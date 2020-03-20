Corona virüs en çok yaşlıları mı etkiliyor? İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki rakamlar

Nüfus tahminlerine göre 2019 yılı için dünya nüfusunun 7 milyar 604 milyon 656 bin 633 kişi, yaşlı nüfusun ise 703 milyon 711 bin 487 kişi olduğu tahmin edildi. Bu tahminlere göre dünya nüfusunun %9,3'ünü yaşlı nüfus oluşturdu.