Corona virüs korkusu onlara da ulaştı

Tüm dünyada hızla yayılan corona virüs paniği, İngiltere'de de etkisini gösteriyor. Prens William ile Kate Middleton'ın iki çocuğunun gittiği okulda da panik üst seviye çıktı. Okulun, grip benzeri belirtiler gösteren dört öğrencisi gerekli testler yapıldıktan sonra evlerine gönderildi. Sonuçlar çıkıncaya kadar dört öğrenci evlerinde izole bir hayat yaşayacak. BACKGRID UK
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Ülke genelinde 13 okulun kapılarını kapattığı İngiltere'de başkent Londra'nın güneybatısında bulunan Thomas's Battersea okulunun öğrencileri arasında Prens William ile Kate Middleton'ın iki çocuğu George ve Charlotte da bulunuyor.
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Aynı okulda öğrenim gören ve İtalya tatilinden döndükleri belirtilen dört öğrenci grip belirtileri gösteriyordu. Corona virüs salgını nedeniyle öğrencilere hemen gerekli testler uygulandı. Bu dört öğrenci sonuçlar belli oluncaya kadar da izole bir hayat yaşamak üzere evlerine gönderildi.
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Ülke genelinde birçok okul, virüsün etkisini gösterdiği kuzey İtalya'ya tatile giden öğrenci, öğretmen ve çalışanlarına evlerinden çıkmamalarını önerdi.