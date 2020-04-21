Corona virüs haritası anlık: Türkiye'de 20 Nisan son vaka ve ölüm sayısı.. Corona Virüs takip sitesi son dakika bilgiler

Corona Virüsü vaka sayısı, Türkiye haritasındaki son durum ve Türkiye'de corona virüsünden şuana kadar kaç kişinin öldüğü vatandaşların internette merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Corona Virüsü salgınında son verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıkladı. Evde kalma stratejisinin rakamlara yansıdığını belirten Koca, 'test sayısının artmasına rağmen vaka sayısında artış olmadığını' duyurdu. Peki dünyada ve Türkiye'de son vaka sayısı nedir? Corona Virüsü'nden kaç kişi hayatını kaybetti. İşte dünya genelinde Corona Virüsü haritası ve ülkelerin son 24 saatteki tablosu



Corona Virüs salgınında ülkelerin son 24 saatte artan vaka sayıları dikkat çekerken son vileriler de güncellendi. Dünya genelinde 2.404.325 vaka görülürken, toplamda 165.238 kişi hayatını kaybetti. 624.798 kişi ise tedavi olarak virüsten kurtuldu.

Amerika'da 759.696 bin vaka bulunurken, bu vakalardan 70.953 iyileşerek virüsten kurtuldu. Amerika'da son verilere göre 40.683 kişi ise Covid 19 sebebi ile hayatını kaybetti.

İspanya'da 198.674 vaka bulunurken, 20.453 kişi hayatını covid 19 sebebi ile kaybetti. 77.357 kişi ise iyileşerek corona virüsten kurtulmayı başardı.

İtalya'dan gelen son dakika verilerine göre 178.972 bin vaka bulunuyor. Ülkede 23.660 kişi hayatını kaybederken, 47.055 kişi de tedavi olarak iyileşti.

Fransa'da 154.098 vaka bulunuyor. 19.744 kişi hayatını kaybederken, 37.188 kişi de iyileşerek tedavi oldu.

Almanya'da toplamda 145.742 vaka bulunurken, bunların 88.000'ü tedavi olarak covid 19'dan kurtulmayı başardı. Ülkede şuana kadar toplam 4.642 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere'den gelen son verilere göre 121.173 vaka bulurken, 16.095 kişi ülkede covid 19 sebebi ile hayatını kaybetti. 437 kişi de iyileşerek virüsten kurtuldu.

İran'da 82.211 vaka meydana gelirken, bunların 5.118'i hayatını kaybetti. Toplamda 57.023 kişi ise tedavi olarak virüsten kurtulmayı başardı.