Corona virüs karantinası bitti, özel jetle eve döndüler
Dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgınına yakalandıklarını açıklayan ilk ünlü çift olan Tom Hanks ile eşi Rita Wilson, Avustralya'daki karantina sürelerini tamamlayıp evlerine döndüler. Çift, dün özel bir jetle Los Angeles Havaalanı'na ulaştı.
BACKGRID USA, SPLASH NEWS, INSTAGRAM
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EVE DÖNÜŞ MUTLULUĞU
Bir ekip tarafından karşılanan, her ikisi de 63 yaşında olan Hanks ve Wilson'ın neşeli olduğu görüldü. Evlerine dönerken otomobili kullanan Tom Hanks ise kendilerini karşılayanlara gülerek veda etti.
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FİLM ÇEKİMİ İÇİN AVUSTRALYA'DAYDI
Tom Hanks, çekimleri Avustralya'da süren ve Elvis Presley'in hayatını anlatan Presley adlı filmin çekimleri sırasında virüse yakalandığını açıklamıştı.
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SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU
Hanks, bir sosyal medya paylaşımıyla hem kendisinde hem de eşi Rita Wilson'da corona virüs tespit edildiğini duyurmuştu. Hanks ve eşi, corona virüse yakalanan ilk ünlü çift olmuştu.
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BELİRTİLERİ ANLATMIŞTI
63 yaşındaki ünlü oyuncu Instagram'dan yaptığı paylaşımda “Soğuk algınlığı ve bazı vücut ağrılarımız oldu, yorgun hissettik. Hafif ateşle beraber Rita’nın titremeleri de vardı” diyerek yaşadıkları süreci takipçileriyle paylaşmıştı.
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LÜKS EVDE KARANTİNA
Tom Hanks ve Rita Wilson bir süre hastanede tedavi gördükten sonra Queensland'da kiraladıkları lüks bir evde karantina sürelerini tamamlamıştı.
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ARTIK EVDELER
Hanks ve Wilson, sosyal medya aracılığıyla yaşadıkları gelişmeleri takipçileriyle paylaşmıştı. Çift, karantina süresini tamamladıktan sonra da Los Angeles'a evlerine döndü.
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ÇEKİMLER ASKIYA ALINDI
Yönetmenliğini Buz Luhrman'ın üstlendiği Presley adlı filmin çekimleri ise corona virüs nedeniyle askıya alındı.