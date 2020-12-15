Corona virüs aşısı ne zaman yapılmaya başlanacak? Koronavirüs aşısı için tarih belli oldu! Evlerde de uygulanacak!
Koronavirüs aşısında son dakika gelişmeler gelmeye devam ediyor. Türkiye'de etkisini arttıran salgında corona virüs aşısı için 10-13 günlük bir hazırlık süresi planlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının ücretsiz uygulanacağı ve sağlık çalışanlarından başlanarak uygulanacağını belirtirken aşı takviminde yol haritası belirlendi. Diğer yandan kronik hastalar ve evden çıkamayacak durumda olanların evde aşılanabileceği bildirildi. Peki, coronavirüs aşısı ne zaman yapılmaya başlanacak? İşte, korona virüs aşısıyla ilgili detaylar.
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Corona virüs aşısında gelen olumlu haberler dünyada ve Türkiye'de vatandaşlara umut oldu. Anlaşma uyarınca aralık ve ocak ayları içinde 20'şer milyon doz, şubat içindeyse 10 milyon doz SinoVac aşısı Türkiye'ye gönderilecek. Sağlık Bakanlığı'nın il ve ilçe harita planına göre aşılamaya başlanacak olan bölgeler belirlenmeye başlandı. Aşıların uygulanma aşamasına gelmesi 25 Aralık’ı bulabilecek. İşte, ayrıntılar.
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CORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN UYGULANACAK?
Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı bir açıklama yapmıştı Aşı konusunda değerlendirmeler yapan Bakan Koca'nın yazılı açıklaması şöyle:
Sözleşme yaptığımız aşının ilk kısmının Türkiye’ye 11 Aralık'tan sonra gelmesi beklenmektedir. Aşılar geldiğinde öncelikle uluslararası akredite Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları tarafından, ülkemize ithal edilen tüm aşılarda da uygulanmakta olan incelemeler yapılacaktır. Bu incelemelerde aşının güvenlilik testlerinin olumlu çıkması ve sonuçlanmakta olan Faz 3 çalışmalarının erken sonuçlarının açıklanmasını takiben veriler, TİTCK tarafından değerlendirilecek ve ülkemiz standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecektir. Aşıların uygulanmasına bu aşamadan sonra geçilecektir.
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İLK KİMLERE AŞI YAPILACAK?
Bilim Kurulumuzca çeşitli nüfus grupları arasında enfeksiyon kapma, ölüm oranı, olumsuz toplumsal etki riski gibi unsurlar göz önüne alınarak genel öncelikler belirlenmektedir. Bu önceliklere göre aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütülmesi planlanmaktadır.
* İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacaktır.
* İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacaktır.
* Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamaktadır.
* Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacaktır.
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KORONAVİRÜS AŞISININ FİYATI NE KADAR?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşısıyla ilgili değerlendirmeler yapmıştı. Bakan Koca şunları söylemişti;
Bilim Kurulumuz kimlere öncelikle yapılması gerektiği üzerinde çalışıyor. Sağlık çalışanlarımızdan başlamak üzere riskli gruplar ve enfeksiyonu yayma potansiyeli yüksek olan kesimler. Şoförler, berberler, kuaförler gibi hizmet sektörü de yer yer devrede oluyor olacak.
Bu aşıyı yaparken biz vatandaşımızdan herhangi bir ücret asla almayacağız. Aşının dünyada fiyatı aşağı yukarı belli: 10, 12, 5-5.5 dolar. Bizim sipariş ettiğimiz aşı dünya ortalamasının üstünde bir rakam. Bu aşıyı da vatandaşımıza ücretsiz ulaştırmayı sağlayacağız. Özellikle yapılmasını gerekli gördüğümüz kesimlere ücretsiz biz yapacağız. Bunun dışında farklı bir aşıyı almak isterse vatandaşımız, üst limit koyarak eczanelerden almalarının önünü açmış olacağız.
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EVLERDE DE YAPILACAK
Sağlık Bakanlığı, aşının nasıl taşınacağı, lojistiği, ilçelere kadar nasıl dağıtılacağı konusunda hazırlıkları tamamlamak üzere. Kronik hastalar ve evden çıkamayacak durumda olanlar için aşılar evlerinde yapılacak. Filyasyon ekibinde yer alan sağlıkçılarla birlikte aile hekimleri de aşılama çalışmalarında görevlendirilebilecek.
Diğer aşılardaki takip sistemi, koronavirüs aşısı için de geçerli olacak. Veri tabanı oluşturulacak. Aşılanan kişilerin takibi bu veri tabanı ile yapılacak. Bakanlık ayrıca, tüm sağlık kuruluşlarına yazı göndererek, aşı yapılacak personel listesi oluşturmalarını istedi. Bu kişiler daha önce hastalığı geçirmemiş kişilerden seçilecek.
Aşının hazırlanması, 10-13 günlük bir süre gerektiriyor. Aşıların uygulanma aşamasına gelmesi 25 Aralık’ı bulabilecek. Ardından diğer bağlantılar ve yeni alımlar gündeme gelecek. Şubat ayına gelindiğinde, dünya genelinde bir aşı fazlası yaşanabilir. Çünkü ülkelerin çoğu yapabileceklerinden fazla aşı sipariş verdi. Toplumlarda aşılama oranının 50-60 civarında olduğu hesaba katıldığında zorunlu olmadığı sürece, aşı fazlası doğabilecek.