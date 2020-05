Corona virüs (koronavirüs) tablosunda son durum: Dünyada ve Türkiye'de korona virüs vaka ve ölüm sayısı haritası

Salgının merkezi New York Öte yandan, salgının etkisinin azaldığı New York, halen ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.



Şimdiye kadar 373 bin 622 vakanın görüldüğü eyalette, 29 bin 451 kişi hayatını kaybetti.



New York'u 157 binden fazla vakayla New Jersey ve 113 binin üzerinde vakayla Illinois takip ediyor.



ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 15 milyon 550 bini, iyileşen hasta sayısı da 480 bini geçti.