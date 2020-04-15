Corona virüs aşısı bulundu mu? Corona virüs belirtileri nelerdir, baş ağrısı ve boğaz ağrısı koronavirüs belirtisi mi?
Corona virüsle ilgili bilgiler gelmeye devam ederken, corona virüs belirtileri de koronavirüs gelişmelerini vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Uzmanların yaptığı açıklamalara göre, corona virüsünde öksürük ve yüksek ateş korona virüsü semtomlarından en belirleyicisi. Dünya Sağlık Örgütü corona virüs belirtilerini açıklık getirmesine rağmen, baş ağrısı corona belirtisi mi? sorusu da internette en fazla araştırılan konuların başında geliyor. Griple belirtileri benzerlik gösteren korona virüsünde boğaz ağrısının da corona belirtisi olup olmadığı sıklıkla karıştırılıyor. Dünyada pandemi haline dönüşen corona virüsünde aşı çalışmalarıyla da ilgili olumlu haberler gelmeye devam ediyor. Peki, Corona virüs belirtileri nelerdir? Baş ağrısı ve boğaz ağrısı koronavirüs belirtisi mi? Corona olduğumuzu nasıl anlarız? İşte, koronavirüs belirtisi ve merak edilen bazı bilgiler...
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Korona olduğumu nasıl anlarım? Corona belirtileri nelerdir? Corona testi nasıl yapılır? soruları, coronavirüsüyle ilgili gelişmeler gelmeye devam ederken, internette çok fazla araştırılan konulardan oldu. Corona virüsünde karantina süreci büyük önem taşırken, korona virüsü ilk belirtileri de hastalığın teşhisinden önemli rol oyunuyor. Peki, korona virüsü ilk belirtileri nelerdir? Boğaz ağrısı corona belirtisi mi? İşte, koronavirüs belirtileriyle ilgili ayrıntılar.
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CORONA VİRÜSÜ NEDİR?
Koronavirüsler, hem hayvanlarda hem de insanlarda bulunan geniş bir virüs ailesidir. Bazıları insanları enfekte eder ve soğuk algınlığından, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha ciddi hastalıklara neden olduğu bilinmektedir.
COVID-19'un en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve sızı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom görülmez ve kendilerini kötü hissetmezler. Çoğu insan (yaklaşık% 80) özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir. COVID-19 virüsünü alan her 6 kişiden yaklaşık 1'i ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük çekmektedir. Yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Hastalığa yakalanan insanların yaklaşık % 2'si ölmüştür. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken insanlar mutlaka tıbbi yardım almalıdır.
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CORONA VİRÜS NASIL BULAŞIR?
COVID-19 virüsü kişiden kişiye, hasta bir kişi tarafından öksürme, hapşırma veya solunum esnasında havaya atılan küçük damlacıklar yoluyla bulaşır. Hasta kişinin yakınında bulunan diğer kişiler havadaki damlacıkları soluyarak enfekte olabildikleri gibi, damlacıkların etraftaki nesnelere ve yüzeylere düşmesi ve insanların buralara temas etmiş kirli elleriyle gözlerine, burunlarına veya ağızlarına dokunmasıyla da COVID-19’a yakalanmaları mümkündür. Bu yüzden hasta olan bir kişiyle arada 1 metreden (3 feet) daha fazla mesafe bulundurmak ve elleri sık sık yıkamak çok önemlidir. DSÖ, COVID-19'un yayılma yolları konusunda devam eden araştırmaları değerlendirmekte ve güncellenmiş bulguları paylaşmaktadır.
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CORONA AŞISI BULUNDU MU?
14 Nisan Salı günü Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi. Bakan Koca şunları söyledi;Türkiye'de tedavide özellikle farklı bir yaklaşım içerisindeyiz. Yaptıklarımızı tüm dünyaya hızla yayın yapmasını teşvik ediyoruz. Görülmeden önce bunun tedarikini sağlayan ve vatandaşına ücretsiz veren başka bir ülke yok. Bir milyona yakın ilacı biz stokladık. Çin'den getirilen ilacı da bizim gibi kullanan yok. Dünyadaki ülkeler bakaların erken dönemde cihaza bağlanmasının söylemişti. Fakat biz vakaların erken dönemde cihaza bağlanmasının yanlış olduğunu gördük ve erken dönemde ilaçla tedavinin daha yararlı olduğunu gördük
Aşı ile ilgili biz Türkiye'nin klinikl araştırma bmerkezinin olmasını istemiyoruz. Böyle yaklaşımlar oldu ve net ifade ettik. Birçok ülke ile klinik çalışmamızı yapabiliriz. Aşıların belli bir standartı yoktur. Aşı çalışmalarında birçok merkezimizi devreye soktuk. Erken dönemde bu aşıyı geliştirme yaklaşımı içerisindeyiz.
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CORONA VİRÜSÜ İLE COVİD 19 ARASINDAKİ FARK NEDİR?
COVID-19, en son keşfedilen koronavirüsün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Bu yeni virüs ve hastalık, Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde salgın başlamasından önce bilinmiyordu.
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CORONA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNURUZ?
Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:
Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;
El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir
Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.
Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı,mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır..
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Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir..
Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır..
Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.
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CORONA VİRÜS RİSK GRUBU NEDİR?
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre canlı hayvanlarla uğraşanlar (özellikle Uzak Doğu bölgesinde) en büyük risk altında olanlardır. Bunun haricinde hasta kişilerle yakın temas halinde olan aile bireyleri ve sağlık görevlileri de yine coronavirüs risk gurubunda yer alır. Ölüm oranları açısından ise 65 yaş üstü grup daha yüksek risk altındadır.
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CORONA AŞISI BULUNDU MU?
İngiliz Times gazetesine konuşan Oxford Üniversitesi Aşı Bilimi Profesörü Sarah Gilbert, koronavirüs aşısının Eylül ayında hazır olabileceğini söyledi.Profesör Sarah Gilbert, kendisi liderliğindeki ekibin aşıyı Eylül ayında geliştireceğinden "yüzde 80 oranında emin olduğunu" belirtti.Times, Sarah Gilbert'ın açıklamalarını bugün manşetinden duyurdu. Gazete Gilbert'in, dünyanın önde gelen aşı bilimi profesörleri arasında olduğunu vurguladı. Koronavirüs aşısı, geliştirilmesinden sonra iki hafta içinde insanlar üzerinde denenebilir.
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HASTALIĞA YAKALANMAMAK İÇİN ÖNERİLER NELER?
Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Coronavirüs (2019-nCoV) için de geçerlidir. Bunlar;El hijyenine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el dezenfektanı kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalıdır.Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağızın tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içinin kullanılması, solunum hijyen önerilerine dikkat edilmesi, mümkünse kalabalık yerlere girilmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve yüzün kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması önerilmektedir.