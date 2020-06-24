Corona virüs aşısı ne zaman çıkacak? Koronavirüs aşısında son durumu Bakan Koca açıkladı
Korona virüs aşısında son durum ne? Corona virüs aşı çalışmaları dünyada bir çok ülkede devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklama geldi. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Koca, TÜBİTAK VE TÜSEP'in aşı çalışmalarını desteklediğini ifade ederek, "Rusya ve Çin'le de aşı çalışmalarını birlikte klinik çalışma safhasında genel yaklaşım içerisindeyiz." dedi. Aşı çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Başkanı Wu Zunyou, geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısının 2020 sonunda dünyaya tanıtılacağını açıklamıştı. İşte, ayrıntılar.
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Aralık 2019'da ortaya çıkan korona virüsü pandemisinde tüm dünyanın gözü kulağı aşı çalışmalarından gelecek olan umut dolu açıklamaya çevrildi. Bir çok ülkede koronavirüs aşı ve ilaç deneyleri devam ederken, Türkiye'deki klinik çalışmalarla ilgili yeni gelişme yaşandı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, koronavirüs aşısının insan çalışmalarında eylül ve ekim aylarından önce gelinmesinin zor olduğunu söyleyerek, Rusya ile klinik çalışma safhasında olunduğunu ifade etti.
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CORONA VİRÜS AŞISINDA SON DURUM NE?
Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Bakan Koca toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Aşı çalışmalarına değinen Koca, şunları söyledi;
Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Bakan Koca toplantı sonrası şu açıklamalarda bulundu;
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4 tane hayvan çalışmasına başlandığını biliyoruz. TÜBİTAK VE TÜSEP'in desteklediği. Hayvan çalışmalarının tamamlanmasının sonrası klinik çalışmaları dönemine girilecek. O nedenle şuan hayvan çalışmalarında sonuçların iyi olduğunu ama insan çalışmalarına Eylül ve Ekim'den önce gelmek zor görünüyor.
Türkiye olarak Rusya ile görüşmelerimiz olmuştu. Bilim Kurulu'nun 3. çalışmaları oldu bu hafta. Rusya ve Çin'le de aşı çalışmalarını birlikte klinik çalışma safhasında genel yaklaşım içerisindeyiz. Rusya ile daha ileride olduğumuzu söyleyebilirim.
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ÇİN TARİH VERMİŞTİ
Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) vakalarının sayısı 8,5 milyonu aşan ve ölüm sayısının 456 bini geçerken, Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Başkanı Wu Zunyou'dan umut verici bir açıklama geldi. Zunyou, koronavirüs aşısının 2020 sonunda dünyaya tanıtılacağını açıkladı.
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin aşı çalışmaları tüm dünyada devam ediyor. Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) vakalarının sayısı 8,5 milyonu aşan ve ölüm sayısının 456 bini geçerken, Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Başkanı Wu Zunyou'dan umut verici bir açıklama geldi. Zunyou, koronavirüs aşısının 2020 sonunda dünyaya tanıtılacağını açıkladı.