemin hayat tarzı kontrollü sosyal hayattır." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi;
Dün gece itibarıyla sokağa çıkma kısıdı kalktı. Bu uygulama, şu an için 15-20 yaş grubu gençlerimizi, 65 yaş ve üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı içermiyor. Kısa bir zaman içinde bu yaş gruplarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacak ve kamuoyuyla paylaşılacak. Gündemde olan birçok seçenek var. Pandeminin tam olarak bilincinde olamayacak yaştaki çocuklarımızın, gençlerimizin ve yaşlılarımızın içinde bulunduğu durumu biliyoruz. Ruh hallerini anlıyoruz. Her yaş grubundan insanların gelişmelere karşı geri bildirimlerini, değerlendirme ve taleplerini duyarlılıkla takip ediyoruz. Bu salgın hastalıkta, süreçlerin ilerleyişi, insanların istek ve taleplerinden tümüyle ayrı düşünülemez. Sağlık camiası olarak bu yaş gruplarından ricamız, biraz daha sabırlı olmaları, bize biraz daha zaman tanımalarıdır. Onların beklentilerini en az onlar kadar taşıyoruz."
Bakan Koca, dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede 5 ayı geride bıraktığını hatırlatarak, pek çok ülkede durumun ciddiyetini koruduğuna işaret etti.
Türkiye'nin başarısının, toplumun her katmanının mücadeleye katılımından, tedbirde sağlanan birliktelikten kaynaklandığına değinen Koca, bunun aynı şekilde devam edeceğini, yeni fedakarlıklar gerektirecek şartların oluşmayacağını ümit ettiklerini kaydetti.
"Yüksek bir ihtimal olmasa da eğer risk şartları tekrar oluşacak olursa, yapılacak şey konusunda deneyimliyiz. Fakat buna izin vermemek elimizdedir." ifadesini kullanan Bakan Koca, riski tek dalgada önlemenin mümkün olduğunu, ikinci dalga olasılığına karşı gücün uygulanacak tedbirlerde bulunduğunu vurguladı.
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MESCİD-İ AKSA YENİDEN AÇILIYOR
Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 aydan uzun süredir kapalı olan Mescid-i Aksa’nın 31 Mayıs Pazar günü ibadete açılacağını duyurdu.
Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 aydan uzun süredir kapalı olan Mescid-i Aksa’nın 31 Mayıs Pazar günü ibadete açılacağını duyurdu.
Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Konsey, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın durumu ile ilgili toplantı düzenledi.
Toplantının ardından açıklama yapan Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, Harem-i Şerif’in 31 Mayıs pazar günü sabah namazıyla beraber ibadete açılacağını belirtti.
Şeyh Kisvani, Harem-i Şerif’e girişlerde gerekli önlemlerin alınacağını belirtirken, herhangi bir sayı sınırlamasının getirilmeyeceğini vurguladı.
Öte yandan Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanı Şeyh Muhammed el-Halayle de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa’nın pazar gününden itibaren ibadete açılacağını belirtti.
Harem-i Şerif’in pazar günü açılmasına tepki gösteren Filistinliler, Mescid-i Aksa’nın cuma günü açılmasını talep ediyor ve cuma günü açılması için Mescid-i Aksa’nın kapılarında toplanma çağrıları yapıyor.
Filistinliler, söz konusu kararın, İsrail’in baskılarına boyun eğme ve Mescid-i Aksa’nın fanatik Yahudilerin baskınlarına eş zamanlı olarak açılması şeklinde değerlendiriyor.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, İsrail polisi tarafından Mescid-i Aksa’ya sayı sınırlaması ve girişlerde kimliklerin alınması gibi bazı kuralların getirildiği belirtilmişti.
Salgın nedeniyle mart ayında önce kısmen, daha sonra tamamen ibadete kapatılan Mescid-i Aksa'da vakit ezanları okunmaya devam ediyor.
Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, tüm vakit namazlarını sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlıyor.
Konsey, 19 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle kapalı olan Mescid-i Aksa'nın Ramazan Bayramı'nın ardından ibadete açılacağını duyurmuştu.
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AFRİKA'DA VAKA SAYISI 120 BİNE YAKLAŞTI
Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 120 bine yaklaşırken, ölü sayısı da 3 bin 500'ün üzerine çıktı.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte yaklaşık 4 bin artarak 119 bin 391'e yükseldi.
Virüs tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı 48 bin 618’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 589’a ulaştı.
En fazla vaka görülen bölgelerin başında 36 bin 420 hastayla Kuzey Afrika gelirken, Batı Afrika'da 30 bin 406, Güney Afrika'da 25 bin 944, Orta Afrika'da 13 bin 604 ve Doğu Afrika'da 13 bin 17 vaka kaydedildi.
Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Cezayir, Fas, Nijerya, Gana, Kamerun ve Sudan oldu.
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 797, Cezayir'de 617, Güney Afrika'da 524, Nijerya'da 249, Fas'ta 202, Kamerun'da 175, Sudan'da 170’e yükseldi.
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İTALYA'DA SON DURUM NE?
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 117 artarak 33 bin 72'ye yükseldi.
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 117 artarak, 33 bin 72'ye yükseldi.
Ülkede 3 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.
Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1976’lık düşüşle 50 bin 966'ya geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 231 bin 139'a ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 584 oldu.
İyileşenlerin sayısı bugün 2 bin 443'lük artışla 147 bin 101'e çıktı.
Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 117 daha artarak, 33 bin 72'ye yükseldi. Son üç gündür çift hanelerde seyreden günlük ölü sayısı, bugün yeniden 100'ün üstünde çıktı.
Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 521 olan sayı, bugün 505'e geriledi.
Ülke genelinde bugüne kadar 3 milyon 607 bin 251 test yapıldı.
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ABD'DE CORONA VİRÜS ÖLÜM SAYISI 100 BİNİ AŞTI
ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 839 artarak 100 bin 686'ya yükseldi.
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 839 artarak, 100 bin 686'ya yükseldi.
ABD, Kovid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 20 bin 481 artarak 1 milyon 728 bin 964'e ulaştı.
Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 839 artarak, 100 bin 686'ya çıktı.
ABD'yi 394 bin 507 vakayla Brezilya, 370 bin 680 vakayla Rusya ve 283 bin 339 vakayla İspanya izliyor.
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Salgının merkezi New York
Öte yandan, salgının etkisinin azaldığı New York, halen ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.
Şimdiye kadar 373 bin 622 vakanın görüldüğü eyalette, 29 bin 451 kişi hayatını kaybetti.
New York'u 157 binden fazla vakayla New Jersey ve 113 binin üzerinde vakayla Illinois takip ediyor.
ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 15 milyon 550 bini, iyileşen hasta sayısı da 480 bini geçti.
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HOLLANDA'DA ÖLÜM SAYISI ARTIYOR
Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 15 artarak 5 bin 871'e çıktı.
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili verileri güncelledi.
Ülkedeki hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 7 artarak 11 bin 697'ye ulaştı.
Vaka sayısının 190 artışla 45 bin 768'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 15 artarak 5 bin 871'e yükseldi.
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CORONA VİRÜS VAKA SAYISI DÜNYA GENELİNDE 5 MİLYONU AŞTI
Yeni tip koronavirüs vaka sayısı, dünya genelinde 5 milyon 751 bin 184'e ulaştı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 5 milyon 751 bin 184'e ulaştı.
Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 740 bin 100 kişide Kovid-19'a rastlandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (396 bin 166), Rusya (370 bin 680), İspanya (283 bin 849), İngiltere (267 bin 240), İtalya (231 bin 139), Fransa (182 bin 913) ve Almanya (181 bin 821) oldu.
Türkiye'deki vaka sayısı 159 bin 797'ye ulaştı.
Worldometer'da vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:
"Hindistan (158 bin 86), İran (141 bin 591), Peru (129 bin 751), Kanada (87 bin 481), Çin (82 bin 993), Şili (82 bin 289), Suudi Arabistan (78 bin 541) , Meksika (74 bin 560), Pakistan (59 bin 151) ve Belçika (57 bin 592 )."
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.
Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 355 bin 361 kişi hayatını kaybetti.
Virüs tespit edilen 2 milyon 473 bin kişi iyileşirken, halen tedavi gören 2 milyon 922 bin 813 aktif enfekte vaka bulunuyor.
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AVUSTURYA'DA CUMA NAMAZLARI YENİDEN KILINACAK
Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında hayata geçirilen tedbirlerin kademeli olarak gevşetildiği Avusturya’da bu haftadan itibaren cuma namazı kılınabilecek.
Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) Başkanı Ümit Vural, basına yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen toplu ibadetlere yaklaşık 11 hafta sonra yeniden başlanacağını duyurdu.
Vural, salgın hastalığın dünyanın tamamında olduğu gibi Avusturya’da da katı önlemlerin alınmasına neden olduğuna işaret etti.
Sosyal temasın ortadan kalktığı, bireylerin yakın akrabalarıyla kucaklaşamadığı bir ortamda virüsün yayılmasını önleme adına ülkedeki dini cemaatler olarak halk sağlığını gözettiklerini belirten Vural, Müslümanlar'a ait cami ve derneklerde çeşitli önlemleri hayata geçirmek durumunda kaldıklarını anlattı.
Günlük yeni vaka sayısındaki düşüş ve virüs kaynaklı can kayıplarının gerilemesiyle önlemlerin gevşetildiğini belirten Vural, İslam Cemaati olarak hem hükümet hem de diğer dini cemaatlerle iş birliği içinde hareket ettiklerini kaydetti.
Vural, 15 Mayıs’tan itibaren sabah, öğle ve ikindi namazlarının camilerde kılınmasına izin verildiğini, geçen pazar gününden itibaren de akşam ve yatsı namazlarının cemaatle kılınmasının mümkün olduğunu ifade etti.
Cuma namazlarının cemaatle kılınmasına ilişkin kısıtlamanın kaldırılması için yetkililerle uzun görüşmeler yaptıklarını dile getiren Vural, "Din İşleri Dairesiyle yaptığımız görümeler doğrultusunda 29 Mayıs’tan itibaren yani bu cuma, artık camilerimizde cuma namazını toplu halde kılabileceğiz." diye konuştu.
Bu arada İGGÖ’den cuma namazında uyulması gereken kurallar da paylaşıldı. Camilerde kişi sınırlaması yapılmazken, bir metre sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiği vurgulandı.
Cami girişlerinde dezenfektan bulundurulmasının önemine işaret edilen açıklamada, ibadet sırasında maske kullanma zorunluluğunun bulunmadığına dikkati çekildi.
Cemaatin kişisel seccadesi ile camiye gelmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, hastalık belirtileri olan ya da risk grubunda yer alan kişilerin camiye gelmemeleri uyarısı yapıldı.
Avusturya'da 14 Nisan'da 400 metrekare altındaki iş yerlerinin yeniden açılmasıyla normalleşme yolunda ilk adım atılmış, 2 Mayıs'ta kuaför ve alışveriş merkezleri kapılarını açmış, 15 Mayıs'ta ise restoran ve okullar hizmete girmişti.
Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 16 bin 591'e, salgın nedenli can kaybı 645'e ulaştı.
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İSPANYA'DA SON DURUM NE?
İspanya'da yeni tip koronavirüs Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti.
İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.
Kovid-19 ile ilgili sayıları son 5 gündür, geçmiş verileri revize ederek ve yeni belirlediği kriterlere göre veren Sağlık Bakanlığı, ölü sayısının son 24 saatte 1 artışla toplamda 27 bin 118'e çıktığını bildirdi.
İspanya'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm 3 Mart'ta açıklanırken, daha sonra salgın hızlı bir şekilde yayılmış ve 2 Nisan'da günde 950 ölü sayısı ile zirveye ulaşmıştı.
Kovid-19'a karşı 14 Mart'tan bu yana olağanüstü halin (OHAL) uygulandığı İspanya'da son bir haftada 39 kişinin salgından öldüğü kaydedildi.
Diğer yandan İspanya'da son 24 saatte PCR testlerine göre yeni vaka sayısının 231 olduğu, şimdiye kadar tespit edilen toplam vaka sayısının da 236 bin 769'a çıktığı belirtildi.
Ülkede, başkent Madrid (88 yeni vaka) ve Katalonya (54 yeni vaka), virüsün en fazla görüldüğü özerk bölgeler olarak öne çıkmaya devam etti.
Öte yandan sol koalisyon hükümetinin aldığı kararla Kovid-19'dan hayatlarını kaybedenlerin anısına ilen edilen 10 günlük yas bugün başladı.
Yas dolayısıyla tüm resmi binalarda İspanya bayrakları yarıya indirilirken, İspanya meclisi ve belediyelerde yerel saat ile 12.00'da saygı duruşu yapıldı.
Kral 6. Felipe, "İspanya, bu salgında hayatlarını kaybeden binlerce yurttaşı için ağlıyor. Birçoğumuz da salgından kurtulma mücadelesi veriyor. Tüm bu insanlara ve ailelerine, yasımızı, dayanışmamızı ve sevgimizi vermeliyiz." mesajını verdi.
OHAL'in 7 Haziran'a kadar devam edeceği İspanya'da, 6 yaş üstü herkese en az iki metrelik sosyal mesafenin korunamadığı tüm kamusal alanlarda maske kullanma zorunluluğu getirilmişti.
Haziran sonunda tamamlanması öngörülen kademeli normalleşme süreci kapsamında ise hafta başından itibaren ilk aşamada hiçbir yerleşim yeri kalmazken, nüfusun yüzde 53'ü ikinci, geri kalanı da üçüncü aşamada bulunuyor.
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İNGİLTERE'DE TAKİP SİSTEMİ DEVREYE GİRİYOR
İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, yeni tip koronavirüs ile mücadeleye dönük temaslı takip sisteminin yarından itibaren devreye alınacağını açıkladı.
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin yeni aşamasının en önemli ayağını oluşturacağını belirttiği temaslı takip sisteminin yarından itibaren devreye gireceğini söyledi.
Sistem kapsamında Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerle aynı evi paylaşan veya 2 metreden yakın bir mesafede 15 dakikadan fazla kalanlarla irtibat kurulacağını ve bunlardan kendilerini 14 gün süreyle eve kapatmalarının isteneceğini kaydetti.
Eve kapanmayla ilgili olarak bu aşamada bir yaptırım olmayacağını belirten Hancock, uygulamada aksamalar olması durumunda yaptırımların da gündeme geleceğini vurguladı.
Hancock, alınan kararla Kovid-19 semptomları gösteren herkesin artık yaş sınırı olmaksızın test yaptırabileceğini de kaydetti.
Hancock, temaslı takip sisteminin işlemesine bağlı olarak gelecek haftalardan itibaren genel sokağa çıkma kısıtlamalarının yerine, mahalli ve bireysel sokağa çıkma kısıtlamalarına gidileceği bilgisini verdi.
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Haziranda iki aşamalı gevşeme
İngiltere’de salgınla mücadeleye dönük kısıtlamaların esnetilmesi kapsamında 1 Haziran’dan itibaren ilkokulların ilk ve son sınıfları yeniden açılacak. Ayrıca açık hava pazarlarının faaliyetine izin verilecek.
Ülkede 15 Haziran’dan itibaren perakende dükkanlarının da sosyal mesafe ve hijyen şatlarını yerine getirmek koşuluyla açılması bekleniyor.
Öte yandan ülkeye yurt dışından geleceklere yönelik, 8 Haziran’dan itibaren 14 günlük karantina uygulamasına gidilecek.
İngiliz hükümeti temaslı takip sisteminde görev yapması için 25 bin kişiyi işe almıştı.
İlk gevşeme adımı mayısta atıldı
Ülkede 23 Mart’ta başlayan kapsamlı sokağa çıkma kısıtlamalarında mayıs ayı başında kısmi gevşemeye gidilmiş, bu kapsamda halkın ev dışına çıkışındaki sayı ve süre limiti kaldırılmış, başta inşaat ve imalat olmak üzere bazı sektörlerde çalışanların iş başı yapmasına izin verilmişti.
Ülkede salgınla mücadele kapsamında mart sonundan itibaren marketler ve eczaneler dışındaki tüm iş yerleri kapatılmış, halkın da sadece biri temel ihtiyaç maddelerini satın almak, diğeri egzersiz amaçlı olmak üzere günde iki kez evden çıkmasına izin verilmişti.
İngiltere’de Kovid-19 ölümleri bugün 412 artışla 37 bin 460’a çıkmıştı. Ülkedeki toplam vaka sayısı da 2 bin 13 artarak 267 bin 240’a ulaşmıştı.