Corona virüs (koronavirüs) aşısında son durum ne? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Corona virüs aşısında son durum ne? Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca, Bilim Kurulunun İstanbul, Ankara ve Bursa için maske kullanma zorunluluğu getirilmesi önerisinde bulunduğunu bildirdi. Basın mensuplarının aşı çalışmalarında gelinen son noktayla ilgili sorduğu soruya yanıt veren Sağlık Bakanı, klinik safhasında eylül ve ekim ayını işaret ederek, Hem TÜBİTAK hem TÜSEP'in destek olduğu aşı çalışmalarına başladığını ifade etti. İşte, ayrıntılar.
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Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınında aşı ve ilaç çalışmalarında bilim insanları deneylerini yürütüyor. Tüm dünya korona virüs aşısından gelecek olumlu haberi beklerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı çalışmalarıyla ilgili değerlendirme yaparak, " 2 çalışmanın birinin Eylül, diğerinin Ekim ayında klinik safhasına gelebileceğini söyleyebilirim" dedi.
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KORONA VİRÜS AŞISI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları söyledi;
Hem TÜBİTAK hem TÜSEP'in destek olduğu aşı çalışmaları başladı. Bununla ilgili 3 hayvan çalışması da devam ediyor. Klinik çalışma safhasına gelmediğimizi de biliyorsunuz. Dünyada bir kaç ülke dışında bu safhaya gelen yok.
Önümüzdeki aylarda klinik çalışmalarının, insan çalışmasının geleceğini söylemem zor. 2 çalışmanın birinin Eylül, diğerinin Ekim ayında klinik safhasına gelebileceğini söyleyebilirim. 2 üniversitemizin çalışmaları. Somut bir gelişme olursa sizlerle paylaşmış oluruz.
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BAKAN VARANK: SON AŞAMAYA GELİNDİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin tek aşı enstitüsünü ziyaret etti. Bakan Varank, "Covid-19 Türkiye Platformu çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalar ile elde ettiğimiz neticeleri biz de hızlıca klinik araştırmalar seviyesine getirip, Türkiye’yi dünyada öncü olacak işlerde marka haline getirmek istiyoruz" dedi.
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'GURUR DUYUYORUZ'
Bakan Varank, Türkiye'nin bilimsel alanda Covid-19 ile mücadele açısından çok güzel çalışmalar yürüttüğüne işaret ederek, "Dünya ile başa baş, hatta onların ötesine geçebilen çalışmalarımız var. Bilim insanlarımızın kabiliyetlerini gördüğümüzde gurur duyuyoruz. Onlara elimizden gelen desteği vermek üzere gayret gösteriyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak desteklerimizle kurulan bu altyapıyı ülkemizdeki aşı çalışmalarında ciddi bir şekilde kullanacağız" ifadelerini kullandı.
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'BİLİM İNSANLARIMIZA GÜVENİYORUZ'
Bakan Varank, temel araştırmalardan sonra gelen klinik araştırmaların, bu tip insan sağlığını ilgilendiren projelerde çok kritik olduğuna dikkat çekerek, "Covid-19 Türkiye Platformu çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalar ile elde ettiğimiz neticeleri biz de hızlıca klinik araştırmalar seviyesine getirip Türkiye’yi dünyada öncü olacak işlerde marka haline getirmek istiyoruz. Bilim insanlarımıza güveniyoruz. İnşallah güzel neticeler alırız" dedi.
Bakan Varank, daha sonra aynı yerleşkede bulunan Hacettepe Üniversitesi Türkiye Doping Kontrol Merkezi’ni ziyaret etti. Merkez Müdürü Prof. Dr. Ali Haydar Demirel, merkezin çalışmaları hakkında Varank’a bilgi verdi. Prof. Demirel, merkezin dünyadaki 26 laboratuvardan biri olduğunu belirterek, sporcu performanslarının geliştirilmesi konusunda da ciddi bir Ar-Ge potansiyellerinin bulunduğunu söyledi.
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Bakan Koca, aşı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.Bakan Koca, aşı çalışmaları hakkında konuştu