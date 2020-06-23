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Hürriyet
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Haber Giriş: 23 Haziran 2020 - 02:02,

Corona virüs aşısında son durum ne? Koronavirüs aşısı için Çin tarih verdi

Corona virüs aşı çalışmaları dünyada devam ederken Çin'den aşıyla ilgili umut verici bir haber geldi. Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Başkanı Wu Zunyou, aşının testleri geçtiğini söyleyerek, corona virüs aşısının çıkacağı tarihi söyledi. Aşı çalışmalarına ilişkin açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde hem TÜBİTAK hem TÜSEP'in destek olduğu açı çalışmalarına başlandığını ifade etmişti. İşte, corona virüs aşısında son durum ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

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Korona virüs aşısında son durum dünyada olduğu gibi ülkemizde de yakından takip ediliyor. Dünya genelinde bir çok ülkede aşı deneyleri ve çalışmaları yürütülürken Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Başkanı Wu Zunyou, koronavirüs aşısının 2020 sonunda dünyaya tanıtılacağını açıkladı. işte, ayrıntılar.

2CORONA VİRÜS AŞISINDA SON DURUM
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CORONA VİRÜS AŞISINDA SON DURUM

Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) vakalarının sayısı 8,5 milyonu aşan ve ölüm sayısının 456 bini geçerken, Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Başkanı Wu Zunyou'dan umut verici bir açıklama geldi. Zunyou, koronavirüs aşısının 2020 sonunda dünyaya tanıtılacağını açıkladı.

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin aşı çalışmaları tüm dünyada devam ediyor. Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) vakalarının sayısı 8,5 milyonu aşan ve ölüm sayısının 456 bini geçerken, Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Başkanı Wu Zunyou'dan umut verici bir açıklama geldi. Zunyou, koronavirüs aşısının 2020 sonunda dünyaya tanıtılacağını açıkladı.

4SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCADAN AŞI AÇIKLAMASI
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SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AŞI AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları söyledi;

Hem TÜBİTAK hem TÜSEP'in destek olduğu aşı çalışmaları başladı. Bununla ilgili 3 hayvan çalışması da devam ediyor. Klinik çalışma safhasına gelmediğimizi de biliyorsunuz. Dünyada bir kaç ülke dışında bu safhaya gelen yok.

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Önümüzdeki aylarda klinik çalışmalarının, insan çalışmasının geleceğini söylemem zor. 2 çalışmanın birinin Eylül, diğerinin Ekim ayında klinik safhasına gelebileceğini söyleyebilirim. 2 üniversitemizin çalışmaları. Somut bir gelişme olursa sizlerle paylaşmış oluruz.

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