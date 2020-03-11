Corona virüs Rambo'yu da korkuttu

DİPLO'DAN ESPRİLİ PAYLAŞIM Diplo'nun Instagram paylaşımı ise esprili. Yüzünde maske olan Diplo, bir arkadaşının da yardımıyla oturduğu koltuğu dezenfekte etti. Paylaşımına yazdığı "Bugün değil corona virüs" notu da dikkat çekti.