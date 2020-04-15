Corona virüs aşısı bulundu mu? Corona virüs belirtileri nelerdir, baş ağrısı ve boğaz ağrısı koronavirüs belirtisi mi?

CORONA AŞISI BULUNDU MU? 14 Nisan Salı günü Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi. Bakan Koca şunları söyledi;Türkiye'de tedavide özellikle farklı bir yaklaşım içerisindeyiz. Yaptıklarımızı tüm dünyaya hızla yayın yapmasını teşvik ediyoruz. Görülmeden önce bunun tedarikini sağlayan ve vatandaşına ücretsiz veren başka bir ülke yok. Bir milyona yakın ilacı biz stokladık. Çin'den getirilen ilacı da bizim gibi kullanan yok. Dünyadaki ülkeler bakaların erken dönemde cihaza bağlanmasının söylemişti. Fakat biz vakaların erken dönemde cihaza bağlanmasının yanlış olduğunu gördük ve erken dönemde ilaçla tedavinin daha yararlı olduğunu gördük



Aşı ile ilgili biz Türkiye'nin klinikl araştırma bmerkezinin olmasını istemiyoruz. Böyle yaklaşımlar oldu ve net ifade ettik. Birçok ülke ile klinik çalışmamızı yapabiliriz. Aşıların belli bir standartı yoktur. Aşı çalışmalarında birçok merkezimizi devreye soktuk. Erken dönemde bu aşıyı geliştirme yaklaşımı içerisindeyiz.