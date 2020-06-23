Corona virüs aşısında son durum ne? Koronavirüs aşısı için Çin tarih verdi

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AŞI AÇIKLAMASI Geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları söyledi;



Hem TÜBİTAK hem TÜSEP'in destek olduğu aşı çalışmaları başladı. Bununla ilgili 3 hayvan çalışması da devam ediyor. Klinik çalışma safhasına gelmediğimizi de biliyorsunuz. Dünyada bir kaç ülke dışında bu safhaya gelen yok.