MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriCorona virüs karantinası bitti, özel jetle eve döndüler
GeriMagazin Corona virüs karantinası bitti, özel jetle eve döndüler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 28 Mart 2020 - 10:11, /

Corona virüs karantinası bitti, özel jetle eve döndüler

Dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgınına yakalandıklarını açıklayan ilk ünlü çift olan Tom Hanks ile eşi Rita Wilson, Avustralya'daki karantina sürelerini tamamlayıp evlerine döndüler. Çift, dün özel bir jetle Los Angeles Havaalanı'na ulaştı.

BACKGRID USA, SPLASH NEWS, INSTAGRAM

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1EVE DÖNÜŞ MUTLULUĞU

EVE DÖNÜŞ MUTLULUĞU

Bir ekip tarafından karşılanan, her ikisi de 63 yaşında olan Hanks ve Wilson'ın neşeli olduğu görüldü. Evlerine dönerken otomobili kullanan Tom Hanks ise kendilerini karşılayanlara gülerek veda etti.

2FİLM ÇEKİMİ İÇİN AVUSTRALYADAYDI

FİLM ÇEKİMİ İÇİN AVUSTRALYA'DAYDI

Tom Hanks, çekimleri Avustralya'da süren ve Elvis Presley'in hayatını anlatan Presley adlı filmin çekimleri sırasında virüse yakalandığını açıklamıştı.

3SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Hanks, bir sosyal medya paylaşımıyla hem kendisinde hem de eşi Rita Wilson'da corona virüs tespit edildiğini duyurmuştu. Hanks ve eşi, corona virüse yakalanan ilk ünlü çift olmuştu.

4BELİRTİLERİ ANLATMIŞTI

BELİRTİLERİ ANLATMIŞTI

63 yaşındaki ünlü oyuncu Instagram'dan yaptığı paylaşımda “Soğuk algınlığı ve bazı vücut ağrılarımız oldu, yorgun hissettik. Hafif ateşle beraber Rita’nın titremeleri de vardı” diyerek yaşadıkları süreci takipçileriyle paylaşmıştı.

5LÜKS EVDE KARANTİNA

LÜKS EVDE KARANTİNA

Tom Hanks ve Rita Wilson bir süre hastanede tedavi gördükten sonra Queensland'da kiraladıkları lüks bir evde karantina sürelerini tamamlamıştı.

6ARTIK EVDELER

ARTIK EVDELER

 Hanks ve Wilson, sosyal medya aracılığıyla yaşadıkları gelişmeleri takipçileriyle paylaşmıştı. Çift, karantina süresini tamamladıktan sonra da Los Angeles'a evlerine döndü.

7ÇEKİMLER ASKIYA ALINDI

ÇEKİMLER ASKIYA ALINDI

Yönetmenliğini Buz Luhrman'ın üstlendiği Presley adlı filmin çekimleri ise corona virüs nedeniyle askıya alındı.

8
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi