Corona virüs aşısı ne zaman çıkacak? Koronavirüs aşısında son durumu Bakan Koca açıkladı

Erken dönemde bu ilacın kullanımının daha faydalı olduğunu biliyoruz. Bu ilacın kullanımı da her geçen gün artmakta. Antiviral ilaçlara göre de daha pahalı bir ilaç. Bu ilacın sentezi ve imalatı 4 firma tarafından müracaat edilmiş oldu. Önümüzdeki günlerde de ruhsat süreçleri de bitmiş olacak. Yani biz favibilabir ilacını artık Türkiye'de uluslaraarası boyutuyla gerektiğinde satabilecek olan kendi hastamıza yoğun olarak kullandığımız bu ilacın hem Türkiye'de hammaddesini sentezleyereek hem de yurt dışından hammedessini getirip üreterek 4 firmayla gerçekleştirmiş olacağınız. Bunu şimdiden müjdelemek istiyorum.