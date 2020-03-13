Corona virüs korkusu: Dev şirketlerden inanılmaz önlemler! Evden çalışma, sınırsız izin, 1000 dolar ödeme...
Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkmasının ardından dünyanın dört bir yanına yayılan corona virüs için önlemler her alanda devam ediyor. Şirketler de arka arkaya önlemler alıyor. İşte o önlemler...
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TWITTER DÜN DUYURDU
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, şirketin dünya genelindeki tüm personelin yeni bir uyarıya kadar zorunlu olarak evden çalışacağı belirtildi.
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Açıklamada, çalışanların evlerinde ofis düzeneği kurmak için yaptıkları masrafların şirket tarafından karşılanacağı, evden çalışamayacak durumdaki sözleşmeli, yarı zamanlı ve taşeron işçilere ise olağan saat başına çalışma ücretlerinin ödeneceği vurgulandı.
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BMW
Alman otomobil üreticisi BMW, Münih’teki ofisinde çalışan bir kişide corona virüs tespit edilmesinin ardından bu kişiyle temas eden 150 çalışanını karantinaya aldığını duyurdu.
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14 gün boyunca kimsenin işe gelmemesini ve karantinada kalması gerektiğini duyurmuştu.
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AMAZON
Kısıtlamanın önemli iş seyahatlerini kapsamadığını açıklayan Amazon, Çin’de salgının görüldüğü yerlere seyahat etmiş çalışanlarının ofislerine dönmeden önce iki hafta süreyle evden çalışmalarını istedi.
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Amazon salgına karşı pek çok etkinliğini iptal etmiş, iş görüşmelerini ise dijital yollar ile yapacağı duyurusunu yapmıştı. Amazon'un farklı bölgelerinde birkaç çalışanda virüs görülmüştü.
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APPLE
Çin’e seyahat kısıtlaması getiren bir diğer şirket Apple, aynı zamanda Çin’de bulunan en az üç mağazasını kapattı. Apple CEO’su Tim Cook, Çin’de ek tedbirler aldıklarını, mağazalarını sık sık derinlemesine temizlediklerini ve çalışanlarının vücut ısılarının kontrol edildiğini söyledi.
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Apple hasta olan çalışanlarının sınırsız izin kullanabileceğini de duyurdu. Apple CEO'su Tim Cook, yaptığı açıklamada dünya genelindeki pek çok Apple çalışanlarının ofislere gitmek zorunda olmadığının altını çizmiş, evden çalışmalarını önermişti.
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Söz konusu bilgilendirme şirketin Güney Kore, Japonya, İtalya, Fransa İsviçre, İngiltere, California ve Seattle'daki ofislerindeki çalışanlara gönderilmişti. Geçtiğimiz günlerde Apple Çin’in bazı bölgelerinde evde kalan çalışanlarına destek paketleri göndermiş ve evden çalışmalarını istemişti.
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FACEBOOK
Facebook da önlem alanlar arasında... Mayıs ayında gerçekleştirilmesi planlanan F8 konferansı iptal edildi.
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Daha önce Çin’e seyahatleri kısıtlayan Facebook, Çin’deki çalışanlarından evden çalışmalarını ve yakın zamanda Çin’i ziyaret etmiş olanların da çalışmalarını bir süre evden sürdürmelerini istemişti.
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GOOGLE
Çin seyahatlerini askıya alan bir diğer şirket Google, ülkedeki mağazalarını kapattığını duyurdu.
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Aynı zamanda Business Insider'da yer alan habere göre, Google Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ofislerinde görev alan çalışanlarına gönderdiği mesajda evden çalışma tavsiyesinde bulundu. Google dün benzer bir açıklamayı Kuzey Amerika'da yer alan ofislerinde çalışan kişiler için yayınlamıştı.
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Çalışanlara gönderilen mesajda ofislerine gelmek isteyen kişilere kapıların açık olacağını ancak istemeyen kişilerin evden çalışabileceği bilgisinin altı çizilmişti. Google ayrıca geçici çalışanlara da işe gelmedikleri dönem için ücretli izin verileceğini belirtmişti.
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TESLA
Tesla ise salgın nedeniyle Şanghay’daki fabrikasının faaliyetlerini durdurdu.
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MICROSOFT
Microsoft da Çin’deki çalışanlarından evden çalışmalarını istedi ve Çin’e seyahat kısıtlaması getirdi.
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MC DONALD'S VE STARBUCKS
McDonald’s ve Starbucks‘ın Çin’de bulunan binlerce restoranı da faaliyetlerini bir süredir askıya almış durumda.
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IKEA
IKEA da ülkedeki tüm mağazalarını geçici olarak kapatıyor. Ülkede 30 mağazasıyla faaliyet gösteren IKEA daha önce de çalışanlarının Çin’e seyahat etmelerini kısıtlamıştı.
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TOYOTA-FORD-GENERAL MOTORS
Toyota, Ford ve General Motors da Çin’deki üretim faaliyetlerini askıya aldıklarını açıkladı. Çin seyahatlerini kısıtlayan şirketler arasında Ford da yer alıyor.
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OMNICOM
Omnicom: Londra ofisini geçtiğimiz günlerde kapatan Omnicom, belirli bölgelere seyahat edilmesini yasakladı, riskli bölgelerden dönen çalışanlarından ise 14 gün süresince evden çalışmaları istendi.
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INTERPUBLIC
Interpublic Group: Çin ve Hong Kong’a seyahat kısıtlaması getirildi.
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PUBLICIS GROUPE
Publicis Groupe: Çalışanlara seyahat kısıtlaması getirildi. Çin’e gitmek isteyenlerin özel izin almaları gerekiyor.
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DENTSU
Dentsu Inc.: Tokyo’daki 5 bin çalışandan evden çalışmaları istendi.
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NIKE
Nike: Oregan ve Hollanda ofisleri kapatıldı.
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Şirketin Hollanda’daki Avrupa genel merkezi iki gün boyunca kapalı kalacak ve derinlemesine temizlenecek.