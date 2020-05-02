Corona virüs danışma hattı nedir? Koronavirüs Whatsapp danışma hattı telefon numarası

SABİM KORONA VİRÜS HATTINDA NELER ÖĞRENİLİR? 0541 888 0184 numarası rehbere eklendikten sonra SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı'na herhangi bir şey yazıldığında vatandaşları şöyle bir ekran karşılıyor:



"Bu hat, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yeni korona virüs hastalığı (Covid-19) hakkında bilgi vermek amacıyla oluşturulmuştur. Lütfen yapmak istediğiniz işlemin başında yer alan rakamı yazarak cevaplayınız. (Örneğin, bilgi almak için 2 yazıp cevaplayınız.)



1. Kendimde veya çevremde yeni korona virüs hastalığı olduğunu düşünüyorum.



2. Yeni Koronavirüs Hastalığı ile ilgili bilgi almak istiyorum.



Acil durumlar için lütfen 112 Acil Çağrı Merkezi numarasını arayınız.""1" tuşlandıktan sonra algoritma sorularına ve verilen cevaplara göre hastalık şüphesinin değerlendirilmesi yapılıyor. Riskli kişiler belirtilerine ve durumlarına göre SABİM bünyesindeki sağlık personeline, sağlık kurumlarından muayene randevusu alması için Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) ve aile hekimlerine yönlendiriliyor. SABİM tarafından takibi yapılıyor.