Corona virüs aşısı ne zaman yapılmaya başlanacak? Koronavirüs aşısı için tarih belli oldu! Evlerde de uygulanacak!

EVLERDE DE YAPILACAK Sağlık Bakanlığı, aşının nasıl taşınacağı, lojistiği, ilçelere kadar nasıl dağıtılacağı konusunda hazırlıkları tamamlamak üzere. Kronik hastalar ve evden çıkamayacak durumda olanlar için aşılar evlerinde yapılacak. Filyasyon ekibinde yer alan sağlıkçılarla birlikte aile hekimleri de aşılama çalışmalarında görevlendirilebilecek.



Diğer aşılardaki takip sistemi, koronavirüs aşısı için de geçerli olacak. Veri tabanı oluşturulacak. Aşılanan kişilerin takibi bu veri tabanı ile yapılacak. Bakanlık ayrıca, tüm sağlık kuruluşlarına yazı göndererek, aşı yapılacak personel listesi oluşturmalarını istedi. Bu kişiler daha önce hastalığı geçirmemiş kişilerden seçilecek.



Aşının hazırlanması, 10-13 günlük bir süre gerektiriyor. Aşıların uygulanma aşamasına gelmesi 25 Aralık’ı bulabilecek. Ardından diğer bağlantılar ve yeni alımlar gündeme gelecek. Şubat ayına gelindiğinde, dünya genelinde bir aşı fazlası yaşanabilir. Çünkü ülkelerin çoğu yapabileceklerinden fazla aşı sipariş verdi. Toplumlarda aşılama oranının 50-60 civarında olduğu hesaba katıldığında zorunlu olmadığı sürece, aşı fazlası doğabilecek.