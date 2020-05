Corona Virüs 28 Mayıs Türkiye tablosu son durum: Kaç vaka var ölüm sayısı nedir? Koronavirüs (covid 19) risk haritası

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 5 milyon 750 bine yaklaşırken, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 470 bin, can kaybı 355 bine ulaştı.



"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 1 milyon 736 bine yükselirken, can kaybı 101 bini geçti. Ülkede iyileşen sayısı ise 485 bine yaklaştı.



Salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya'da vaka sayısı 396 bin 166'ya, can kaybı 24 bin 746'ya yükseldi. Ülkede bugüne kadar 159 bin 593 kişi de iyileşti.



Rusya'da, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 370 bin 680'e, can kaybı 3 bin 968'e ulaştı. İyileşen sayısı 142 bin 208 olarak açıklandı.



İspanya'da son 24 saatte 1 kişi öldü



İspanya'da toplam vaka sayısı 283 bin 849'a çıkarken, can kaybı da son 24 saatte 1 artarak 27 bin 118'e yükseldi. İyileşen kişi sayısı ise 196 bin 958 oldu.



Salgından dolayı 14 Mart'tan bu yana durdurulan İspanya 1. Basketbol Ligi'nde (ACB) sezonun iki haftalık turnuvayla tamamlanması için anlaşma sağlandı.



İngiltere'de ölenlerin sayısı 37 bin 460'a, Kovid-19 saptanan kişi sayısı da 267 bin 240'a yükseldi.



İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan Kovid-19 testlerinde 4 kişide daha virüse rastlandı.



Sağlık Bakanı Matt Hancock da salgınla mücadeleye dönük temaslı takip sisteminin yarından itibaren devreye alınacağını bildirdi.



İtalya'da ise can kaybı 33 bin 72'ye, toplam vaka sayısı 231 bin 139'a, iyileşenlerin sayısı da 147 bin 101'e ulaştı.