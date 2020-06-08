Corona Virüs haritası 8 haziran vaka ve ölüm sayıları: Türkiye koronavirüs tablosunda son durum.. Covid 19 güncel verileri ve dünya geneli son haberler
Corona Virüs haritasında son 24 saatin güncel verileri geldi. Amerika ve Brezilya vaka sayısında diğer ülkelere oranlı en hızlı artışı gösteren ülkeler olarak dikkat çekiyor. Amerika'da son verilere bakıldığında 1.942.363 vaka sayısı bulurken, 110.514 kişi hayatını kaybetti. Brezilya'da toplam vaka sayısı 691.758 kişi. Ülkede 36.455 kişi hayatını Covid 19 nedeniyle kaybetti. Dünya geneli corona virüs vaka sayısı 7 milyonu aştı. Dünya genelinde 403 bin kişi hayatını kaybederken, 3.155.088 kişi de Covid 19'u yenerek sağlığına kavuştu. Türkiye'deki son durum tablosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıkladı. İşte dünya genelinde son haberler ve coronavirüs haritası
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Dünya genelinde, Kovid-19 salgınında vaka sayısı 7 milyonu, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 440 bini, can kaybı ise 403 bini aştı.
Salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 1 milyon 998 bine yükselirken, can kaybı 112 bini geçti. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 753 bine yaklaştı.
Salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya'da vaka sayısı 678 bin 360'a, can kaybı 36 bin 78'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 302 bin 84 olarak açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizdeki son durum tablosunu paylaşırken, ilginç bir notla koronavirüs'ün nasıl bulaştığına örnek verdi.. İşte Fahrettin Koca'nın o paylaşımı;
FİLYASYON ÇALIŞMALARINDA, “Geçmiş olsun” ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde, asker uğurlamasında, 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız, 2.647. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor.
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Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, eyaletlerin Sağlık Bakanlığına bildirdiği salgına ilişkin vaka rakamlarının çarpıtıldığını bildirdi.
Rusya'da, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 467 bin 673'e, can kaybı 5 bin 859'a ulaştı. İyileşenlerin sayısı 226 bin 731 oldu.
Rusya'nın, 15 Temmuz itibarıyla 15 ülkeye uluslararası uçuşları tekrar başlatmayı planladığı bildirildi.
İspanya'da toplam vaka sayısı 288 bin 630'a çıkarken, son 24 saatte can kaybı 1 artarak 27 bin 136'ya ulaştı.
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Belçika'da yarın normalleşmenin 3. aşaması başlatılacakİngiltere'de ölenlerin sayısı 40 bin 542'ye, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 286 bin 194'e yükseldi.
İtalya'da ise can kaybı 33 bin 899'a, toplam vaka sayısı 234 bin 998'e, iyileşenlerin sayısı da 165 bin 837'ye ulaştı.
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Fransa'da can kaybı 29 bin 155'e yükselirken, vaka sayısı 153 bin 977, iyileşen kişi sayısı da 70 bin 842 olarak açıklandı.
İran'da ise can kaybı son 24 saatte 72 artarak 8 bin 281'e yükseldi. Vaka sayısının da 2 bin 364 artarak 171 bin 789'a ulaştığı ülkede, 134 bin 349 kişi iyileşti.
Kovid-19 salgını nedeniyle 13 Mart'tan bu yana tecrit politikaları uygulanan Belçika'da, yarın normalleşme sürecinin 3. aşaması başlatılacak. Bu çerçevede oteller, kafe, restoran ve barlar 1,5 metre mesafenin korunması koşuluyla ve masa başına en fazla 10 kişi düşecek şekilde tekrar açılabilecek.
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Berik Uali, Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını ve hastanede gözetim atlında olduğunu açıkladı.
Ermenistan'da son 24 saatte tespit edilen 766 yeni vakayla Kovid-19 salgınında "şimdiye kadarki en yüksek günlük rakam" kayıtlara geçti.
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Cuma namazları sadece Malezya vatandaşlarına serbest
Malezya hükümeti, Kovid-19 tedbirlerinin 10 Haziran'dan itibaren kademeli olarak kaldırılıp, normalleşmenin başlayacağını duyurdu. Normalleşme döneminde ülkede cuma namazına müsaade edilen camilerde, sadece Malezya vatandaşlarının cemaate katılabileceği açıkladı.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ve çevresindeki bölgeleri içerisine alan Delhi Ulusal Başkent Bölgesi Başbakanı Arwind Kejriwal, salgın bitene kadar hükümete bağlı hastanelerin sadece başkent sakinlerine hizmet vereceğini bildirdi.
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Vuhan'daki hastanelerde 2019 sonbaharında araç trafiğinin yoğunlaştığı ortaya çıktı
ABD'de yapılan bir araştırma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk kez ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde geçen sonbaharda hastanelerde olağanüstü araç trafiğinin yaşandığını ortaya koydu.
ABCNews'in haberine göre, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli Dr. John Brownstein liderliğinde yapılan ve Boston Üniversitesi ile Boston Çocuk Hastanesinin katkı sağladığı araştırma çerçevesinde istihbarat birimlerinin kullandığı tekniklere benzer şekilde ticari uydu görüntüleri incelendi.
Brownstein ve ekibinin özel ticari uydulardan edindiği 108 kullanılabilir görüntü, Vuhan'daki 5 büyük hastanenin dışında 2019 sonbaharı başından itibaren araç trafiğinde çarpıcı artışı gözler önüne serdi. Bu yoğun araç trafiğinin, Kovid-19'un, salgının dünyaya duyurulmasından çok önce var olduğunun göstergesi olabileceği vurgulandı.
Vuhan'daki bu büyük hastanelerin dışındaki park yerlerini ve bölgedeki trafik yoğunluğunu ortaya koyan görüntülerin, bir önceki yılla kıyaslandığı belirtildi.
John Brownstein, çalışmayla ilgili "Bir hastanede işler arttığında park yerleri dolacaktır. Bir hastanede daha fazla araç varsa bu hastane, büyük olasılıkla toplumda bir şey olduğundan meşguldür. Bir enfeksiyon büyüyordur ve insanlar doktora görünmek zorundadır. " değerlendirmesini yaptı.
Uydu görüntülerinde 10 Ekim 2018'de Vuhan'ın Tianyou Hastanesi'ndeki park yerinde 171 araç varken, bir yıl sonra aynı tarihte bu sayının, yüzde 67 artışla 285'e çıktığı dikkati çekiyor.
2018 ile kıyaslandığında 2019 sonbaharında Vuhan'daki diğer 4 hastanede trafiğin yüzde 90'a kadar arttığı, Vuhan Tongci Tıp Fakültesi'nde de araç trafiğinde 2019 yılı Eylül ayı ortasında hareketliliğin yaşanmaya başlandığı gözlendi.
Çinli yetkililer, Vuhan'da solunum yollarını etkileyen yeni bir patojenin yayıldığına dair Dünya Sağlık Örgütüne 31 Aralık'ta resmen bildirimde bulunmuştu.