Corona Virüs dünya geneli güncel veriler: Türkiye koronavirüs 20 temmuz tablosu.. Vaka ve ölüm sayılarında son durum..
Corona Virüs 20 temmuz verileri dünya genelinde güncellendi.. Risk haritasından gelen son rakamlara göre dünya genelinde 14 milyon 500 bin koronavirüs vakası bulunuyor. Toplamda 606 bin kişi Covid 19 nedeniyle hayatını kaybederken, 8.134.747 kişi de corona virüsü yenerek sağlığına kavuştu. ABD ve Brezilya'da hem vaka hem de ölüm sayıları artış göstermeye devam ediyor. ABD'de 3.773.260 vaka bulunurken, Brezilya'da 2.098.389 vaka bulunuyor. Bu ülkeleri Hindistan ve Rusya takip ediyor. İşte Türkiye koronavirüs tablosunda son durum vaka ve ölüm sayıları
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ABD'de vaka sayısı 3 milyon 865 bine, can kaybı 143 bin 154'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyon 784 bini geçti.
Teksas eyaletinde, 85 bebeğin Kovid-19 hastası olduğu bildirildi.
Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 2 milyon 76 bine, can kaybı 78 bin 871'e çıktı. Ülkede 1 milyon 366 bin 775 kişi de iyileşti.
Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 39 bin 135 artarak 1 milyon 116 bin 999'a ulaştı, 27 bin 503 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 700 bin 367 kişinin iyileştiği bildirildi.
Rusya'da vaka sayısı 771 bin 546'ya, can kaybı 12 bin 342'ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı 550 bin 344 oldu.
İngiltere'de ise vaka sayısı 294 bin 792'ye ulaşırken, 44 bin 300 kişi öldü. Başbakan Boris Johnson, Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke çapında ikinci bir toplu karantinaya ihtiyaç olmayacağını belirtti.
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye'de son 24 saatte 924 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 219 bin 641, can kaybı 5 bin 491 oldu.
"Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 41 bin 310 test yapıldı, 924 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 16 hasta vefat etti, 997 kişi iyileşti.
Toplam test sayısı 4 milyon 273 bin 377, vaka sayısı 219 bin 641, vefat sayısı 5 bin 491 olarak kayıtlara geçti.
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1246, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 398, iyileşen hasta sayısı ise 202 bin 10 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Her gün 1000'e yakın hastamız şifa buluyor, 1000'e yakın yeni vakamız oluyor. Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz, iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş. İyi haberler, alacağımız tedbirlere bağlı." ifadelerini kullandı.
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Koca'dan taraftarlara Kovid-19 uyarısı
Koca, Twitter hesabındaki paylaşımda, Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir-Kayserispor müsabakasının İstanbul'da, Trabzonspor-Konyaspor karşılaşmasının Trabzon'da oynandığını anımsatarak "Taraftarı maç sonunda salgın tedbirlerine uymaya davet ediyoruz. Kovid-19 günlerinde centilmenlik kurallarına maske, mesafe ve toplum sağlığı da eklendi. İyi seyirler." uyarısında bulundu.
Kovid-19 salgını yabancıların arsa ve konut alımını da etkiledi
Dünyadaki gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, yabancıların konut ve arsa alımını etkiledi.
Yabancılara geçen yılın ilk altı ayında 1016 arsa, 20 bin 408 konut, bu senenin aynı döneminde ise 977 arsa, 16 bin 145 konut satıldı.
Yabancıların arsa ve konut alımında ilk tercihleri İstanbul ve Antalya oldu.
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İran'da vaka sayısı 273 bin 788'e yükseldi, can kaybı 14 bin 188 oldu. Ülkede 237 bin 788 kişi sağlığına kavuştu.İtalya'da can kaybı 3 artarak 35 bin 45'e, toplam vaka sayısı 244 bin 434'e, iyileşenlerin sayısı 196 bin 949'a ulaştı. Bugünkü ölüm rakamı, salgının ülkede görülmeye başladığı ilk günlerden olan 23 Şubat'tan bu yana kaydedilen en düşük seviyede gerçekleşti.Fas hükümeti, salgın nedeniyle alınan tedbirleri hafifletmeye devam ediyor. Bu kapsamda, resmi spor müsabakalarının seyircisiz düzenlenmesine, kültür merkezleri, kütüphaneler ve müzelerin yüzde 50'lik kapasiteyi geçmemek kaydıyla yeniden açılmasına izin verildi.Nijerya'da, Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama'da Kovid-19 tespit edildi.Bosna Hersek Hırvat Demokrat Birliği Genel Başkanı ve Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Dragan Covic de Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
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Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 716, Hindistan'da 681, Meksika'da 296 kişi öldü
Kovid-19 salgınında son 24 saatte Brezilya'da 716, Hindistan'da 681, Meksika'da 296 kişi öldü.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 716 kişi hayatını kaybetti.Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 716 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 79 bin 488’e, vaka sayısı da 23 bin 529 artarak 2 milyon 098 bin 389’a yükseldi.Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 415 bin 49 vaka ve 19 bin 732 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 371 bin 229 olarak kayda geçti.
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Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.Salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.
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Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 497'ye çıktı
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 681 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 497'ye yükseldi.Hindistan'da son 24 saatte 40 bin 425 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 118 bin 42'ye çıktı.Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 217 bin 423 kişi iyileşti.Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.
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Kovid-19'dan son 24 saatte Meksika'da 296 kişi öldü
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 296 artarak 39 bin 184'e ulaştı.Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 311 artışla 344 bin 224'e çıktı.Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 217 bin 423 kişi iyileşti.Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.