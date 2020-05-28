MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriCorona Virüs 28 Mayıs Türkiye tablosu son durum: Kaç vaka var ölüm sayısı nedir? Koronavirüs (covid 19) risk haritası
GeriDünya Corona Virüs 28 Mayıs Türkiye tablosu son durum: Kaç vaka var ölüm sayısı nedir? Koronavirüs (covid 19) risk haritası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Dünya
Haber Giriş: 28 Mayıs 2020 - 15:03,

Corona Virüs 28 Mayıs Türkiye tablosu son durum: Kaç vaka var ölüm sayısı nedir? Koronavirüs (covid 19) risk haritası

Corona Virüs salgını dünya genelinde 5 milyon 700 bini aşan vaka sayısa ulaştı. Dünya genelinde risk büyük ölçüde devam ederken, Amerika ve Brezilya'da her geçen gün tablo daha da kötüleşiyor. Amerika'da vaka sayısı 1 milyon 700 bini aşarken, Brezilya hızlı bir yükseliş ile 411 bin vaka sayısına ulaşırken, iki ülkede de ölüm sayıları artıyor. ABD'de 100 bin kişi Covid nedeniyle hayatını kaybederken, Brezilya'da 25 bin kişi yaşamını yitirdi. Rusya ve İngiltere bu ülkeleri izleyen iki kritik ülke konumunda. Ülkemizde ise salgın kontrol alınmış durumda. Vaka sayısı aynı oranda devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca durum değerlendirmesi ile birlikte vaka ve ölüm sayısını açıkladı. İşte ülkelerden gelen son dakika haberleri ve covid 19 risk haritası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Corona virüsü son durum tablosu, vaka, iyileşen ve ölüm sayısı ile güncelleniyor. Sağlık Bakanlığı corona takip sitesi üzerinden yapılan son dakika açıklamaya göre vaka sayısında düşüş yaşandı. Son verilere göre koronavirüsten ölen sayısı 34 oldu. 27 Mayıs coronavirüs Türkiye takvimine göre, iyileşen hasta sayısı arttı. Sağlık Bakanlığı corona virüs tablosundaki verilerin güncellenmesiyle beraber, İstanbul, Ankara, İzmir koronavirüs haritasında vaka sayısı da değişti. Türkiye'den koronavirüs son durum bilgilerinde olumlu haberler gelirken, ülkelere göre ABD, Rusya, İspanya, İtalya'da korona virüs günlük tablosunda son dakika gelişmeler yaşandı. Son verilere göre ABD'de corona virüs ölüm sayısı yükseldi. İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 412 artışla 37 bin 460'a yükseldi. Brezilya'da ise corona virüs vaka sayısında artış yaşanarak, ABD'den sonra en fazla vakanın görüldüğü ikinci ülke olarak kaydedildi. İşte, 27 Mayıs Türkiye ve dünyada corona virüsü son durum vaka ve ölüm sayısı tablosu bilgileri, Covid 19 (corona virüs) risk ve yoğunluk haritası...

TÜRKİYE VE DÜNYA'DA CORONAVİRÜS VAKA SAYISI

Corona virüsü son durum tablosuyla ilgili gelişmeler gelmeye devam ederken, salgın hakkındaki son durum bilgileri vaka, iyileşen ve ölüm sayısı ile güncelleniyor. Sağlık Bakanlığı corona takip tablosu üzerinden açıklanan son verilere göre, vaka sayısı 1000'in altına düştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, entübe ve yoğun bakıma ihtiyaç duyulan hasta sayısının ülkemizde giderek azalmaya başladığını duyurdu. İstanbul, Ankara, İzmir koronavirüs haritası anlık gelen vaka sayısı ile yeniden güncellendi. Türkiye'den coronavirüs son durum bilgilerinde olumlu haberler gelirken, ABD, İspanya, Rusya, İtalya ve Fransa'dan da corona virüsle günlük tablosunda son dakika gelişmeler yaşanıyor. Dünya geneli korona virüs haritasına göre, ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 491 artarak 99 bin 847'ye yükseldi. İngiltere'de ise ölüm sayısının 37 bini geçerken, gerçek sayının 47 bin 343 olabileceği öne sürüldü.

Corona Virüsü salgınında dünya genelinde iyileşen hastaların sayısındaki artış sevindirirken, toplamda 5.543.439 vaka bulunuyor.

CORONA VİRÜSÜ HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

2
Abone Olgoogle-news

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, şunları ifade etti;

Veriler, riski küçültmede istikrar sağladığımızı gösteriyor. 83 milyonun başarısı devam etmeli. DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜK, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı. Özgürlüğün istediği özveriyi gösterelim. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, HEP BİRLİKTE TEDBİR.

3İYİLEŞEN HASTA SAYISI ARTIYOR
Abone Olgoogle-news

İYİLEŞEN HASTA SAYISI ARTIYOR

26 Mayıs corona virüs günlük tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, şunları ifade etti;

İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve Entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir.

Tabloya göre bugün 19 bin 853 test yapıldı. Yeni vaka sayısı 948 olurken vefat sayısı 28 oldu.

4
Abone Olgoogle-news

Günlük corona virüs vaka, iyileşen ve hasta sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bakan Koca yaptığı açıklamada iyileşen hasta sayısının 120 bini geçtiğini duyurdu. Koca açıklamasında şunları ifade etti;

İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç azalmaya devam ediyor. ELDE EDİLEN BAŞARI, 83 MİLYONUN GÖSTERDİĞİ UYUMUN SONUCU. Yeni dönemde yeni ve güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir.

5
Abone Olgoogle-news

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Mayıs verilerini sosyal medya hesabından bu not ile paylaştı;

İYİLEŞEN TOPLAM HASTA SAYISI 120 BİNE YAKLAŞTI. Yeni vaka sayısında değişkenlik öngörülen düzeyde. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç giderek azalıyor. Riskin daha da düşmesi, güçlü tedbirle mümkün. GÜÇLÜ TEDBİR, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir.

6MESCİD-İ AKSA YENİDEN AÇILIYOR
Abone Olgoogle-news

MESCİD-İ AKSA YENİDEN AÇILIYOR

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 aydan uzun süredir kapalı olan Mescid-i Aksa’nın 31 Mayıs Pazar günü ibadete açılacağını duyurdu.

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 aydan uzun süredir kapalı olan Mescid-i Aksa’nın 31 Mayıs Pazar günü ibadete açılacağını duyurdu.

Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Konsey, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın durumu ile ilgili toplantı düzenledi.

Toplantının ardından açıklama yapan Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, Harem-i Şerif’in 31 Mayıs pazar günü sabah namazıyla beraber ibadete açılacağını belirtti.

Şeyh Kisvani, Harem-i Şerif’e girişlerde gerekli önlemlerin alınacağını belirtirken, herhangi bir sayı sınırlamasının getirilmeyeceğini vurguladı.

Öte yandan Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanı Şeyh Muhammed el-Halayle de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa’nın pazar gününden itibaren ibadete açılacağını belirtti.

Harem-i Şerif’in pazar günü açılmasına tepki gösteren Filistinliler, Mescid-i Aksa’nın cuma günü açılmasını talep ediyor ve cuma günü açılması için Mescid-i Aksa’nın kapılarında toplanma çağrıları yapıyor.

Filistinliler, söz konusu kararın, İsrail’in baskılarına boyun eğme ve Mescid-i Aksa’nın fanatik Yahudilerin baskınlarına eş zamanlı olarak açılması şeklinde değerlendiriyor.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, İsrail polisi tarafından Mescid-i Aksa’ya sayı sınırlaması ve girişlerde kimliklerin alınması gibi bazı kuralların getirildiği belirtilmişti.

Salgın nedeniyle mart ayında önce kısmen, daha sonra tamamen ibadete kapatılan Mescid-i Aksa'da vakit ezanları okunmaya devam ediyor.

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, tüm vakit namazlarını sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlıyor.

Konsey, 19 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle kapalı olan Mescid-i Aksa'nın Ramazan Bayramı'nın ardından ibadete açılacağını duyurmuştu.

7AFRİKADA VAKA SAYISI 120 BİNE YAKLAŞTI
Abone Olgoogle-news

AFRİKA'DA VAKA SAYISI 120 BİNE YAKLAŞTI

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 120 bine yaklaşırken, ölü sayısı da 3 bin 500'ün üzerine çıktı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte yaklaşık 4 bin artarak 119 bin 391'e yükseldi.

Virüs tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı 48 bin 618’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 589’a ulaştı.

En fazla vaka görülen bölgelerin başında 36 bin 420 hastayla Kuzey Afrika gelirken, Batı Afrika'da 30 bin 406, Güney Afrika'da 25 bin 944, Orta Afrika'da 13 bin 604 ve Doğu Afrika'da 13 bin 17 vaka kaydedildi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Cezayir, Fas, Nijerya, Gana, Kamerun ve Sudan oldu.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 797, Cezayir'de 617, Güney Afrika'da 524, Nijerya'da 249, Fas'ta 202, Kamerun'da 175, Sudan'da 170’e yükseldi.

8
Abone Olgoogle-news

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 5 milyon 750 bine yaklaşırken, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 470 bin, can kaybı 355 bine ulaştı.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 1 milyon 736 bine yükselirken, can kaybı 101 bini geçti. Ülkede iyileşen sayısı ise 485 bine yaklaştı.

Salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya'da vaka sayısı 396 bin 166'ya, can kaybı 24 bin 746'ya yükseldi. Ülkede bugüne kadar 159 bin 593 kişi de iyileşti.

Rusya'da, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 370 bin 680'e, can kaybı 3 bin 968'e ulaştı. İyileşen sayısı 142 bin 208 olarak açıklandı.

İspanya'da son 24 saatte 1 kişi öldü

İspanya'da toplam vaka sayısı 283 bin 849'a çıkarken, can kaybı da son 24 saatte 1 artarak 27 bin 118'e yükseldi. İyileşen kişi sayısı ise 196 bin 958 oldu.

Salgından dolayı 14 Mart'tan bu yana durdurulan İspanya 1. Basketbol Ligi'nde (ACB) sezonun iki haftalık turnuvayla tamamlanması için anlaşma sağlandı.

İngiltere'de ölenlerin sayısı 37 bin 460'a, Kovid-19 saptanan kişi sayısı da 267 bin 240'a yükseldi.

İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan Kovid-19 testlerinde 4 kişide daha virüse rastlandı.

Sağlık Bakanı Matt Hancock da salgınla mücadeleye dönük temaslı takip sisteminin yarından itibaren devreye alınacağını bildirdi.

İtalya'da ise can kaybı 33 bin 72'ye, toplam vaka sayısı 231 bin 139'a, iyileşenlerin sayısı da 147 bin 101'e ulaştı.

9ARAP ÜLKELERİNDE CAN KAYBI VE VAKA SAYISI ARTTI
Abone Olgoogle-news

ARAP ÜLKELERİNDE CAN KAYBI VE VAKA SAYISI ARTTI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 797'ye Cezayir'de 617'ye, Irak'ta 169'a yükselirken, Ürdün ve Libya'da ise vaka sayısı arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 797'ye Cezayir'de 617'ye, Irak'ta 169'a yükselirken, Ürdün ve Libya'da ise vaka sayısı arttı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 14 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği, ölü sayısının 797'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 789 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, böylece vaka sayısının 18 bin 756'ya yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 5 bin 27 olduğu ifade edildi.

10DÜNYA GENELİNDE ÖLENLERİN SAYISI 350 BİNİ GEÇTİ
Abone Olgoogle-news

DÜNYA GENELİNDE ÖLENLERİN SAYISI 350 BİNİ GEÇTİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 350 bini aştı.

Küresel Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 350 bin 22'ye, vaka sayısı ise 5 milyon 643 bin 983'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı, 100 bin 187 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü.

Bu ülkeyi 37 bin 48 can kaybıyla İngiltere, 32 bin 955 ile İtalya, 28 bin 530 ile Fransa, 27 bin 117 ile İspanya, 23 bin 622 ile Brezilya, 9 bin 334 ile Belçika, 8 bin 470 ile Almanya, 7 bin 633 ile Meksika, 7 bin 508 ile İran, 6 bin 637 ile Kanada, 5 bin 856 ile Hollanda ve 4 bin 634 ile Çin izledi.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Türkiye (4 bin 397), Hindistan (4 bin 349), İsveç (4 bin 125), Rusya (3 bin 807), Peru (3 bin 629), Ekvador (3 bin 203), İsviçre (1915), İrlanda (1615), Endonezya (1418), Portekiz (1342), Romanya (1216), Pakistan (1197) ve Polonya (1024).”

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 2 milyon 408 bin 444 kişi iyileşirken, 2 milyon 885 bin 517 kişinin ise tedavisi sürüyor.

11ÇİNDE 11, GÜNEY KOREDE 16 YENİ VAKA RASTLANDI
Abone Olgoogle-news

ÇİN'DE 11, GÜNEY KORE'DE 16 YENİ VAKA RASTLANDI

Son bir günde Çin'de 11, Güney Kore'de 16 yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi. Avustralya'nın Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde okullar açıldı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 11 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.

Açıklamada, vakalardan 10'unun ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan bölgesine gelen kişilerde saptandığı belirtildi.

Ülkede 82 bin 985 kişide tespit edilen Kovid-19, 4 bin 634 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Güney Kore'de 16 yeni vaka

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 16 vakanın saptandığı ifade edildi.

Vakalardan 3'ünün yurt dışı kaynaklı olduğu kaydedildi.

Güney Kore'de 11 bin 206 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle 267 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya'nın iki eyaletinde okullar açıldı

Kovid-19'un yayılmasını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında nisanda çevrim içi eğitime geçilen Avustralya'da, Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde öğrenciler okula döndü.

Queensland Başbakanı Annastacia Palaszczuk, hasta olan öğrenci ve öğretmenlere evde kalmaları çağrısı yaptı.

Avustralya'da 7 bin 118 kişide tespit edilen yeni tip koronavirüs, 102 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

Yeni Zelanda'da en fazla 100 kişi toplanabilecek

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasağının esnetileceğini açıkladı.

Ardern, cuma gününden itibaren en fazla 100 kişinin bir arada olmasına izin verileceğini belirtti.

"Hala küresel bir salgının içindeyiz. Diğer ülkelerde vakalar artmaya devam ediyor ve hala yurda dönen kişiler var." ifadesini kullanan Ardern, hayatın birçok yönünde daha normal hissedilmesi gerektiğine dikkati çekti.Yeni Zelanda'da 1504 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti.

12KREMLİN SÖZCÜSÜ PESKOV TABURCU EDİLDİ
Abone Olgoogle-news

KREMLİN SÖZCÜSÜ PESKOV TABURCU EDİLDİ

Kremlin Sözcüsü Peskov, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir süre evde karantinada olacağını belirterek, "Yavaş yavaş evden çalışmaya başlayacağım." dedi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, 12 Mayıs'ta Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayarak, hastanede tedavi gördüğünü belirtmişti.

Virüse yakalanan Peskov'un eşi Tatyana Navka da geçen hafta taburcu edilmişti.

Daha önce Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.

Başbakan Mişustin’in yanı sıra Lyubimova, Falkov ve Yakuşev iyileşerek görevlerinin başına dönmüştü.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 8 bin 946 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 353 bin 427’e çıktığı belirtilmişti.

Açıklamada, ölü sayısının 92 artarak 3 bin 633'e, iyileşen sayısının da 5 bin 499 artarak 118 bin 798'e ulaştığı kaydedilmişti.

13FRANSADA ÖLENLERİN SAYISI 28 BİN 530A YÜKSELDİ
Abone Olgoogle-news

FRANSA'DA ÖLENLERİN SAYISI 28 BİN 530'A YÜKSELDİ

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 530'a çıktı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 520 artışla 219 bin 957'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 1555'i yoğun bakımda olmak üzere 16 bin 264 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 48 gündür düşüyor.

İyileşen kişi sayısı 718 artarak 65 bin 879'a yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 83 kişi yaşamını yitirirken, yaşlı bakımevlerindeki ölü sayısının güncellenmesiyle toplam can kaybı 28 bin 530'a çıktı.

14ABDDE ÖLÜ SAYISI 100 BİNİ GEÇTİ
Abone Olgoogle-news

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 100 BİNİ GEÇTİ

ABD'de Kovid-19 salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı.

ABD'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bin eşiğini aştı.

Kovid-19'un dünyada en çok etkilediği ABD'de bilanço her geçen gün ağırlaşırken, salgındaki rakamlarda önemli bir eşik geçildi.

Salgına ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bin barajını aşarak, 100 bin 21'i buldu.

Öte yandan virüs teşhisi konulan kişilerin sayısı da 1 milyon 713 bini buldu.

ABD'yi ölü sayısı bakımından 37 bin 48 ile İngiltere, 32 bin 955 ile İtalya ve 28 bin 432 ile İspanya izliyor.

15AVRASYA ÜLKELERİNDE VAKALAR ARTIYOR
Abone Olgoogle-news

AVRASYA ÜLKELERİNDE VAKALAR ARTIYOR

Avrasya ülkeleri Belarus'ta 946, Azerbaycan'da 149, Tacikistan'da 171, Özbekistan'da 9 ve Moldova'da 54 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Belarus, Kazakistan, Azerbaycan, Tacikistan, Özbekistan ve Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Belarus Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, 946 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 37 bin 144’e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 5 artarak 204'e, iyileşenlerin sayısının 294 artarak 14 bin 449'a yükseldiği aktarıldı.

Ülkede, 463 bin test yapıldı.

Kazakistan'da vakaların yarısından fazlası iyileşti

Kazakistan'da son bir haftada Çimkent şehriyle Almatı, Atırau, Karaganda, Batı Kazakistan, Kostanay ve Türkistan eyaletlerinde Kovid-19 vaka sayısında artış yüzde 7'nin üstünde gerçekleşti.

Sağlık Bakanlığı Ürün ve Hizmet Kalite ve Güvenlik Kontrol Komitesi Başkanı Timur Sultangaziyev, son 1 haftada tespit edilen vakaların yüzde 80'inin kapsamlı tarama sonucu saptandığını, yüzde 15'inin sağlık belirtileri üzerine hastaneye başvuranlar olduğunu ve yüzde 4'ünün de yurt dışından getirildiğini söyledi.

Kovid-19'la ilgili Devlet Kurumları Arası Komisyonu, vaka sayısında artışın yüzde 2'nin altındaki bölgelerde AVM'ler, gıda dışı dükkanlar, spor tesisleri, hamam, çocuk sağlık kampları ve toplu taşıma araçlarının sıhhi tedbirlerin alınması şartıyla faaliyetine izin verilmesini kararlaştırdı.

Ülkede, karantina tedbirleri gevşetilmesine rağmen sokaklarda maske takılması ısrarla önerilirken, Almatı'da maskesiz gezenlere para cezası kesileceği uyarısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 154 artarak 4 bin 506'ya ulaştı, böylece vakaların yarısından fazlası taburcu edildi.

Şimdiye kadar 8 bin 531 vakanın görüldüğü ülkede virüsten 35 kişi hayatını kaybetmişti.

Azerbaycan'da 149 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, 149 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 4 bin 271'e ulaştı.

İyileşenlerin sayısı 134 artarak 2 bin 741'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 2 artarak 51'e çıktı.

Bugüne kadar 273 bin 411 test yapılan ülkede, 1479 hastanın tedavisi sürüyor.

Tacikistan’da vaka sayısı 171 arttı

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığınca yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 171 artarak 3 bin 100'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, taburcu edilenlerin sayısının 94 artarak 1395 olduğu ifade edildi.

Virüsten 1659 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede 3 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Ülkede şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 46 kişi öldü.

Özbekistan’da vaka sayısı 3 bin 189 oldu

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 9 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 3 bin 189'a, 42 kişinin iyileşmesiyle taburcu edilenlerin sayısının 2 bin 607'ye ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada, 569 kişinin tedavisinin sürdüğü, 3 kişinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Şimdiye kadar 552 bin test yapılan ülkede, 44 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Ülkede Kovid-19'dan 13 kişi hayatını kaybetmişti.Moldova'da 54 yeni vakaSağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 4’ü sağlık çalışanı 54 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 7 bin 147’ye çıktı.Son bir günde 478 testin ülkede virüsten ölenlerin sayısı 5 artarak 261 oldu.Moldova’ya bağlı Gagauz Özerk Yeri’nde vaka sayısı 5 artarak 362’ye ulaştı.Ülkede şimdiye kadar 3 bin 802 kişi iyileşti.Öte yandan Moldova’da 2020 "Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edildi.

16İTALYADA SON DURUM NE
Abone Olgoogle-news

İTALYA'DA SON DURUM NE?

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 92 artarak 32 bin 877'ye çıktı.

İtalya'da, 3 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif vaka sayısı 1294'lük düşüşle 55 bin 300'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 230 bin 158'e ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 300 oldu.

İyileşenlerin sayısı ise 1502'lik artışla 141 bin 981'e yükseldi.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 92 daha artarak 32 bin 877'ye yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 553 olan sayı, bugün 541'e geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 3 milyon 482 bin 253 test yapıldı.

Salgında en çok can kaybının yaşandığı Lombardiya bölgesinde ise son 24 saatte ölenlerin sayısı 34 oldu. Bölgede dün Kovid-19 kaynaklı ölüm bildirilmemişti.

17
Abone Olgoogle-news

Brezilya'daki vaka sayısı 5 bin 346 artışla 352 bin 744'e, can kaybı 22 bin 291'e yükseldi.

Rusya'da, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 344 bin 481'e, can kaybı 3 bin 541'e ulaştı. İyileşen sayısı 113 bin 299 olarak kaydedildi.

Başkent Moskova’da Ramazan Bayramı namazı salgın önlemleri nedeniyle sınırlı cemaatle kılındı.

18
Abone Olgoogle-news

Dünyada Kovid-19 gölgesinde Ramazan Bayramı

Endonezya, Malezya, Pakistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Sudan, Danimarka, Almanya ve Norveç'te Ramazan Bayramı, Kovid-19 tedbirleri gölgesinde karşılandı.

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki kurallar çerçevesinde, Ramazan Bayramı namazı için camilere akın etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de salgın nedeniyle Müslümanlar, bayram namazını futbol sahasında kıldı.

Bayram namazını işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan ve salgın nedeniyle kapalı olan Mescid-i Aksa'nın kapılarında kılmak isteyen Filistinliler ile İsrail polisi arasında gerginlik yaşandı, en az 4 kişi gözaltına alındı.

Gazze Şeridi'nde Kovid-19 nedeniyle Filistinliler, sosyal mesafeye dikkat ederek bayram namazını eda etti.

19
Abone Olgoogle-news

Nijerya ve Özbekistan'da Müslümanlar bayram namazını evlerinde kıldı.

Karadağ'da aktif vaka kalmadı

Kovid-19 tedavisi gören 70 yaşındaki eski Kırgızistan Meclis Başkanı Mukar Çolponbayev yaşamını yitirdi.

Kazakistan'da yurt dışından gelenler için uygulanan 5 günlük karantina süresi 2 güne indirildi. Bu kişilerden test sonuçları negatif çıkanlar, 12 günlük ev karantinasına gönderilecek.

Senegal'de 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı halen devam ederken, 26 Mayıs'a kadar şehirler arası seyahat yasağı getirildi.

20
Abone Olgoogle-news

Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke Karadağ'da aktif vaka kalmadığı bildirildi.

Zambiya Enformasyon Bakanı Dora Siliya'da Kovid-19 tespit edildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde (OAC) Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm vakası kaydedildi.

21
Abone Olgoogle-news

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 7 bin 451'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 34 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 7 bin 451'e, vaka sayısı ise 137 bin 724'e yükseldi.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 34 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 7 bin 451'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 23 artarak 137 bin 724'e ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 585'inin durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 107 bin 713 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Ülkede salgının en fazla Huzistan eyaletinde görüldüğünü dile getiren Cihanpur, son 24 saatte 5 eyalette 1'er ölüm vakası kaydedildiğini, 19 eyalette ise Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmadığını belirtti.

22
Abone Olgoogle-news

İran'da Kovid-19 tedbirleri hafifletiliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan Meşhed kentindeki İmam Rıza ve Kum kentindeki Fatıma-i Masume türbeleri bugün ziyarete açıldı.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 70 gün önce kapanan türbelerin kapıları ziyaretçilerine açıldı.

Ülke genelinde en çok ziyaret edilen, Meşhed kentindeki İmam Rıza ve Kum kentindeki Fatıma-i Masume türbeleri sabah saatlerinde ziyaretçilerin akınına uğradı.

Öte yandan, yarın yüksek riskli olarak nitelenen restoranlar, marketler, lokantalar, sauna ve masaj salonları, ziyafet salonları, kafeler, çay bahçeleri sağlık protokollerine uymaları kaydıyla açılacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi