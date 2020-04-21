Corona virüs haritası anlık: Türkiye'de 20 Nisan son vaka ve ölüm sayısı.. Corona Virüs takip sitesi son dakika bilgiler
Corona virüsü salgını nedeniyle Türkiye'de kaç vaka olduğu ve ölüm sayısının son 24 saatteki verileri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada Türkiye'deki vaka sayısını ve hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Koca, 'Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisiyle ve tedbirlerle kazanacağız.' açıklamasında bulundu. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 674 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 123 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 90 bin 980'e, can kaybının 2 bin 140'a yükseldiğini bildirdi. İşte, Türkiye'de 20 Nisan son vaka ve ölüm sayısı
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Corona Virüsü vaka sayısı, Türkiye haritasındaki son durum ve Türkiye'de corona virüsünden şuana kadar kaç kişinin öldüğü vatandaşların internette merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Corona Virüsü salgınında son verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıkladı. Evde kalma stratejisinin rakamlara yansıdığını belirten Koca, 'test sayısının artmasına rağmen vaka sayısında artış olmadığını' duyurdu. Peki dünyada ve Türkiye'de son vaka sayısı nedir? Corona Virüsü'nden kaç kişi hayatını kaybetti. İşte dünya genelinde Corona Virüsü haritası ve ülkelerin son 24 saatteki tablosu
Corona Virüs salgınında ülkelerin son 24 saatte artan vaka sayıları dikkat çekerken son vileriler de güncellendi. Dünya genelinde 2.404.325 vaka görülürken, toplamda 165.238 kişi hayatını kaybetti. 624.798 kişi ise tedavi olarak virüsten kurtuldu. Amerika'da 759.696 bin vaka bulunurken, bu vakalardan 70.953 iyileşerek virüsten kurtuldu. Amerika'da son verilere göre 40.683 kişi ise Covid 19 sebebi ile hayatını kaybetti. İspanya'da 198.674 vaka bulunurken, 20.453 kişi hayatını covid 19 sebebi ile kaybetti. 77.357 kişi ise iyileşerek corona virüsten kurtulmayı başardı. İtalya'dan gelen son dakika verilerine göre 178.972 bin vaka bulunuyor. Ülkede 23.660 kişi hayatını kaybederken, 47.055 kişi de tedavi olarak iyileşti. Fransa'da 154.098 vaka bulunuyor. 19.744 kişi hayatını kaybederken, 37.188 kişi de iyileşerek tedavi oldu. Almanya'da toplamda 145.742 vaka bulunurken, bunların 88.000'ü tedavi olarak covid 19'dan kurtulmayı başardı. Ülkede şuana kadar toplam 4.642 kişi hayatını kaybetti. İngiltere'den gelen son verilere göre 121.173 vaka bulurken, 16.095 kişi ülkede covid 19 sebebi ile hayatını kaybetti. 437 kişi de iyileşerek virüsten kurtuldu. İran'da 82.211 vaka meydana gelirken, bunların 5.118'i hayatını kaybetti. Toplamda 57.023 kişi ise tedavi olarak virüsten kurtulmayı başardı.
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20 NİSAN GÜNCEL DURUM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı, 2 bin 140'a, toplam iyileşenlerin sayısı ise 13 bin 430'a yükseldi. Bakan Koca ayrıca, "Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisi ve tedbirlere bağlılıktaki ısrarımızla kazanacağız" dedi.
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COVİD 19 HARTİASINDA SON DURUM
Corona Virüsünde ülkelerin son dakika gelişmelerini, vaka ve ölüm sayılarını, iyileşen hastaların son güncellenen verilerini corona virüsü haritasından öğrenebilirsiniz. CORONA VİRÜSÜ HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ
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TÜRKİYE'DE SON 24 SAATİN CORONA VİRÜS GÜNDEMİ
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 344 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 977 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Son 24 saatte 127 hasta vefat etti, 1523 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 634 bin 277, toplam vaka sayısı 86 bin 306, toplam vefat sayısı 2 bin 17, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1922, toplam entübe hasta sayısı 1031, toplam iyileşen hasta sayısı 11 bin 976 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız da yeni vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın." ifadesini kullandı.
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Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 00.00 itibarıyla sona erdi.
İçişleri Bakanlığı 31 ilde uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların yüksek oranda uyum gösterdiğini bildirdi. Açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması kuralını ihlal eden 20 bin 398 kişiye adli ve idari işlem gerçekleştirilmiştir. Salgınla mücadelede en önemli unsur sosyal mesafe ve izolasyon. Vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını rica ederiz." ifadesine yer verildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştüİletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.
Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. İki lider, NATO müttefikliğinin gerektirdiği dayanışma ruhunun gereği olarak, koronavirüs salgınının kamu sağlığı ve ekonomilere oluşturduğu tehdide karşı yakın iş birliklerini sürdürme noktasında mutabık kaldı.
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Covid-19'u yenen bağışçılardan 200 üniteden fazla "immün plazma" toplandı
Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Sağlık Bakanlığının onayı ile başlatılan immün plazma tedavisine, koronavirüse yakalanmış ve hastalığı yenmiş kişilerin büyük ilgi gösterdiğini söyledi.
Kovid-19 hastalığını yenen kişilerin, uygun görülen hastaların tedavisinde kullanılmak üzere bağışladığı immün plazma miktarının 200 üniteyi geçtiğini bildiren Kınık, "Kızılay olarak 10 ilimizde 13 noktada plazma bağışı kabullerimizi sürdürüyoruz. Günlük 750 üniteye kadar bağış alabilecek kapasitemiz var. Gerekli olması halinde bu kapasitemizi iki katına da çıkartabileceğiz." dedi. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 81 ilin emniyet müdürleri ve daire başkanlarının katılımıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleri kapsamında toplantı düzenledi, önlemlerle ilgili bilgi aldı.
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İSTANBUL RİSK HARTİASI
Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre 7 Nisan tarihli İstanbul vaka sayısı:İstanbul'da: 12.231 vaka bulunurken, 117 ölüm gerçekleşti
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ZONGULDAK RİSK HARTİASI
Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre 7 Nisan tarihli Zonguldak vaka sayısı:Zonguldak'ta: 197 vaka bulunurken, 5 ölüm gerçekleşti
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SAKARYA RİSK HARTİASI
Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre 7 Nisan tarihli İstanbul vaka sayısı:Sakarya'da: 337 vaka bulunurken, 3 kişi hayatını kaybetti
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KOCAELİ RİSK HARTİASI
Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre 7 Nisan tarihli Kocaeli vaka sayısı:Kocaeli vaka sayısı 500 kişi olurken, 8 kişi hayatını kaybetti
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İSTANBUL RİSK HARTİASI
Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre 7 Nisan tarihli İstanbul vaka sayısı:
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İZMİR RİSK HARTİASI
Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre 7 Nisan tarihli İzmir vaka sayısı:İzmir'de 1105 vaka bulunurken, 18 kişi hayatını kaybetti
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ANKARA RİSK HARTİASI
Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre 7 Nisan tarihli Ankara vaka sayısı:Ankara'da 860 vaka bulunurken, 7 kişi hayatını kaybetti