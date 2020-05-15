Corona virüs (koronavirüs) ilacı ne zaman çıkacak? Bakan Varank'tan son dakika açıklama
Corona virüs ilaç ve aşı çalışmalarında tüm dünyada yeni gelişmeler yaşanırken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan corona virüs ilacıyla ilgili son dakika açıklama geldi. Bakan Varank canlı yayında yaptığı açıklamada, corona virüs ilacının çıkacağı tarihi duyurarak, "Böylece şu anda ithal ettiğimiz, dışarıya bağımlı olduğumuz bir ilacı, yerli sentezle üretmeye başlayacağız." açıklamasında bulundu. Peki, corona virüs ilacı ne zaman üretilecek? Corona virüs aşısı bulundu mu? İşte, corona virüs ilacında son durum.
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Corona virüs aşısı ne zaman bulunacak? sorusunun yanıtı merak edilirken, korona virüs ilacıyla ilgili Türkiye'den beklenen müjdeli haber geldi. Bilim insanlarının haftalardır üzerinde çalıştığı corona virüs ilacıyla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklamada, corona virüs ilacı ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtı paylaşıldı. İşte, corona virüs aşısıyla ilgili detaylı bilgiler...
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BAKAN VARANK'TAN İLAÇ AÇIKLAMASI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,TRT Haber kanalında katıldığı programda, Kovid-19'a yönelik geliştirilen aşı, ilaç tanı kiti çalışmaları ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
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Aşı konusunda, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile salgın öncesinde ülkedeki üniversiteler, araştırma merkezleri ve özel firmalarla beraber 2 konsorsiyum oluşturduklarını hatırlatan Varank, bu 2 konsorsiyumu "Kovid-19 Türkiye Platformu" adı altında topladıklarını anlattı.
Platform altında şu anda 17 projenin desteklendiğini bildiren Varank, "Bu 17 projenin 8'i aşıyla ilgili. Şu anda 3 projede hayvan deneyleri aşamasındayız, bir tanesinde hocamız hayvan deneylerine başladı. Yıl sonunda en azından insan deneylerine geçebileceğimiz aşı alternatiflerinin elimizde olmasını bekliyoruz." diye konuştu.
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CORONA VİRÜS AŞISI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Aşının yanında ilaçla ilgili projelerin de olduğunu, Türk bilim insanlarının çalışmalara başlamadan önce çeşitli taramalar yaptıklarını ve güzel gelişmeler kaydedildiğini dile getiren Varank, "Bu hastalığın tedavisinde şu anda Sağlık Bakanlığımızın kullandığı ve Bakanımızın da bizzat 'tedavide işe yarıyor' dediği bir ilacın, yerli sentezini haziran ayı gibi tamamlamış olacağız. Böylece şu anda ithal ettiğimiz, dışarıya bağımlı olduğumuz bir ilacı, yerli sentezle üretmeye başlayacağız." açıklamasında bulundu.
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Tanı kitleri konusunda, TÜBİTAK Hızlı Destek Programıy proje çağrısına çıktıklarını belirten Varank, burada 10 projeyi destekleme kararı aldıklarını söyledi.
Firmaların projeleri hakkında bilgi veren Varank, 30 dakikada netice veren testler üzerinde çalışıldığını ve haziran ayında prototiplerin çıkacağını kaydetti. Türkiye'de polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testi üretibilen 13 firma olduğuna dikkati çeken Varank, bunların 50 ülkeye ihracat yaptığını bildirdi.