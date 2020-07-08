Corona virüs aşısı ne zaman çıkacak? Koronavirüs aşısında son durumu Bakan Koca açıkladı
Corona virüs aşısı ne zaman çıkacak? Koronavirüs aşı çalışmaları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam ediyor. Corona virüsü önlemede etkili olan aşı deneyleri bilim insanları tarafından sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası koronavirüs aşısında son durum hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca,"Aşıyla ilgili hayvan çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar sürecin başarılı seyrettiğini söyleyebilirim." dedi. İşte, ayrıntılar.
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Koronavirüs aşısında dünyanın gözü kulağı gelecek olan olumlu haberlere çevrildi. Türkiye'de devam eden deneyler olumlu yönde ilerlerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ilacının Türkiye'de 4 firma tarafından üretileceğini aktardı. İşte, corona virüs aşısında son durum bilgileri.
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KORONAVİRÜS AŞISINDA SON DURUM NE?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı çalışmalarıyla ilgili Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca şunları söyledi;
Aşıyla ilgili hayvan çalımaları devam ediyor. Şu ana kadar sürecin başarılı seyrettiğini söyleyebilirim. Eylül ve Ekim ayında klinik çalışmalarına geçebileceğimizi düşünüoyrum. Esas çalışmalar klinik çalışmalar. O zaman geldiğinde daha detaylı açıklama yapmış olabiliriz.
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TÜRKİYE'DE 4 FİRMA İLACI ÜRETECEK
Türkiye'de imalatı için 4 firma tarafından müracat edildi. 1-2 gün içerisinde ruhsat süreçleri bitmiş olacak. Artık bu ilacı hem uluslararası boyutuyla satabilecek hem de kendi hastamıza yoğun olarak kullandığımız bu ilacı 4 firmayla gerçekleştirmiş olacağız."
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Erken dönemde bu ilacın kullanımının daha faydalı olduğunu biliyoruz. Bu ilacın kullanımı da her geçen gün artmakta. Antiviral ilaçlara göre de daha pahalı bir ilaç. Bu ilacın sentezi ve imalatı 4 firma tarafından müracaat edilmiş oldu. Önümüzdeki günlerde de ruhsat süreçleri de bitmiş olacak. Yani biz favibilabir ilacını artık Türkiye'de uluslaraarası boyutuyla gerektiğinde satabilecek olan kendi hastamıza yoğun olarak kullandığımız bu ilacın hem Türkiye'de hammaddesini sentezleyereek hem de yurt dışından hammedessini getirip üreterek 4 firmayla gerçekleştirmiş olacağınız. Bunu şimdiden müjdelemek istiyorum.