Corona Virüs aşısı bulundu mu, tedavi var mı? Koronavirüs belirtileri nedir, nasıl bulaşır?
Corona Virüs tedavisi ve aşısı bulundu mu sorusu vatandaşlar tarafından merak edilen haberler arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tedavi yöntemlerinin arasında yeni algoritmalar denendiğini düzenlediği son basın toplantısında açıklamıştı. Çin'den gelen ilacın yoğun bakın sürecinde denendiğini sözlerine ekleyen Koca, ilacın bu şekilde daha etkin tedavi sağladığını belirtmişti. Corona Virüs tedavisi için bir çok ülkede aşı denemeleri ve testler yapılmaya devam ediliyor. Peki Corona Virüs aşısı bulundu mu, tedavi var mı? Koronavirüs belirtileri nedir, nasıl bulaşır?
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1
Corona Virüs salgını dünya genelinde artmaya devam ederken, aşı ve tedavi konusunda merak edilen soruların cevapları internette aranan konular arasında yer alıyor. Peki Corona Virüsün ilk çıktığı günden bugüne kadar uzanan sürecinde bir aşı veyahut tedavi yöntemlerinde çare bulundu mu? Koronavirüs nedir ve nasıl bulaşıyor? Bu virüse yakalanmamak için ne yapmalı? İşte Corona Virüs'ün ilk gününden bugüne kadar yaşadığı süreç ve detaylar
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, havadan ziyade solunum damlacıkları ile temas yoluyla bulaşıyor. Antibiyotiklerin işe yaramadığı Kovid-19 tedavisinde henüz bir aşı da bulunmuyor.
2
Koronavirüs nedir?
Koronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesi olarak tanımlanıyor. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu biliniyor. Son olarak dünya genelinde çok sayıda ülkede ölümlere yol açan koronavirüsün yeni tipi Kovid-19 görüldü ve hala etkinliğini sürdürüyor.
3
Covid-19 nedir?
Covid-19, en son keşfedilen koronavirüsün neden olduğu bulaşıcı hastalık olarak tanımlanıyor. Yeni koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubei eyaleti Vuhan kenti aralık ayının sonlarında ateş, öksürük, nefes darlığı şeklindeki solunum yolu belirtileri gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020'de tanımlandı.
4
Belirtileri neler?
En yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürük. Bazı hastalarda ise ağrı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabiliyor.
Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'i özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşebiliyor. Kovid-19 bulaşan her 6 kişiden 1'i ağır hastalanıyor ve nefes almakta güçlük çekiyor. Vakaların yüzde 20'si hastane koşullarında tedavi edilebiliyor. Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkiliyor. Virüs, yaşlılar ile yüksek tansiyonu, kalp ve diyabet gibi kronik hastalıkları olanlarda ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Ateş, öksürük ve nefes almakta zorluk çekenlere mutlaka tıbbi destekte bulunulması gerekiyor.
5
Virüs nasıl yayılıyor?
Hastalık, kişiden kişiye, Kovid-19'lu bir kişi öksürdüğünde veya nefes verdiğinde yayılan küçük damlacıklardan ya da ağızdan bulaşabiliyor. Damlacıklar kişinin etrafındaki nesnelere ve yüzeylere düşüyor. Diğer kişiler bu nesnelere ya da yüzeylere dokunduktan sonra ellerini göz, burun veya ağzına sürdüğünde virüs kendisine bulaşabiliyor.
6
Virüs hava yoluyla bulaşır mı?
Bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalar, Kovid-19'un havadan çok solunum damlacıkları ile bulaştığını gösteriyor.
Antibiyotikler hastalığın önlenmesinde ve tedavisinde etkili mi? Antibiyotikler virüs üzerinde etkili değil. Kovid-19'a bir virüs neden olduğundan antibiyotikler işe yaramıyor. Hastalığı tedavi edecek ya da önleyecek bir ilaç ya da aşı var mı? Bugüne kadar Kovid-2019'u önlemek veya tedavi etmek için aşı ve spesifik bir antiviral ilaç bulunmuyor. İlaç ve aşı geliştirilmesine yönelik de çalışmalar yürütülüyor ve olası aşılar ve bazı spesifik ilaçlar klinik araştırmalarla test ediliyor.
7
Korunmak için maske takılmalı mı?
Kovid-19 hastası ya da virüs bulaşan birine bakım veriliyorsa maske takılmalı. Tek kullanımlık yüz maskeleri sadece bir kez kullanılmalı.
Maske nasıl takılıp çıkarılmalı? Maske sadece sağlık çalışanları, bakım görevlileri ve ateş ve öksürük gibi solunum semptomları olan kişiler tarafından kullanılmalı. Maskeye dokunmadan önce, eller alkol bazlı bir el ovma veya sabun ve su ile temizlenmeli. Maskede delik olup olmadığı incelenmeli. Maskenin doğru tarafının (renkli kısım) dışarıya baktığından emin olunmalı. Maske yüze yerleştirilmeli, maskenin metal şeridi veya sert kenarı, burnun şekline göre ayarlanmalı. Maskenin dibi aşağı doğru çekilerek ağız ve çenenin kapatılması sağlanmalı. Kullandıktan sonra maske çıkarılmalı. Maskenin potansiyel olarak bulaş olmuş yüzeylerine dokunmamak için maske yüzden ve kıyafetlerden uzak tutularak kulakların arkasındaki elastik halkalarından çıkarılmalı. Kullanımdan sonra maske kapalı bir kutuya atılmalı. Maskeye dokunduktan ya da attıktan sonra el hijyeni uygulanmalı.
8
Virüs yüzeylerde tutunuyor mu?
Kesin olmamakla birlikte Kovid-19'un da diğer koronavirüsler gibi davrandığı öngörülüyor. Yapılan bilimsel çalışmaların ön bilgilerine göre, yüzeylerde birkaç saat veya birkaç güne kadar kalabiliyor. Bu süre, yüzey tipi, ortam sıcaklığı veya nem oranına göre değişiklik gösterebiliyor.
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Kovid-19 tanısı nasıl konuluyor?
Yeni tip koronavirüs testi 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti ile belirleniyor.
10
14 kural nedir?
Basit önlemlerle koronavirüsün yayılmasını engellemek mümkün mü? Koronavirüsün yayılmasından korumak için 14 maddelik kurala uymak gerekiyor. 14 kural nedir? 1- Ellerinizi su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca sık sık yıkayın. 2- Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı, burnunuzu tek kullanımlık mendille kapayın. Mendil yoksa dirsek içini kullanın. 3- Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. 4- Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 metre mesafe koyun. 5- Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin veya erteleyin. 6- Yurt dışından dönüşte ilk 14 günü evinizde geçirin, ziyaretçi kabul etmeyin. 7- Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. 8- Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullanılan yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin. 9- Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın. 10- Kıyafetlerinizi 60-90 derecede normal deterjanla yıkayın. 11- Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. 12- Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı tüketin, dengeli beslenin ve uyku düzeninize dikkat edin. 13- Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılarla ve kronik hastalığı bulunanlarla temas etmeyin ve maske takmadan dışarı çıkmayın. 14- Düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığınız varsa maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun.