Corona virüs korkusu onlara da ulaştı

Aynı okulda öğrenim gören ve İtalya tatilinden döndükleri belirtilen dört öğrenci grip belirtileri gösteriyordu. Corona virüs salgını nedeniyle öğrencilere hemen gerekli testler uygulandı. Bu dört öğrenci sonuçlar belli oluncaya kadar da izole bir hayat yaşamak üzere evlerine gönderildi.