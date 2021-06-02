Corona virüs geçirenler ne zaman aşı olabilir? İşte Covid-19 olanlar için ikinci doz aşı detayı!

AŞIDAN SONRA MASKE ÇIKARILIR MI? Uzmanların konuyla ilgili verdiği yanıtlar şöyle;



Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan: Ben bu kararı doğru bulmuyorum çünkü aşının amacı hastalığın şiddetini azaltmak. Aşı olanların virüsü almayacakları anlamına gelmiyor bu durum. 2 doz aşısını yaptıran da taşıyıcı olabilir ve başkalarına bulaştırabilir. O nedenle biz aşılı bireylerde maskenin önemli bir kural olduğunu söyledik. ABD BioNTech aşısı da uyguladı. Bu aşı için henüz elimizde sonuçlar yok. Yani BioNTech ile aşılananlarda virüsün barınabilme oranının kaç olduğunu kimse bilmiyor. O yüzden aşılı bireylerin, aşılanmayanlar için hâlâ maske ile devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir toplumda maskenin atılması kararı verilmesi için aşılama oranının en az yüzde 60’a ulaşması gerekiyor. Koruyacağımız insan sayısı ne kadar artarsa ancak o zaman maskeden kurtulmaktan söz edebiliriz.