Corona virüs aşısı ne zaman çıkacak? Koronavirüs aşısında son durumu Bakan Koca açıkladı

4 tane hayvan çalışmasına başlandığını biliyoruz. TÜBİTAK VE TÜSEP'in desteklediği. Hayvan çalışmalarının tamamlanmasının sonrası klinik çalışmaları dönemine girilecek. O nedenle şuan hayvan çalışmalarında sonuçların iyi olduğunu ama insan çalışmalarına Eylül ve Ekim'den önce gelmek zor görünüyor.



Türkiye olarak Rusya ile görüşmelerimiz olmuştu. Bilim Kurulu'nun 3. çalışmaları oldu bu hafta. Rusya ve Çin'le de aşı çalışmalarını birlikte klinik çalışma safhasında genel yaklaşım içerisindeyiz. Rusya ile daha ileride olduğumuzu söyleyebilirim.