Corona virüs Rambo'yu da korkuttu

Tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgını ünlüleri de etkiliyor. Bazı ünlüler maske ile korunurken bazıları da alışverişe plastik eldivenle çıkıyor. Virüse karşı önlem alanlardan biri de ünlü oyuncu Sylvester Stallone.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
STALLONE BÖYLE ÖNLEM ALDI
Beyazperdenin korkusuz kahramanları Rocky ve Rambo'ya hayat vererek hafızalarda yer eden 73 yaşındaki Stallone, Beverly Hills'te çıktığı alışverişte görüntülendi. Stallone'nin elindeki koruyucu eldivenler dikkat çekti.
2
KORUYUCU ELDİVEN
Stallone maske kullanmadı ama corona virüse karşı en etkili önlemi almayı ihmal etmedi. Uzmanlar virüsün geçiş riskini düşürmek için özellikle elleri sık sık yıkayıp dezenfekte etmeyi, yıkanmamış ellerle gözlere ve yüze dokunmamayı öneriyor.
3
ÜRÜNLERE ÇIPLAK ELLE DOKUNMADI
Stallone, göz attığı ürünlerin ambalajlarına eldivenli elleriyle dokundu.
Corona virüs paniği daha önce İtalya'nın Milano kentindeki moda haftasına katılan Bella Hadid ile aynı etkinliğe giden Gwyneth Paltrow'a da yansımıştı.
4
HADID MİLANO'DAYDI
Milano'dan Paris Moda Haftası için Fransa'ya giden Bella Hadid, uçakta çekilen bu fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.
5
MASKELİ PALTROW
Paltrow da bu maskeli pozunu paylaşıp daha önce rol aldığı bir filmi hatırlatmıştı. Paris Moda Haftası'na giden Paltrow da maskeli bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı.
6
SELENA DA MASKE TAKTI
Selena Gomez de annesiyle çıktığı bir gezide çekilen maskeli pozuna sosyal medya hesabında yer verdi.
7
DİPLO'DAN ESPRİLİ PAYLAŞIM
Diplo'nun Instagram paylaşımı ise esprili. Yüzünde maske olan Diplo, bir arkadaşının da yardımıyla oturduğu koltuğu dezenfekte etti. Paylaşımına yazdığı "Bugün değil corona virüs" notu da dikkat çekti.