Corona virüs danışma hattı nedir? Koronavirüs Whatsapp danışma hattı telefon numarası
Sağlık Bakanlığı corona virüs mücadelesi kapsamında, vatandaşların doğru ve güncel bilgiye ulaşması, merak edilen sorulara yanıt bulması ve riskli durumlarda yönlendirme yapılabilmesi alacıyla Corona virüs Whatsapp Danışma Hattı hizmet veriyor. 7 gün 24 saat vatandaşların güvenilir ve güncel bilgilere ulaşması sağlayan SABİM corona virüs danışma telefon numarası internette sık sık sorgulanıyor. Peki, corona virüs danışma hattı nedir? İşte, koronavirüs Whatsapp danışma hattı telefon numarası ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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Corona virüs danışma hattı numarası nedir? sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunca hazırlanan algoritma çerçevesinde hazırlanan ve bugün itibarıyla hizmete sunulan danışma hattı ile 7 gün 24 saat vatandaşların güvenilir ve güncel bilgilere ulaşması sağlanacak. Peki, koronavirüs hattından hangi bilgiler öğrenilir? İşte, corona virüsü danışma hattı numarası ve konuyla ilgili bilgiler...
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CORONA VİRÜS DANIŞMA HATTI NEDİR?
Vatandaşlar Sabim whatsapp danışma hattında bilgilere yazılı ve görsel materyaller ile erişebiliyor. Vatandaşlar korona virüs ile ilgili en güncel ve doğru bilgilere Whatsapp danışma hattıyla ulaşıyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında oluşturulan SABİM 184 Whatsapp danışma hattı vatandaşların virüsle ilgili güncel ve doğru verilere ulaşmasını sağlıyor. Vatandaşların 0541 888 0184 numarasıyla ulaşabileceği hatta kişilere riskli durumlarda yapmaları gerekenlere dair yönlendirme de yapılıyor.
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Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM), 0541 888 0184 numaralı SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı vatandaşlara yeni hizmetler sunuyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan algoritma çerçevesinde hizmet sunan hatta, korona virüsle ilgili güvenilir ve güncel bilgiler paylaşılırken riskli vatandaşların ne yapması gerektiği konusunda doğru yönlendirmeler de yapılıyor.
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CORONA VİRÜS BİLGİ HATTINA NASIL ERİŞİM SAĞLANIR?
7 gün 24 saat ulaşılabilen bu hat sayesinde vatandaşlar; korona virüs hakkındaki genel bilgilere, korona virüsten korunma yollarına, tıbbi maske kullanımına kadar birçok konuya ve merak ettikleri soruların yanıtlarına uzman videoları, afişler, broşürler, kitapçıklar gibi birçok yazılı ve görsel materyaller aracılığıyla erişiyor. Bilim Kurulu tarafından yapılan “Covid-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Rehberi” güncellemeleri SABİM'in algoritmasına da yansıtılıyor.
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SABİM KORONA VİRÜS HATTINDA NELER ÖĞRENİLİR?
0541 888 0184 numarası rehbere eklendikten sonra SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı'na herhangi bir şey yazıldığında vatandaşları şöyle bir ekran karşılıyor:
"Bu hat, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yeni korona virüs hastalığı (Covid-19) hakkında bilgi vermek amacıyla oluşturulmuştur. Lütfen yapmak istediğiniz işlemin başında yer alan rakamı yazarak cevaplayınız. (Örneğin, bilgi almak için 2 yazıp cevaplayınız.)
1. Kendimde veya çevremde yeni korona virüs hastalığı olduğunu düşünüyorum.
2. Yeni Koronavirüs Hastalığı ile ilgili bilgi almak istiyorum.
Acil durumlar için lütfen 112 Acil Çağrı Merkezi numarasını arayınız.""1" tuşlandıktan sonra algoritma sorularına ve verilen cevaplara göre hastalık şüphesinin değerlendirilmesi yapılıyor. Riskli kişiler belirtilerine ve durumlarına göre SABİM bünyesindeki sağlık personeline, sağlık kurumlarından muayene randevusu alması için Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) ve aile hekimlerine yönlendiriliyor. SABİM tarafından takibi yapılıyor.
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Merak Ettiğiniz Soruların Yanıtlarına Buradan Ulaşabilirsiniz
"2" tuşlandıktan sonra ise konu başlıklarının numaraları kullanılarak Yeni Koronavirüs Hastalığı hakkındaki doğru, güncel bilgilere ve merak edilen tüm soruların yanıtlarına ulaşılabiliyor. Telefon ekranına şu konu başlıkları geliyor:"Bilgilendirme bölümüne hoş geldiniz. Bilgi istediğiniz konuya göre cevaplayınız.