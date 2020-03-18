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Ekonomi
Görseller: Reuters
Haber Giriş: 18 Mart 2020 - 12:10, /

Corona virüs etkisiyle il il öncesi sonrası... Adım atacak yer olmuyordu! Şimdi in cin top oynuyor

Corona virüs etkisi tüm dünyada devam ederken önlemler de arka arkaya geliyor. Bu önlemlerden biri de insanların evlerinden çıkmamaları yönündeki uyarılar... İşte uyarılar sonucunda Corona virüsün özellikle işletmelerde öncesi sonrası etkileri...

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1Paris-Fransa

Paris-Fransa

Paris'te mekanın kapanışına hazırlanan bir yer. Ancak mekanda zaten kimse yok.

2Barselona İspanya

Barselona İspanya

Barselona'daki koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyati bir önlem olarak kapatılmadan önce ve sonra Sagrada Familia bazilikasını göstermektedir.

3Manama-Bahreyn

Manama-Bahreyn

Yerel bir alışveriş merkezinde bir sinemanın ana girişi, koronavirüs hastalığının (COVID-19) patlak vermesinin ardından bu şekilde görülüyor. Bahreyn hükümet talimatlarına göre restoran ve cafeler kapalı, sadece teslimatlara çıkarılıyor.

4Amman, Ürdün

Amman, Ürdün

Öncesi ve sonrası şeklinde Amman Kalesi'ndeki Roma Herkül Tapınağı'nın sütunlarını göstermektedir.

5Manama-Bahreyn

Manama-Bahreyn

Bahreynli gençler, Manama'da koronavirüs hastalığının (COVID-19) patlak vermesinin ardından bir kafede görülüyor. Ancak bu kafe daha önceden çok daha kalabalık olan bir kafeydi.

6Podgoritsa-Karadağ

Podgoritsa-Karadağ

Podgoritsa'da salgından öncesi ve sonrası.

7Londra-İngiltere

Londra-İngiltere

Londra'da coronavirus (COVID-19) vakalarının sayısı arttıkça, bir adam Carnaby Caddesi'ndeki bir cafe önünde tek başına oturuyor. Londra'nın işlek caddelerinden biri olan Carnaby Caddesi kısa sürede bu noktaya geldi.

8Sayda-Lübnan

Sayda-Lübnan

Lübnan Sayda'da bir kafenin öncesi ve sonrası.

9Seattle-Washington-ABD

Seattle-Washington-ABD

Yerdeki hatlar, müşterilerin Seattle, Washington, ABD'deki Dick's Drive-In'deki koronavirüs (COVID-19) salgınının ortasında sosyal mesafeyi korumaya çalışıyor. Kalabalığın azaldığı ise çok açık ortada.

10Podgoritsa-Karadağ

Podgoritsa-Karadağ

Podgoritsa'da salgından öncesi ve sonrası.

11Riyad Suudi Arabistan

Riyad Suudi Arabistan

Riyad'da salgından öncesi ve sonrası.

12Singapur ve Malezya

Singapur ve Malezya

Singapur ve Malezya arasındaki Woodlands Geçidi'nin kombine fotoğrafı, Salgından önce ve sonrası...

13Barselona İspanya

Barselona İspanya

Sagrada Familia Bazilikası, Barselona'daki koronavirüs salgını nedeniyle önlem olarak kapatılmadan önce ve sonrası.

14Washington-ABD

Washington-ABD

Washington'daki koronavirüsün (COVID-19) yayılmasını önlemek için restoranlar, bar ve müzeler önlem olarak halka kapalı olduğundan ciddi bir tenha söz konusu.

15Amman, Ürdün

Amman, Ürdün

Kapanmadan önce ve sonra Amman Kalesi...

16Washington-ABD

Washington-ABD

Washington'ın en popüler yerlerinden Toki Underground belki de hiç bu kadar kalabalıktan uzak olmamıştı.

17Erbil Irak

Erbil Irak

Erbil'de salgından öncesi ve sonrası.

18Sydney-Avustralya

Sydney-Avustralya

Sydney Opera Binası'nın sahili de parlak günlerini salgınla geride bırakmış durumda.

19Hemel Hempstead-İngiltere

Hemel Hempstead-İngiltere

İngiltere'de köylerde de önlemler söz konusu. Hemel Hempstead'de bir sinema salonunu şu ara ziyaret eden yok.

20Vannes-Fransa

Vannes-Fransa

Bölgenin en işlek yerlerinden biri. Özellikle kafe, restoran, sinema, gece kulübü ve mağazaların vazgeçilmez yerlerinden... Şu anda kuş uçmuyor.

21Berlin-Almanya

Berlin-Almanya

Berlin'deki bir burger restoranda konuklar arasında 1,5 metre mesafe bırakmaya yönelik talimatlar yer alıyor. Buna rağmen insanlar gitmiyor.

22Berlin-Almanya

Berlin-Almanya

Şehir tüm barları, kulüpleri, sinemaları, tiyatroları ve konser salonlarında aynı görüntüye maruz kalıyor. En işlek yerlerden biri Gloria's Stuebchen.

23Nice-Fransa

Nice-Fransa

Nice'te de durum farklı değil. Kafe ve restoranlar terkedilmiş şehir görüntüsüne neden oluyor.

24Peşaver-Pakistan

Peşaver-Pakistan

Pakistan'dan sonra boş sandalyeli bir sinema salonunun genel görünümü.

25Roma-İtalya

Roma-İtalya

Piazza Navona'da bir görüntü. Restoranlar ve yollar bomboş...

26Atina-Yunanistan

Atina-Yunanistan

Atina'da kapalı bir kafenin yanında köpekleriyle bir adam yürüyor. Restoranlar ve yollar genel olarak bomboş...

27Maastricht-Hollanda

Maastricht-Hollanda

Maastricht'te salgından öncesi ve sonrası.

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