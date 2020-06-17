Corona virüs (koronavirüs) aşısında son durum ne? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

KORONA VİRÜS AŞISI NE ZAMAN ÇIKACAK? Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları söyledi;



Hem TÜBİTAK hem TÜSEP'in destek olduğu aşı çalışmaları başladı. Bununla ilgili 3 hayvan çalışması da devam ediyor. Klinik çalışma safhasına gelmediğimizi de biliyorsunuz. Dünyada bir kaç ülke dışında bu safhaya gelen yok.



Önümüzdeki aylarda klinik çalışmalarının, insan çalışmasının geleceğini söylemem zor. 2 çalışmanın birinin Eylül, diğerinin Ekim ayında klinik safhasına gelebileceğini söyleyebilirim. 2 üniversitemizin çalışmaları. Somut bir gelişme olursa sizlerle paylaşmış oluruz.