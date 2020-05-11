Corona virüs en çok onlara yaradı! İşte yılın meslekleri
COVID-19'un dünya geneline yayılmasıyla, uzaktan çalışma birçok insan için yeni normal haline geldi. Çoğu çalışan, koronavirüs krizi bittikten sonra muhtemelen ofislerine dönecek olsa da, zorunda değilsiniz. Evden çalışmaktan hoşlanıyorsanız, uzaktan çalışmaya uygun meslekler yılın mesleği oldu.
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Corona virüsle birçok sektör önlemlerini evden çalışma şeklinde düzenledi. Bu sürecin yıldızı meslekler de oldu. İşte U.S. News'in haberine göre corona virüste parlayan meslekler...
2
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Yazılım geliştirici
Ortalama Maaş: $ 103,620
Eğitim Gerekli: Lisans derecesi
3
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İstatistikçi
Ortalama Maaş: $ 87,780
Eğitim Gerekli: Yüksek Lisans
4
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Bilgi Teknolojileri Yöneticisi
Ortalama Maaş: $ 142,530
Eğitim Gerekli: Lisans derecesi
5
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Web Geliştiricisi
Ortalama Maaş: $ 69,430
Eğitim Gerekli: Önlisans
6
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Veritabanı yöneticisi
Ortalama Maaş: $ 90,070
Eğitim Gerekli: Lisans derecesi
7
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Bilgi Güvenliği Analisti
Ortalama Maaş: $ 98,350
Eğitim Gerekli: Lisans derecesi
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Muhasebeci
Ortalama Maaş: $ 70,500
Eğitim Gerekli: Lisans derecesi
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Pazar Araştırması Analisti
Ortalama Maaş: $ 63,120
Eğitim Gerekli: Lisans derecesi
10
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Pazarlama Müdürü
Ortalama Maaş: $ 134,290
Eğitim Gerekli: Lisans derecesi
11
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Bilgisayar Sistemleri Analisti
Ortalama Maaş: $ 88,740
Eğitim Gerekli: Lisans derecesi
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Aktüer
Ortalama Maaş: $ 102,880
Eğitim Gerekli: Lisans derecesi
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Bilgisayar Ağı Mimarı
Ortalama Maaş: $ 109,020
Eğitim Gerekli: Lisans derecesi
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Bilgisayar Sistemleri Yöneticisi
Ortalama Maaş: $ 82,050
Eğitim Gerekli: Lisans derecesi
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Yönetim Analisti
Ortalama Maaş: $ 83,610
Eğitim Gerekli: Lisans derecesi
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Bunlar dışında da birçok sektör corona virüs süreci boyunca evden verimli bir çalışma süreci yürüttü.