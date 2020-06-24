Corona virüs (korona virüs) ne zaman bitecek? DSÖ'den koronavirüs pandemi açıklaması
Corona virüs ne zaman bitecek? Korona virüs salgınında iyileşen hasta sayısındaki yükseliş ülkemizde devam ederken, salgınla ilgili yapılan açıklamalara gözler çevrildi. Bulaşıcılığı yüksek olan korona virüs salgını kontrol altına alınsa dahi, belli bir süre tedbirler devam edecek. Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklama pandeminin büyüdüğü ifade edildi. İşte, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un açıklamaları.
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Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüs salgınında aşı ve ilaç çalışmaları hızla sürerken, Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken açıklama yapıldı. DSÖ Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus, "Kovid-19 çekip gitmiyor. Aksine, pandemi büyüyor. Vaka ve ölüm sayısı artmaya devam ediyor."dedi. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ise, "Virüsün doğası gereği Kasım-Aralık ayında vakalarda bir miktar artış olabilir" yorumunu yaptı.
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DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN AÇIKLAMA
Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler (BM) Kamu Hizmeti Günü nedeniyle video konferans yöntemiyle düzenlenen programın açılışında konuştu.
Kamuda görevli sağlık çalışanlarının durumuna değinen Ghebreyesus, "Sağlık çalışanlarının ihtiyacı olduğu şekilde vardiyalar arasında kalacakları güvenli bir yer temin ederek ve fiziksel güvenliklerini sağlayarak damgalanma, taciz ve saldırılara karşı korunmalarını sağlamalıyız." dedi.
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Ghebreyesus, ülkelere çağrıda bulunarak, güvenli şekilde hizmet verebilmeleri için sağlık çalışanlarının desteklenmesi ve korunması gerektiğini vurguladı.
Sağlık çalışanlarına gerekli ekipman ve malzemelerin de sağlanması gerektiğinin altını çizen Ghebreyesus, sağlıklı bir toplum için mevcut sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi ve sağlık ve sosyal hizmetlerde daha çok iş fırsatı oluşturulmasının önemine işaret etti.
Konuşmasında, Kovid-19 salgınının gidişatına da değinen Ghebreyesus, "Kovid-19 çekip gitmiyor. Aksine, pandemi büyüyor. Vaka ve ölüm sayısı artmaya devam ediyor." uyarısında bulundu.
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BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR ATEŞ KARA'DAN UYARI
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüsle mücadelede önümüzdeki süreçte yaşanabilecek yeni bir vaka artışıyla ilgili uyarılarda bulundu. Kara, "Virüsün doğası gereği Kasım-Aralık ayında vakalarda bir miktar artış olabilir" yorumunu yaptı.
Canlı yayında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ateş Kara'nın açıklamaları şöyle;
Bugün klinik bulgular daha hafif. Bugüne kadar çok fazla deneyim kazandık. İlaçlar ve uygulama konusunda.
Eskiyle karşılaştırdığımızda rakam benzer görünebilir ama çok daha iyi durumdayız. Türkiye rakamlarda aşağı inişi sağlanmıştı biraz yükselmemiz oldu ama son 3 günde biraz aşağı indi. Yine de bunu söylemek için erken, biraz daha indiğini görmek lazım.
Normal yaşama dönmemiz gerekiyor ve aradaki bazı kuralları aksatmak, virüs bitti düşüncesi içinde hareket etmek rakamların yükselmesine neden oldu. Bugün çok daha fazla mesafe, maske ve el hijyenine uyma dönemindeyiz.
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Biz daha fazla tecrübe kazandık dünya geneli olarak, belki de yaş dağılımına bakıldığında biraz daha genç nüfusun yeni tanılar oranında yükselmesi hastalık şiddetin azaltılmasının etkisi olabilir..
İklimin etkisi çok az da olsa etkili olabilir. Mart ya da nisan ayı gibi ağır bulgularla gelmiyor hastalar. Makine veya yoğun bakımdaki ihtiyaç eskisi gibi değil.
Virüsün özelliklerine ve gidişatına bakınca doğası gereği sonbahar ve kış aylarında artış yapma ihtimali var gibi görünüyor. Ancak bunu söylemek için haziran ve temmuzdaki özelliğini değerlendirmeliyiz dünya gidişatına göre. Güney Yarım Küre’de kış başladı oraya da bakmak gerekiyor.
Aralık ve ocakta nasıl bir seyir olacağını daha iyi söyleyebiliriz. Ama bugünkü izlenime göre kasım ve aralık gibi artış olacağını söyleyebiliriz.
Hastalarda belirtilerde artış mı olacak yoksa mevsimsel olarak solunum yolu enfeksiyonu olarak mı gelecekler bilemeyiz. Ama bireysel olarak ben mevsimsel özellikler yüzünden gelebilirlermiş gibi bir izlenime sahibim. Bu benim öngörüm.