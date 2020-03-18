Corona virüs etkisiyle il il öncesi sonrası... Adım atacak yer olmuyordu! Şimdi in cin top oynuyor
Corona virüs etkisi tüm dünyada devam ederken önlemler de arka arkaya geliyor. Bu önlemlerden biri de insanların evlerinden çıkmamaları yönündeki uyarılar... İşte uyarılar sonucunda Corona virüsün özellikle işletmelerde öncesi sonrası etkileri...
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1
Paris-Fransa
Paris'te mekanın kapanışına hazırlanan bir yer. Ancak mekanda zaten kimse yok.
2
Barselona İspanya
Barselona'daki koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyati bir önlem olarak kapatılmadan önce ve sonra Sagrada Familia bazilikasını göstermektedir.
3
Manama-Bahreyn
Yerel bir alışveriş merkezinde bir sinemanın ana girişi, koronavirüs hastalığının (COVID-19) patlak vermesinin ardından bu şekilde görülüyor. Bahreyn hükümet talimatlarına göre restoran ve cafeler kapalı, sadece teslimatlara çıkarılıyor.
4
Amman, Ürdün
Öncesi ve sonrası şeklinde Amman Kalesi'ndeki Roma Herkül Tapınağı'nın sütunlarını göstermektedir.
5
Manama-Bahreyn
Bahreynli gençler, Manama'da koronavirüs hastalığının (COVID-19) patlak vermesinin ardından bir kafede görülüyor. Ancak bu kafe daha önceden çok daha kalabalık olan bir kafeydi.
6
Podgoritsa-Karadağ
Podgoritsa'da salgından öncesi ve sonrası.
7
Londra-İngiltere
Londra'da coronavirus (COVID-19) vakalarının sayısı arttıkça, bir adam Carnaby Caddesi'ndeki bir cafe önünde tek başına oturuyor. Londra'nın işlek caddelerinden biri olan Carnaby Caddesi kısa sürede bu noktaya geldi.
8
Sayda-Lübnan
Lübnan Sayda'da bir kafenin öncesi ve sonrası.
9
Seattle-Washington-ABD
Yerdeki hatlar, müşterilerin Seattle, Washington, ABD'deki Dick's Drive-In'deki koronavirüs (COVID-19) salgınının ortasında sosyal mesafeyi korumaya çalışıyor. Kalabalığın azaldığı ise çok açık ortada.
10
Podgoritsa-Karadağ
Podgoritsa'da salgından öncesi ve sonrası.
11
Riyad Suudi Arabistan
Riyad'da salgından öncesi ve sonrası.
12
Singapur ve Malezya
Singapur ve Malezya arasındaki Woodlands Geçidi'nin kombine fotoğrafı, Salgından önce ve sonrası...
13
Barselona İspanya
Sagrada Familia Bazilikası, Barselona'daki koronavirüs salgını nedeniyle önlem olarak kapatılmadan önce ve sonrası.
14
Washington-ABD
Washington'daki koronavirüsün (COVID-19) yayılmasını önlemek için restoranlar, bar ve müzeler önlem olarak halka kapalı olduğundan ciddi bir tenha söz konusu.
15
Amman, Ürdün
Kapanmadan önce ve sonra Amman Kalesi...
16
Washington-ABD
Washington'ın en popüler yerlerinden Toki Underground belki de hiç bu kadar kalabalıktan uzak olmamıştı.
17
Erbil Irak
Erbil'de salgından öncesi ve sonrası.
18
Sydney-Avustralya
Sydney Opera Binası'nın sahili de parlak günlerini salgınla geride bırakmış durumda.
19
Hemel Hempstead-İngiltere
İngiltere'de köylerde de önlemler söz konusu. Hemel Hempstead'de bir sinema salonunu şu ara ziyaret eden yok.
20
Vannes-Fransa
Bölgenin en işlek yerlerinden biri. Özellikle kafe, restoran, sinema, gece kulübü ve mağazaların vazgeçilmez yerlerinden... Şu anda kuş uçmuyor.
21
Berlin-Almanya
Berlin'deki bir burger restoranda konuklar arasında 1,5 metre mesafe bırakmaya yönelik talimatlar yer alıyor. Buna rağmen insanlar gitmiyor.
22
Berlin-Almanya
Şehir tüm barları, kulüpleri, sinemaları, tiyatroları ve konser salonlarında aynı görüntüye maruz kalıyor. En işlek yerlerden biri Gloria's Stuebchen.
23
Nice-Fransa
Nice'te de durum farklı değil. Kafe ve restoranlar terkedilmiş şehir görüntüsüne neden oluyor.
24
Peşaver-Pakistan
Pakistan'dan sonra boş sandalyeli bir sinema salonunun genel görünümü.
25
Roma-İtalya
Piazza Navona'da bir görüntü. Restoranlar ve yollar bomboş...
26
Atina-Yunanistan
Atina'da kapalı bir kafenin yanında köpekleriyle bir adam yürüyor. Restoranlar ve yollar genel olarak bomboş...