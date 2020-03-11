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Haber Giriş: 11 Mart 2020 - 12:45, /

Corona virüs Rambo'yu da korkuttu

Tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgını ünlüleri de etkiliyor. Bazı ünlüler maske ile korunurken bazıları da alışverişe plastik eldivenle çıkıyor. Virüse karşı önlem alanlardan biri de ünlü oyuncu Sylvester Stallone.

BACKGRID USA, INSTAGRAM

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1STALLONE BÖYLE ÖNLEM ALDI

STALLONE BÖYLE ÖNLEM ALDI

Beyazperdenin korkusuz kahramanları Rocky ve Rambo'ya hayat vererek hafızalarda yer eden 73 yaşındaki Stallone, Beverly Hills'te çıktığı alışverişte görüntülendi. Stallone'nin elindeki koruyucu eldivenler dikkat çekti.

2KORUYUCU ELDİVEN

KORUYUCU ELDİVEN

Stallone maske kullanmadı ama corona virüse karşı en etkili önlemi almayı ihmal etmedi. Uzmanlar virüsün geçiş riskini düşürmek için özellikle elleri sık sık yıkayıp dezenfekte etmeyi, yıkanmamış ellerle gözlere ve yüze dokunmamayı öneriyor. 

3ÜRÜNLERE ÇIPLAK ELLE DOKUNMADI

ÜRÜNLERE ÇIPLAK ELLE DOKUNMADI

Stallone, göz attığı ürünlerin ambalajlarına eldivenli elleriyle dokundu.

Corona virüs paniği daha önce İtalya'nın Milano kentindeki moda haftasına katılan Bella Hadid ile aynı etkinliğe giden Gwyneth Paltrow'a da yansımıştı.

4HADID MİLANODAYDI

HADID MİLANO'DAYDI

Milano'dan Paris Moda Haftası için Fransa'ya giden Bella Hadid, uçakta çekilen bu fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

5MASKELİ PALTROW

MASKELİ PALTROW

Paltrow da bu maskeli pozunu paylaşıp daha önce rol aldığı bir filmi hatırlatmıştı. Paris Moda Haftası'na giden Paltrow da maskeli bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı.

6SELENA DA MASKE TAKTI

SELENA DA MASKE TAKTI

Selena Gomez de annesiyle çıktığı bir gezide çekilen maskeli pozuna sosyal medya hesabında yer verdi.

7DİPLODAN ESPRİLİ PAYLAŞIM

DİPLO'DAN ESPRİLİ PAYLAŞIM

Diplo'nun Instagram paylaşımı ise esprili. Yüzünde maske olan Diplo, bir arkadaşının da yardımıyla oturduğu koltuğu dezenfekte etti. Paylaşımına yazdığı "Bugün değil corona virüs" notu da dikkat çekti.

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