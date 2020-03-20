Corona virüs en çok yaşlıları mı etkiliyor? İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki rakamlar
Corona virüs salgını dünyayı esir almış durumda. Direkt yaşlıları etkilediği söylenmese de oranlara bakılınca özellikle yaşlılarda, kanser ya da bağışıklığı baskılayan hastalıkları olanlarda, akciğer hastalıkları bulunanlarda bu tablo daha da ağır seyrediyor. Peki dünyada ne kadar yaşlı var, ülkelerde ve Türkiye'de durum nedir? İşte ülke ülke yaşlı oranları....
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Nüfus tahminlerine göre 2019 yılı için dünya nüfusunun 7 milyar 604 milyon 656 bin 633 kişi, yaşlı nüfusun ise 703 milyon 711 bin 487 kişi olduğu tahmin edildi. Bu tahminlere göre dünya nüfusunun %9,3'ünü yaşlı nüfus oluşturdu.
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En az yaşlı nüfus şu ülkelerde; KatarKatar'da yüzde 1,1 oranında yaşlı nüfus bulunuyor.
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Birleşik Arap EmirlikleriBirleşik Arap Emirlikleri'nde yüzde 1,7 oranında yaşlı nüfus bulunuyor.
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SomaliSomali'de yüzde 2,2 oranında yaşlı nüfus bulunuyor.
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ZambiyaZambiya'da yüzde 2,3 oranında yaşlı nüfus bulunuyor.
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AngolaAngola'da yüzde 2,3 oranında yaşlı nüfus bulunuyor.
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BeninBenin'de yüzde 2,4 oranında yaşlı nüfus bulunuyor.
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UgandaUganda'da yüzde 2,4 oranında yaşlı nüfus bulunuyor.
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ÇadÇad'da yüzde 2,4 oranında yaşlı nüfus bulunuyor.
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yüzde 2,5 oranında yaşlı nüfus bulunuyor.
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Güney SudanGüney Sudan'da yüzde 2,5 oranında yaşlı nüfus bulunuyor.
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En fazla yaşlı nüfus şu ülkeler şunlar; Estonya Estonya'da yüzde 20,6 oranında yaşlı nüfus bulunuyor.
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Portekiz Portekiz'de yüzde 20,6 oranında yaşlı nüfus bulunuyor.
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SlovenyaSlovenya'da yüzde 20,7 oranında yaşlı nüfus bulunuyor.
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Porto RikoPorto Riko'da yüzde 21,0 oranında yaşlı nüfus bulunuyor.
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İtalyaİtalya'da yüzde 21,9 oranında yaşlı nüfus bulunuyor.
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FinlandiyaFinlandiya'da yüzde 21,9 oranında yaşlı nüfus bulunuyor.
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YunanistanYunanistan'da yüzde 22,2 oranında yaşlı nüfus bulunuyor.
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AlmanyaAlmanya'da yüzde 22,7 oranında yaşlı nüfus bulunuyor.
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JaponyaJaponya'da yüzde 28,8 oranında yaşlı nüfus bulunuyor.
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MonakoMonako'da yüzde 34,1 oranında yaşlı nüfus bulunuyor.
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Türkiye'de ise yüzde 9,1 oranında yaşlı bulunuyor. Bu rakam dünya genelinde yüzde 9,3 oranında.