Corona virüs (koronavirüs) ilacı ne zaman çıkacak? Bakan Varank'tan son dakika açıklama

CORONA VİRÜS AŞISI NE ZAMAN ÇIKACAK? Aşının yanında ilaçla ilgili projelerin de olduğunu, Türk bilim insanlarının çalışmalara başlamadan önce çeşitli taramalar yaptıklarını ve güzel gelişmeler kaydedildiğini dile getiren Varank, "Bu hastalığın tedavisinde şu anda Sağlık Bakanlığımızın kullandığı ve Bakanımızın da bizzat 'tedavide işe yarıyor' dediği bir ilacın, yerli sentezini haziran ayı gibi tamamlamış olacağız. Böylece şu anda ithal ettiğimiz, dışarıya bağımlı olduğumuz bir ilacı, yerli sentezle üretmeye başlayacağız." açıklamasında bulundu.